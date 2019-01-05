Кровотечение в желудке: Марадона угодил в больницу

Бывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона угодил в больницу. Скандальная икона мирового футбола был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке.

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Как информирует агентство Telam, 58-летний аргентинец проходил плановый медицинский осмотр в одной из столичных клиник. Чемпиону мира проводили эндоскопию из-за операции на желудке, во время чего было выявлено кровотечение в организме Марадоны.

Врачи настояли на госпитализации экс-нападающего «альбиселесте».

Позднее в клинике сообщили, что здоровью Марадоны ничего не угрожает. Повреждения желудка у аргентинца действительно имеют место быть, однако не носят серьезного характера. Спустя три часа Марадону выписали, а сам он заверил, что находится в добром здравии.

«Я прибыл в больницу в 58 лет, а покидаю 50-летним.

Ничего не произошло, мое здоровье в идеальном состоянии.

Теперь я возвращаюсь в «Дорадос», — сказал тренер.

Марадона возглавляет клуб из второго мексиканского дивизиона «Дорадос» с сентября 2018 года, его контракт действует до лета 2019-го. В первой части сезона под его руководством команда заняла седьмое место в национальном чемпионате, а 26 декабря должна была приступить к предсезонной работе, однако Марадона не явился на сбор. В настоящее время тренировочным процессом «Дорадос» руководит специалист по физподготовке.

Как стало известно TyC Sports, Марадона в ультимативной форме отказался возвращаться в команду из-за недовольства тем, что никто из клуба не ведет переговоров с его ассистентом Луисом Исласом о новом контракте.

Более того, тренера не устраивает ситуация с отсутствием трансферов.

Однако агент Марадоны успокоил болельщиков «Дорадос», сообщив, что его клиент останется в клубе как минимум до истечения контракта. А его опоздание на предсезонный сбор связано с медицинским осмотром, в ходе которого позднее и было выявлено кровотечение в желудке.

«Марадона останется в «Дорадосе» и будет работать в клубе весь предстоящий сезон. После стандартного медицинского осмотра в Аргентине он вернется к работе», — написал агент и адвокат тренера Матиас Морла в своем твиттере.

Несмотря на легкий характер повреждений Марадоны, госпитализация аргентинца вызвала серьезную обеспокоенность даже у некоторых государственных лидеров.

Так, президент Боливии Эво Моралес обратился к Марадоне, пожелав тому скорейшего выздоровления.

«Мы приветствуем брата Диего Марадону, который выписался после медицинского обследования в Аргентине. Мы уверены, что он выйдет более сильным, чтобы возобновить работу в «Дорадос де Синалоа». Братские объятия из Боливии», — написал Моралес на своей странице в твиттере.

Напомним, что Марадона продолжает совмещать должность тренера в «Дорадос» с постом председателя правления брестского «Динамо».

Не все здорово у Марадоны и на личном фронте.

Аргентинский журналист Лио Пекораро в начале декабря сообщил, что аргентинец был вынужден покинуть собственный дом из-за ссоры с 28-летней подругой Росио Оливой, которая якобы отказалась переезжать в Мексику. Не исключено, что и это является одной из причин отсутствия тренера на сборе.

В последнее время проблемы Марадоны со здоровьем стали носить регулярный характер. Перед чемпионатом мира — 2018 аргентинец посетил больницу колумбийского города Кали, где, по информации СМИ, перенес операцию на левом колене.

А уже во время мундиаля, за матчами которого аргентинец наблюдал с лучших мест российских стадионов, Марадона был госпитализирован из-за проблем с давлением. Аргентинца забрала карета скорой помощи после матча группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии. На протяжении всего матча Марадона бурно и чрезвычайно эмоционально болел за сборную Аргентины, а после игры ему потребовалась помощь друзей для того, чтобы покинуть трибуну.

На ЧМ-2018 Марадоне также пришлось извиняться за курение на стадионе после того, как его лицо с сигарой попало в объектив телекамер. Тогда же были опубликованы фотографии аргентинца, где он в полусонном состоянии наблюдает за игрой с VIP-трибуны.

В СМИ появилась информация о том, что эксцентричное поведение аргентинца связано с употреблением наркотиков.

Добавили масла в огонь слухи о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) расторгла договор о сотрудничестве с Марадоной после его выходок, однако подтверждение так и не было получено.

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