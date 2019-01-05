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Брошенный шлем и мат: капитан России ошарашил канадцев

Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в полуфинале МЧМ

Капитан сборной России по хоккею Клим Костин принес извинения за свое поведение после полуфинального матча молодежного чемпионата мира против США (1:2). Костин на церемонии награждения лучших игроков турнира демонстративно бросил шлем, чем вызвал негодование у трибун, а после нецензурно выругался в адрес болельщиков.

Нападающий и капитан сборной России Клим Костин попросил прощения за свою выходку по окончании полуфинального матча молодежного чемпионата мира против команды США. Форвард был так раздосадован поражением (1:2) и невыходом в финал турнира, что расплакался прямо на льду, а во время вручения наград лучшим игрокам турнира раздраженно кинул шлем.

В ответ канадские болельщики начали свистеть в адрес 19-летнего россиянина, а Костин нецензурно выругался в отношении трибун.

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Уже в микст-зоне Костин заявил, что «здесь все против русских».

«После матча с США я посмотрел повтор случившегося. Увидел, как себя вел. Хочу за это извиниться. Прошу прощения у всех американских хоккеистов, прошу прощения у болельщиков в Ванкувере и у всех поклонников хоккея, кто смотрел матч. Я не должен был так себя вести», — написал Костин после игры в своем твиттере.

Костин выступает за «Сан-Антонио Рэмпэйдж», фарм-клуба «Сент-Луис Блюз».

В шести матчах на чемпионате мира он набрал пять очков по системе «гол+пас».

В это число лучших игроков сборной России на МЧМ-2019 помимо Костина вошли голкипер Петр Кочетков и защитник Илья Морозов.

После игры со Словакией (8:3), где Костин оформил дубль, главный тренер российской молодежки Валерий Брагин похвалил Клима и заявил, что тот прекрасно выполняет функции капитана команды. Однако произошедшее после игры с американцами ставит это под сомнение.

В США, как известно, подобное поведение не одобряют. Однако американские болельщики, которые знают Костина по «Сент-Луису», очень тепло отреагировали на извинения россиянина, выразив ему слова поддержки.

«Нет необходимости в извинениях.

Это страсть, которую мы хотим видеть и в «Сент-Луисе».

Отличная работа на турнире. Продолжай трудиться», — написал один из пользователей под постом Клима с извинениями.

Однако на родине поступок Костина подвергли серьезной обструкции. Легенда отечественного хоккея Владислав Третьяк дал молодому форварду жесткое наставление, призвав того быть сдержаннее.

«Такое поведение любого спортсмена не украшает, а уж тем более — капитана команды», — начал он.

«Вспоминаю, как мы играли 70-80-х годах в Северной Америке, нас тоже никто никогда там не любил. Всегда против нас болели, потому что мы сильная команда, а против сильных всегда болеют. Но надо держать удар, такое поведение не красит нашего капитана. Думаю, тренеры пообщаются с ним, сделают какой-то выговор. Понятно, что это эмоции, но надо держать себя в руках. Капитан должен быть примером для других», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

Бывший главный тренер молодежной и основной сборной России Владимир Плющев не видит ничего особенного в том, что трибуны поддерживали тех, кто им ближе. А Костину, по его мнению, надо думать не только о зрителях на арене, но и о всех болельщиках хоккея, которые смотрят матч по телевизору.

Подобные выходки, как он заметил, негативно отражаются на престиже национальной команды.

«Костина не украшает такое поведение, он достойно провел этот матч, эмоции надо сдерживать. Трибуны болели за тех, кто им ближе. Такой демарш не красит хоккеиста и не добавляет престижа нашей команде, ведь на тебя смотрят не только болельщики на стадионе, но и любители хоккея со всего мира», — сказал Плющев.

Наименее дипломатичен в адрес Костина был чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов. Он подчеркнул, что хоккеист должен достойно переносить поражения, а не «скатываться на неспортивное поведения».

«Болельщики почувствовали, что к ним проявили неуважение. Бросил шлем, не стал фотографироваться. Начал показывать свои негативные эмоции, свое неуважение к болельщикам, к официальным лицам, которые вручают призы. Но игра закончилась, надо уметь вести себя достойно и проигрывать, а не скатываться на откровенно неспортивное поведение», — приводит слова Брызгалова «Чемпионат.com».

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев посоветовал Костину меньше удостаивать внимания негативные комментарии в социальных сетях.

«Клим, меньше читай интернет и не смотри телевизор. Играй в хоккей. Тогда против тебя будут не все, а только твой соперник», — написал журналист на своей странице в твиттере.

Информации о возможных санкциях в отношении Костина пока нет, посему принять участие в матче за третье место он наверняка сможет. В игре за бронзу чемпионата мира сборная России сыграет с командой Швейцарии. Игра состоится 6 января в 00:00 по московскому времени.

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