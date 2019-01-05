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Лыжный спорт / Тур де Ски
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Масс-старт 10 км, классический стиль, женщины
1
Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия)
29:34.4
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Масс-старт 15 км, классический стиль, мужчины
1
Йоханнес Клебо (Норвегия)
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Чикаго БуллзБруклин Нетс
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Оклахома-Сити ТандерВашингтон Уизардс
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Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
не начался
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Финикс СанзШарлотт Хорнетс
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Лыжный спорт /
15:00
Норвежка Эстебрг выиграла гонку преследования и весь «Тур де Ски»
1
Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия)
35:15.0
2
Наталья Непряева (Россия)
35:15.0
3
Криста Пярмякоски (Финляндия)
+2:55.9
закончен
Испания / Примера
23:00
СельтаАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгАдмирал
не начался
17:00
НефтехимикТорпедо
не начался
17:00
ХК СочиСибирь
не начался
17:30
ВитязьАк Барс
не начался
17:30
СпартакАвангард
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНэшвилл Предаторз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКалгари Флэймз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Бостон СелтиксБруклин Нетс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Милуоки БаксЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
не начался
04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Йорк Никс
не начался
Очередная победа: норвежка выиграла «Тур де Ски»

Норвежка Эстебрг выиграла гонку преследования и весь «Тур де Ски»

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В рамках заключительного этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме проходила женская гонка преследования на 9 км свободным стилем. Победу в гонке и во всей многодневке одержала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг. Наталья Непряева заняла второе место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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15:48

На этом мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. Всем спасибо за внимание! За ходом гонки вместе с вами следил Алексей Дубровин.

15:47

Итоговую победу в «Тур де Ски» одержала норвежская спортсменка Ингвильд Флугстад Эстберг, россиянка Наталья Непряева стала второй.

15:45

Остальные россиянки оказались за пределами топ-10.

15:44

Юлия Белорукова заняла пятое место в этой гонке, Мария Истомина стала десятой.

15:43

Криста Пярмякоски стала в этой гонке третьей. Ее отставание от Непряевой составило почти 13 секунд.

15:40

Седова пришла к финишу четвертой с отставанием от лидера в 3:53.2.

15:38

Непряева тоже финишировала с отставанием в 2 минуты 42 секунды. Она — вторая.

15:36

Эстберг финишировала! Она вне конкуренции.

15:33

Непряева уже уступает Эстберг более двух минут.

15:31

Джессика Диггинс идет на шестой позиции.

15:30

Седова обогнала Белорукова и идет четвертой. Анастасия отстает от Кристы на 53 секунды.

15:29

Криста Пярмякоски отстает от Непряевой на 48 секунд.

15:28

Никому не оставляет шансов Эстберг.

15:27

На отметке 8,1 км Эстберг еще увеличила преимущество над Непряевой — россиянка остает на 1 минуту 49 секунд.

15:25

Хейди Венг уже отстает от Эстберг на 5 минут 47 секунд.

15:24

У финки отставание составляет более двух с половиной минут.

15:22

Непряева на отметке 7,1 км отстает от норвежки уже на полторы минуты.

15:21

Белорукова отстает от Пермякоски уже более чем на сорок секунд. Видимо, не удастся россиянке побороться за подиум.

15:19

Диггинс тем временем сместила Седову с пятой строчки.

15:18

Непряева все больше отстает от норвежки, но Пермякоски ее пока не догоняет.

15:17

Эстберг преодолела отметку в 6.2 километра, никто пока не угрожает ее лидерству.

15:14

Белорукова не сильно отстает от Пермякоски. Юлия сегодня тоже может рассчитывать на подиум.

15:12

Позади первые контрольные точки. Эстберг по-прежнему идет с большим отрывом, Непряева удерживает вторую позицию.

15:05

Первые участницы стартовали. И Эстберг, и Непряева на трассе.

15:00

Гонка стартовала! Поехали!

14:52

Наталья Непряева отправится на дистанцию второй, Юлия Белорукова — четвертой, Анастасия Седова — пятой, Лидия Дуркина вступит в борьбу 12-й, Мария Истомина уйдет с 14-й позиции, Анна Нечаевская и Елена Соболева — соответственно с 21-й и 22-й.

14:51

Днем ранее в масс-старте в Валь-ди-Фьемме в гонке классическим стилем победила норвежка Ингвиль Эстберг, которая считается главным фаворитом финального забега. За ней расположилась российская лыжница Наталья Непряева, а третью позицию заняла еще одна россиянка — Анастасия Седова. Будем надеяться, что в гонке преследования наши спортсменки сумеют-таки опередить Эстберг.

14:50

Начало гонки — в 15:00 по московскому времени.

14:45

Приветствуем всех любителей лыжных гонок! Сегодня в рамках заключительного этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет женская гонка преследования на 9 км свободным стилем.