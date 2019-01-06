Бронзовая молодежка: «У нас была настоящая команда, семья»

«Самое главное было объединить ребят, и это получилось. Лучшими матчами были игры против Канады и США. В матче за бронзу главное было хорошо играть в своей зоне»,

— рассказал после матча в телеэфире в раздевалке главный тренер российской молодежки Валерий Брагин.

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Главным героем «бронзового» матча с Швейцарией стал российский форвард Кирилл Слепец, оформивший хет-трик и реализовавший два из всего трех бросков своей команды в третьем периоде.

«Вчера было досадно, но сегодня мы бились только за медаль. Я бы все эти три гола поменял на один вчерашний, но мы имеем то, что имеем. Мама собирает мои медали, она каждую медаль и грамоту хранит. Передаю ей привет, люблю ее. Неважно, как мы сегодня сыграли. Главное, что взяли медаль», —рассказал Слепец по окончании встречи в прямом эфире «Матч ТВ».

Вообще, в послематчевых комментариях российских игроков превалировали эмоции и хорошее настроение.

«Всем приветы передаю, всем родным, папе, дедушке. Медаль и в Африке медаль. А в Канаде эта бронза на вес золота»,

— сказал после игры один из лучших защитников турнира Александр Романов.

«Эмоциональный турнир. Не забуду его на всю жизнь, у нас была настоящая команда, семья. Сегодня многое не получалось, но за счет команды выиграли. Швейцария никогда слабой не была, мы с ними всегда играли «кость в кость». Мы начали удачно, потом подсели из-за ошибок, но в конце прибавили. Спасибо всем за поддержку», —поведал самый юный игрок сборной Василий Подколзин.

Один из самых обстоятельных комментариев по окончании матча и турнира дал форвард Виталий Кравцов, уже выступающий за челябинский «Трактор» в Континентальной хоккейной лиге.

«Старался больше играть на команду, на себе не зацикливался. Каждый в этой раздевалке хотел вложиться в команду. Все бились, старались. Как говорил Леша Кручинин, чтобы выиграть турнир, надо всегда выиграть последнюю игру. Мы могли добиться большего, но что есть, то есть, — рассказал Кравцов в телеэфире.

— Если ты ошибся, то все 20 человек готовы были за тебя отработать, ложились под шайбу. Мы стали как одна семья, грустно будет вспоминать об этом всем. Никогда мы в жизни больше не встретимся в таком составе. Матч за медали никто просто так тебе не отдаст.

Швейцарцы тоже люди и хотели выиграть. От болельщиков исходило больше позитива, чем негатива. Вышло так, что выиграли бронзу».

«Мы очень рады, думаю, что вся страна тоже радуется. Нам самим приятно, что мы выиграли медаль. Переживал, волновался на тему заявки. Но все хорошо закончилось, поэтому я рад, — заявил в телеэфире форвард Никита Шашков.

— У швейцарцев очень хорошая команда на этом турнире, мы в группе с ними сыграли очень серьезный матч и сейчас тоже. Первые десять минут встречи мы провели очень хорошо, а потом что-то надломилось и перестало получаться. Перед третьим периодом поговорили и сказали, что надо взять медаль».

А вот известный американский хоккейный эксперт и инсайдер TSN Боб Маккензи прокомментировал поведение капитана российской сборной Клима Костина, который отпраздновал свой гол, демонстративно подъехав к гудящим в его адрес трибунам с заткнутыми пальцами ушами.

«Я, конечно, старый пень, но стараюсь быть не таким стариком, который вечно ворчит на молодежь. Я за то, чтобы игроки проявляли свою натуру. Если парень хочет отпраздновать гол, пусть празднует, — написал Маккензи еще по ходу встречи.

— Вчера Костин послал болельщиков, потом извинился, а теперь делает это. Он еще больше настраивает болельщиков против себя. Но я всегда говорю, что спорт – это театр.

Вспомните, как Брэд Маршан лизал соперников. В театре должен быть и положительный, и отрицательный персонаж, герой и злодей. И теперь фанаты, которые и так болеют за Швейцарию, получили злодея в лице Клима Костина. Это все составляет праздник спорта».

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