Очередная победа: норвежка выиграла «Тур де Ски»

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На этом мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. Всем спасибо за внимание! За ходом гонки вместе с вами следил Алексей Дубровин.
Итоговую победу в «Тур де Ски» одержала норвежская спортсменка Ингвильд Флугстад Эстберг, россиянка Наталья Непряева стала второй.
Остальные россиянки оказались за пределами топ-10.
Юлия Белорукова заняла пятое место в этой гонке, Мария Истомина стала десятой.
Криста Пярмякоски стала в этой гонке третьей. Ее отставание от Непряевой составило почти 13 секунд.
Седова пришла к финишу четвертой с отставанием от лидера в 3:53.2.
Непряева тоже финишировала с отставанием в 2 минуты 42 секунды. Она — вторая.
Эстберг финишировала! Она вне конкуренции.
Непряева уже уступает Эстберг более двух минут.
Джессика Диггинс идет на шестой позиции.
Седова обогнала Белорукова и идет четвертой. Анастасия отстает от Кристы на 53 секунды.
Криста Пярмякоски отстает от Непряевой на 48 секунд.
Никому не оставляет шансов Эстберг.
На отметке 8,1 км Эстберг еще увеличила преимущество над Непряевой — россиянка остает на 1 минуту 49 секунд.
Хейди Венг уже отстает от Эстберг на 5 минут 47 секунд.
У финки отставание составляет более двух с половиной минут.
Непряева на отметке 7,1 км отстает от норвежки уже на полторы минуты.
Белорукова отстает от Пермякоски уже более чем на сорок секунд. Видимо, не удастся россиянке побороться за подиум.
Диггинс тем временем сместила Седову с пятой строчки.
Непряева все больше отстает от норвежки, но Пермякоски ее пока не догоняет.
Эстберг преодолела отметку в 6.2 километра, никто пока не угрожает ее лидерству.
Белорукова не сильно отстает от Пермякоски. Юлия сегодня тоже может рассчитывать на подиум.
Позади первые контрольные точки. Эстберг по-прежнему идет с большим отрывом, Непряева удерживает вторую позицию.
Первые участницы стартовали. И Эстберг, и Непряева на трассе.
Гонка стартовала! Поехали!
Наталья Непряева отправится на дистанцию второй, Юлия Белорукова — четвертой, Анастасия Седова — пятой, Лидия Дуркина вступит в борьбу 12-й, Мария Истомина уйдет с 14-й позиции, Анна Нечаевская и Елена Соболева — соответственно с 21-й и 22-й.
Днем ранее в масс-старте в Валь-ди-Фьемме в гонке классическим стилем победила норвежка Ингвиль Эстберг, которая считается главным фаворитом финального забега. За ней расположилась российская лыжница Наталья Непряева, а третью позицию заняла еще одна россиянка — Анастасия Седова. Будем надеяться, что в гонке преследования наши спортсменки сумеют-таки опередить Эстберг.
Начало гонки — в 15:00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей лыжных гонок! Сегодня в рамках заключительного этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет женская гонка преследования на 9 км свободным стилем.