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Оклахома-Сити ТандерВашингтон Уизардс
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Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
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Финикс СанзШарлотт Хорнетс
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Лыжный спорт /
15:00
Норвежка Эстебрг выиграла гонку преследования и весь «Тур де Ски»
1
Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия)
35:15.0
2
Наталья Непряева (Россия)
35:15.0
3
Криста Пярмякоски (Финляндия)
+2:55.9
закончен
Лыжный спорт / Этап «Тур де Ски»
16:45
Устюгов стал вторым в гонке преследования «Тур де Ски»
1
Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия)
32:51.3
2
Сергей Устюгов (Россия)
+16.7
3
Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
+48.8
закончен
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СельтаАтлетик Б
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КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгАдмирал
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СпартакАвангард
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНэшвилл Предаторз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКалгари Флэймз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Бостон СелтиксБруклин Нетс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Милуоки БаксЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
не начался
04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
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Не догнал: Устюгов стал вторым после Клебо

Устюгов завоевал серебро на этапе «Тур де Ски»

В итальянском Валь-ди-Фьемме прошла мужская гонка преследования на 9 км свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски». Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал россиянин Сергей Устюгов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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17:29

На этом «Газета.Ru» прощается со своими читателями и желает всем хорошего вечера! До скорых встречах на лыжных гонках!

17:27

Завершилась гонка! Напомним, что по итогам сегодняшней гонки участники узнают свои номера на Кубке мира.

17:24

Мельниченко стал шестым, Спицов — восьмой, Ларьков — десятый, Вылегжанин — 19-й.

17:23

Противостояние Россия — Норвегия, к сожалению, сегодня за норвежцами. Но Устюгов — большой мастер! Едва спасся сегодня Клебо.

17:20

Крюгер отбирает третью строчку у Большунова! 48.8

17:20

Устюгов — второй! +16.7

17:20

ВСЕ! Клебо отчаянно спасает свое преимущество и финиширует первым! 32:51.1!

17:18

Крутой спуск удался Устюгов порядка пятнадцати секунд, между ним и Клебо — 20 секунд, но всего лишь 300 метров до финиша.

17:16

На пологом участке, к сожалению, Устюгов потерял около семи секунд.

17:14

Эх, не скользят уже лыжи у некоторых участников. Между Большуновым и Крюгером порядка 14 секунда. Это очень серьезно. Держаться, Александр!

17:12

А де Фабиани уже восьмой. Съели итальянца.

17:11

Пешим образом уже поднимаются на высоком участке лыжники. Устали, это чувствует. Идут на скорости порядка четырех километрах.

17:09

У Большунова уже в 58 секундах, а на старте было ведь почти две минуты! Хотя на подъеме он, конечно, не слишком успешно действовал.

17:08

Клебо очень плохо без мощности шел на территории градиента. От Устюгова теперь совсем ничего!

17:07

Спицов настигает четвертого де Фабиани. Обречен сегодня итальянец. Не лучший он мастер на горах.

17:05

И уже в минуте Устюгов от норвежца! Вот это рывок от Сергея!

17:02

Преимущество Клебо после подножья уменьшилось почти на десять секунд!

17:00

Жан-Марк Гайяр и Виктор Торн, приехавшие на «Тур де Ски» набирать форму, идут где-то в концовке. Им сегодня и не нужно бороться.

16:58

Мастер подъемов Денис Спицов и Андрей Мельниченко идут девятым и десятым соответственно.

16:56

Большунов старательно набирает отставание. Его ближайшие преследователи Крюгер и де Фабиано в 20 секундах. Все спокойно.

16:52

Итальянец Франческо де Фабиани потерял порядка десяти секунд и стал пятым. Обогнал его Симен Крюгер!

16:50

Устюгов отстает от норвежца более чем на полторы минуты. Сегодня у него, конечно, колоссальное преимущество. Ничего его лидерству не угрожает, но у россиян есть шансы.

16:47

Напомним, что первым идет норвежец Йоханнес Клебо, россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов — второй и третий соответственно.

16:45

Гонка началась! Побежали!

16:35

Начало гонки — в 16:45 по московскому времени.

16:30

Приветствуем всех любителей лыжных гонок! Сегодня в рамках заключительного этапа «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдет мужская гонка преследования на 9 км свободным стилем.