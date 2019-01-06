«Они — тупые»: норвежец оскорбил российских лыжников

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд после мужского масс-старта на 10 километров на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) назвал представителей российской сборной тупыми. Норвежец заявил, что ему было смешно наблюдать за тактикой подопечных Маркуса Крамера.

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Холунд поразился тому, что четверо российских лыжников — Александр Большунов, Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Андрей Собакарев --вступили в борьбу лишь на последнем круге, когда узнали, что один из фаворитов той гонки и всего «Тур де Ски», их партнер по сборной Сергей Устюгов начал отставать.

«Они тупые как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстает, и тогда только четверо русских выходят вперед — и бум! Не знаю, что сказать»,

— сказал Холунд Dagbladet.

Отметим, что сразу четыре россиянина попали в топ-10 в масс-старте (Большунов, Ларьков, Вылегжанин, Собакарев), а сам Холунд занял только седьмое место, отстав даже от пришедшего шестым Собакарева почти на семь секунд. Россиянин Александр Большунов стал третьим в той гонке, а первым финишировал соотечественник Холуднда – Йоханнес Хёсфлот Клебо. Устюгов занял 16-ю позицию с отставанием от лидера в 42 секунды.

Однако позже Холунд извинился перед российскими коллегами за то, что назвал их тупыми. Спортсмен также отметил, что его комментарий, оставленный в СМИ, получился немного неуклюжим.

«Хотел бы извиниться перед российскими лыжниками за неуместный комментарий в СМИ после масс-старта. Он получился немного «неуклюжим». Ребята, вы хороши и делайте гонки захватывающими для нас, норвежцев»,

— написал лыжник в своем инстаграме.

Несмотря на извинения Холунда, остальные норвежские лыжники и тренеры продолжили нагнетать обстановку вокруг россиян и еще немного подлили масла в огонь.

На эту тему высказался представитель сборной Норвегии Дидрик Тёнсет, который занял лишь 12-е место в масс-старте. По его словам, ему пришлось менять лыжу по ходу гонки из-за неправильных действий Устюгова.

«Устюгов проехал по моей лыже. Он не определился, по какой лыжне ехать, и перестраивался. Лыжа сломалась. Я стоял на одной ноге, работал руками и пытался как-то ее закрепить. Я был очень зол.

Попытался пнуть его в задницу обломком лыжи. Там гонка для меня закончилась. Форма хороша, но я потерял 20 секунд, пока менял лыжу. Однако это была тренировочная пара. В итоге я стоял на одной лыже, чтобы скользить, а вторая была намазана на держание», — отметил Тенсет.

Также Тенсет заявил, что рад отставанию Устюгова в масс-старте от него.

«Потом я догнал Устюгова. Мне нельзя было тащить его к лидирующей группе, поэтому я ушел от него на пологом участке. К счастью, он отстал», — добавил Тенсет в интервью TV2.

В свою очередь, тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум после масс-старта заявил, что тактика россиян в гонке была направлена против самих себя. Специалист даже выразил благодарность России.

«Я отправлю благодарность России. Мне казалось, что они должны были применять тактику против Клебо, но все закончилось тем, что они использовали ее против самих себя. Мы задолжали им «большое спасибо», — сказал Носсум.

Также в стороне от темы с российским лыжниками не остался и норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, который занял в масс-старте лишь десятое место. По его мнению, у сборной России есть проблемы со взаимопониманием в команде. Также Сундбю выразил мнение, что у россиян каждый выступает сам за себя.

«Русские выступают каждый сам за себя. У них это действительно индивидуальный вид спорта. У них нет никакой команды, а есть три группы, которые соревнуются между собой. У них нет командной тактики. Это было видно, когда во вчерашней гонке Устюгов стал отставать.

Это показывает, что у них практически нет никакой координации между тренировочными группами. Мне казалось, что бедный Устюгов вообще борется в одиночку», – заявил Сундбю.

Напомним, что в конце декабря 2018 года норвежский таблоид Dagbladet опубликовал статью о допинге в России после того, как российские лыжники завоевали четыре медали на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Тогда Наталья Непряева выиграла индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем, а Анастасия Седова стала третьей. У мужчин в той же самой дисциплине (только на дистанции 15 км) победу одержал Сергей Устюгов, а бронзу завоевал Александр Большунов.

Мужская гонка преследования на 9 км свободным стилем на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме пройдет 6 января. Она начнется в 16:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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