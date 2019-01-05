Не догнал: Устюгов стал вторым после Клебо

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На этом «Газета.Ru» прощается со своими читателями и желает всем хорошего вечера! До скорых встречах на лыжных гонках!
Завершилась гонка! Напомним, что по итогам сегодняшней гонки участники узнают свои номера на Кубке мира.
Мельниченко стал шестым, Спицов — восьмой, Ларьков — десятый, Вылегжанин — 19-й.
Противостояние Россия — Норвегия, к сожалению, сегодня за норвежцами. Но Устюгов — большой мастер! Едва спасся сегодня Клебо.
Крюгер отбирает третью строчку у Большунова! 48.8
Устюгов — второй! +16.7
ВСЕ! Клебо отчаянно спасает свое преимущество и финиширует первым! 32:51.1!
Крутой спуск удался Устюгов порядка пятнадцати секунд, между ним и Клебо — 20 секунд, но всего лишь 300 метров до финиша.
На пологом участке, к сожалению, Устюгов потерял около семи секунд.
Эх, не скользят уже лыжи у некоторых участников. Между Большуновым и Крюгером порядка 14 секунда. Это очень серьезно. Держаться, Александр!
А де Фабиани уже восьмой. Съели итальянца.
Пешим образом уже поднимаются на высоком участке лыжники. Устали, это чувствует. Идут на скорости порядка четырех километрах.
У Большунова уже в 58 секундах, а на старте было ведь почти две минуты! Хотя на подъеме он, конечно, не слишком успешно действовал.
Клебо очень плохо без мощности шел на территории градиента. От Устюгова теперь совсем ничего!
Спицов настигает четвертого де Фабиани. Обречен сегодня итальянец. Не лучший он мастер на горах.
И уже в минуте Устюгов от норвежца! Вот это рывок от Сергея!
Преимущество Клебо после подножья уменьшилось почти на десять секунд!
Жан-Марк Гайяр и Виктор Торн, приехавшие на «Тур де Ски» набирать форму, идут где-то в концовке. Им сегодня и не нужно бороться.
Мастер подъемов Денис Спицов и Андрей Мельниченко идут девятым и десятым соответственно.
Большунов старательно набирает отставание. Его ближайшие преследователи Крюгер и де Фабиано в 20 секундах. Все спокойно.
Итальянец Франческо де Фабиани потерял порядка десяти секунд и стал пятым. Обогнал его Симен Крюгер!
Устюгов отстает от норвежца более чем на полторы минуты. Сегодня у него, конечно, колоссальное преимущество. Ничего его лидерству не угрожает, но у россиян есть шансы.
Напомним, что первым идет норвежец Йоханнес Клебо, россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов — второй и третий соответственно.
Гонка началась! Побежали!
Начало гонки — в 16:45 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей лыжных гонок! Сегодня в рамках заключительного этапа «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдет мужская гонка преследования на 9 км свободным стилем.