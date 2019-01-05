Кровотечение в желудке: Марадона угодил в больницу

Курсы валют$ 67.63 (+0.09) 77.11 (+0.12)
Москва: -5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
21:00
ЛевантеЖирона
2:2
закончен
23:00
ЭспаньолЛеганес
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
ТракторАмур
3:0
закончен
17:00
Ак БарсСалават Юлаев
3:1
закончен
17:00
ЛокомотивДинамо Р
2:1
закончен
17:00
СеверстальСлован
2:0
закончен
17:00
ВитязьЦСКА
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
Динамо МАвтомобилист
2:0
закончен
19:30
Динамо МнСКА
0:2
закончен
U20 ЧМ / 2019
00:00
Россия U20США U20
1:2
закончен
04:00
Финляндия U20Швейцария U20
6:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзВиннипег Джетс
4:0
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
4:2
закончен
03:30
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
4:3 (ОТ)
закончен
04:00
Даллас СтарзВашингтон Кэпиталз
2:1 (ОТ)
закончен
05:00
Аризона КойотсНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Рейнджерс
6:1
закончен
06:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
2:3
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче Баскония
96:87
закончен
21:00
Жальгирис ЦСКА
79:84
закончен
22:00
Олимпиакос Панатинаикос
79:65
закончен
23:00
Барселона Дарушшафака
97:65
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Кливленд КавальерсЮта Джаз
91:117
закончен
04:00
Бостон СелтиксДаллас Маверикс
114:93
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзОрландо Мэджик
120:103
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизБруклин Нетс
100:109
закончен
04:00
Чикаго БуллзИндиана Пэйсерс
116:119
закончен
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
115:109
закончен
04:30
Милуоки БаксАтланта Хоукс
144:112
закончен
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
111:121
закончен
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсОклахома-Сити Тандер
109:111
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
112:119
закончен
Теннис / Шэньчжэнь. 1/4 финала
08:00
Арина Соболенко — Мария Шарапова
6:1 4:2
закончен
Испания / Примера
15:00
ВальядолидРайо Вальекано
0:1
1 тайм
18:15
АлавесВаленсия
не начался
22:45
УэскаБетис
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарАдмирал
4:3
закончен
15:00
Металлург МгТорпедо
0:0
1 период
17:00
ХК СочиБарыс
не начался
17:30
НефтехимикАвангард
не начался
17:30
СпартакСибирь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзКалгари Флэймз
не начался
21:00
Оттава СенаторзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Айлендерс
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Цмоки-Минск Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Денвер НаггетсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсЮта Джаз
не начался
03:30
Филадельфия СиксерсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
06:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
не начался
Лыжный спорт / Тур де Ски
16:00
Масс-старт 10 км, классический стиль, женщины
не начался
17:10
Масс-старт 15 км, классический стиль, мужчины
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарВильярреал
не начался
18:15
СевильяАтлетико М
не начался
20:30
Реал МадридРеал Сосьедад
не начался
22:45
ХетафеБарселона
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Салават ЮлаевАмур
не начался
15:00
ТракторАвтомобилист
не начался
17:00
ЛокомотивСлован
не начался
17:00
Динамо МДинамо Р
не начался
17:00
Динамо МнЦСКА
не начался
17:30
ЙокеритСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
07:00
Сан-Хосе ШарксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
21:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Аризона КойотсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
01:00
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
не начался
01:00
Виннипег ДжетсДаллас Старз
не начался
04:00
Питтсбург ПингвинзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
13:00
ЦСКА ВЭФ
не начался
14:00
Локомотив-Кубань Зелена Гура
не начался
15:30
Парма Зенит
не начался
16:00
УНИКС Енисей
не начался
17:00
Нижний Новгород Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
не начался
23:30
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
23:30
Чикаго БуллзБруклин Нетс
не начался
02:00
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Финикс СанзШарлотт Хорнетс
не начался
Кровотечение в желудке: Марадона угодил в больницу

Марадона рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Марадона вновь испытывает проблемы со здоровьем. У эпатажного футболиста во время планового обследования обнаружили кровотечение в желудке, однако, по словам Марадоны, он находится в идеальном состоянии.

Бывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона угодил в больницу. Скандальная икона мирового футбола был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке.

Реклама

Как информирует агентство Telam, 58-летний аргентинец проходил плановый медицинский осмотр в одной из столичных клиник. Чемпиону мира проводили эндоскопию из-за операции на желудке, во время чего было выявлено кровотечение в организме Марадоны.

Врачи настояли на госпитализации экс-нападающего «альбиселесте».

Позднее в клинике сообщили, что здоровью Марадоны ничего не угрожает. Повреждения желудка у аргентинца действительно имеют место быть, однако не носят серьезного характера. Спустя три часа Марадону выписали, а сам он заверил, что находится в добром здравии.

«Я прибыл в больницу в 58 лет, а покидаю 50-летним.

Ничего не произошло, мое здоровье в идеальном состоянии.

Теперь я возвращаюсь в «Дорадос», — сказал тренер.

Марадона возглавляет клуб из второго мексиканского дивизиона «Дорадос» с сентября 2018 года, его контракт действует до лета 2019-го. В первой части сезона под его руководством команда заняла седьмое место в национальном чемпионате, а 26 декабря должна была приступить к предсезонной работе, однако Марадона не явился на сбор. В настоящее время тренировочным процессом «Дорадос» руководит специалист по физподготовке.

Как стало известно TyC Sports, Марадона в ультимативной форме отказался возвращаться в команду из-за недовольства тем, что никто из клуба не ведет переговоров с его ассистентом Луисом Исласом о новом контракте.

Более того, тренера не устраивает ситуация с отсутствием трансферов.

Однако агент Марадоны успокоил болельщиков «Дорадос», сообщив, что его клиент останется в клубе как минимум до истечения контракта. А его опоздание на предсезонный сбор связано с медицинским осмотром, в ходе которого позднее и было выявлено кровотечение в желудке.

«Марадона останется в «Дорадосе» и будет работать в клубе весь предстоящий сезон. После стандартного медицинского осмотра в Аргентине он вернется к работе», — написал агент и адвокат тренера Матиас Морла в своем твиттере.

Несмотря на легкий характер повреждений Марадоны, госпитализация аргентинца вызвала серьезную обеспокоенность даже у некоторых государственных лидеров.

Так, президент Боливии Эво Моралес обратился к Марадоне, пожелав тому скорейшего выздоровления.

«Мы приветствуем брата Диего Марадону, который выписался после медицинского обследования в Аргентине. Мы уверены, что он выйдет более сильным, чтобы возобновить работу в «Дорадос де Синалоа». Братские объятия из Боливии», — написал Моралес на своей странице в твиттере.

Напомним, что Марадона продолжает совмещать должность тренера в «Дорадос» с постом председателя правления брестского «Динамо».

Не все здорово у Марадоны и на личном фронте.

Аргентинский журналист Лио Пекораро в начале декабря сообщил, что аргентинец был вынужден покинуть собственный дом из-за ссоры с 28-летней подругой Росио Оливой, которая якобы отказалась переезжать в Мексику. Не исключено, что и это является одной из причин отсутствия тренера на сборе.

В последнее время проблемы Марадоны со здоровьем стали носить регулярный характер. Перед чемпионатом мира — 2018 аргентинец посетил больницу колумбийского города Кали, где, по информации СМИ, перенес операцию на левом колене.

А уже во время мундиаля, за матчами которого аргентинец наблюдал с лучших мест российских стадионов, Марадона был госпитализирован из-за проблем с давлением. Аргентинца забрала карета скорой помощи после матча группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии. На протяжении всего матча Марадона бурно и чрезвычайно эмоционально болел за сборную Аргентины, а после игры ему потребовалась помощь друзей для того, чтобы покинуть трибуну.

На ЧМ-2018 Марадоне также пришлось извиняться за курение на стадионе после того, как его лицо с сигарой попало в объектив телекамер. Тогда же были опубликованы фотографии аргентинца, где он в полусонном состоянии наблюдает за игрой с VIP-трибуны.

В СМИ появилась информация о том, что эксцентричное поведение аргентинца связано с употреблением наркотиков.

Добавили масла в огонь слухи о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) расторгла договор о сотрудничестве с Марадоной после его выходок, однако подтверждение так и не было получено.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».