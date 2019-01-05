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«Грустно уходить»: почему Самедов не нужен «Спартаку»

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с полузащитником Александром Самедовым, который является воспитанником красно-белых. Договор был прекращен по соглашению сторон. Однако хавбек сообщил, что ему грустно уходить из родного клуба.

Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Александром Самедов. Договор был разорван по соглашению сторон.

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Красно-белые поблагодарили игрока за годы, проведенные в клубе.

«ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра Самедова за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!»

— говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Напомним, что дебют 34-летнего игрока за «Спартак» состоялся еще в ноябре 2002 года, а с 2005 по 2017 год футболист успел поиграть за три московских клуба – «Локомотив», «Динамо» и «Москву». Однако в 2017 году Самедов вернулся в «Спартак» и вместе с командой выиграл чемпионата России сезона-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка России. Полузащитник в общей сложности сыграл за московский клуб 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов.

После объявления о расторжении контракта Самедов заявил, что ему грустно покидать родной клуб. По его словам, возвращение в «Спартак» подарило ему прекрасное время. Также воспитанник красно-белых пожелал десятикратным чемпионам России больших побед в будущем.

«Конечно, грустно покидать родной клуб, но это жизнь. И она продолжается. Последние два года после возвращения в клуб — прекрасное время. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом — бронзовые медали. Эти два года в «Спартаке» — большой этап в моей карьере.

Что могу сказать клубу и болельщикам на прощание? «Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем!» — сказал Самедов.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в конце 2018 года высказался относительно возможного ухода Самедова. По его мнению, альтернатив на его позицию в стане красно-белых пока не видно.

«Появляется много разговоров про чистку, но, когда меняют ради того, чтобы просто поменять, — это не совсем правильно. Например, говорят, что уйдет Александр Самедов. Но кто будет играть вместо него на правом фланге? Альтернатив не видно. Все по-старому: новому тренеру нужны новые игроки. Но нужны ли эти новые футболисты самому клубу — большой вопрос», — говорил Червиченко «Известиям».

На данный момент красно-белые занимают четвертую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 28 очков. Пока непонятно, скажется ли уход Самедова на результатах команды после возобновления чемпионата.

Напомним, что Александра включили в окончательную заявку сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года в России, на котором он сыграл во всех трех матчах национальной команды на групповом этапе: с Саудовской Аравией, Египтом, Уругваем. Результаты в группе позволили российской команде занять второе место в группе и выйти в плей-офф ЧМ.

В 1/8 сборная России победила Испании (1:1, 3:4 по пен.), но в 1/4 уступила сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).

Сам Самедов провел всего турнире пять матчей и получил от тренерского штаба 359 минут игрового времени. При этом футболист не смог отметиться результативными действиями на мундиале.

Отметим, что после успешного ЧМ-2018 Самедов объявил о завершении международной карьеры. За сборную России футболист провел 53 матча, в которых забил семь голов.

А за неделю до 2019 года главного тренера сборной России Станислава Черчесова спросили, кого бы он купил из российских игроков, если бы он был был наставником европейской команды. В частности, рулевой национальной команды назвал Самедова. Кроме того, Черчесов хотел бы приобрести еще семерых игроков: Игоря Акинфеева, Артема Дзюбу, Сергея Игнашевича, Александра Головина, Романа Зобнина, Юрия Газинского и Юрия Жиркова.

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