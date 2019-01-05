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«Пришло время наказать США»: финны хотят мести в финале

Определились финалисты МЧМ по хоккею

Сборные Финляндии и США сойдутся в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. На групповом этапе команды уже встречались: тогда американцы уверенно разобрались с финнами со счетом 4:1. Теперь, по словам нападающего финской команды Расмуса Купари, настало время поквитаться с США. В матче за бронзу турнира сыграют Россия и Швейцария.

В Ванкувере прошли полуфинальные матчи молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная России, уверенно шедшая по ходу турнира, не смогла переиграть сверстников из США, в третий год подряд не сумев пробиться в финал МЧМ. А в другой паре финские хоккеисты не оставили шансов швейцарской команде — 6:1.

Таким образом, золото турнира между собой разыграют США и Финляндия, а Россия встретится с Швейцарией.

Фактически судьба швейцарцев в полуфинале была предопределена уже к восьмой минуте стартового периода – к этому времени дубль оформил Аарне Талвитие, по голу на счету Ессе Юленена и Хенри Йокихарью. Во втором отрезке игры Швейцария отыграла одну шайбу, на что финны ответили еще двумя.

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Главный тренер сборной Финляндии Юсси Ахокас считает, что его команде удалось так легко переиграть швейцарских сверстников за счет психологии и удачных действий в дебюте поединка.

«Начало сегодняшнего матча было великолепным. Финляндия была готова, правильно психологически настроилась и оказалась максимально эффективной на старте встречи. Мы сумели показать отличную игру в равных составах, а наши атаки стабильно достигали цели. Лидеры сыграли отлично, вовремя взяли на себя инициативу», — сказал он.

Что касается финального матча, то здесь, по мнению Ахокаса, его команда является безоговорочным андердогом.

Напомним, что на групповом этапе МЧМ-2019 финны уступили США со счетом 1:4, однако это, по словам наставника Финляндии, не будет играть роли в финале.

«Теперь нас ждет самая важная игра на турнире. Наш уровень растет от матча к матчу, это может нам помочь. США — фаворит финала, но не стоит обращать внимания на наш проигрыш в матче с ними в группе. Результат не говорит о характере игры, у нас были отличные моменты. Я уверен в нашей сборной», — цитирует тренера Ilta Sanomat.

Форвард сборной Финляндии Расмус Купари также подчеркнул, что игра со швейцарцами с самого начала складывалась в их пользу. Хоккеист выразил согласие с мнением своего наставника о том, что финская команда прибавляет по ходу турнира от игры к игре.

«Было приятно играть, матч складывался по-настоящему удачно. После группового этапа мы прибавили в плей-офф и теперь выступаем совсем по-другому. Горжусь всей командой», — отметил Купари.
Не оставил нападающий финнов без внимания и предстоящий матч с «американскими друзьями».

Теперь, со слов форварда, настало время наказать США за нанесенное поражение в матче группового этапа.

«Финал со командой США? Пришло время наказать наших американских друзей за поражение в группе»,

— цитирует Купари Ilta-Sanomat.

При этом напарник Купари Алекси Хепониеми не согласен с тем, что финская команда подойдет к финалу в ранге аутсайдера. Он уверен, что Финляндия 6 января станет чемпионом мира.

«Не считаю Финляндию аутсайдером. Уверен, в этом году у нас по-настоящему хорошая команда. Ожидаю, что в финале мы обыграем США», — сказал форвард.

Американские хоккеисты не пустили в финал российскую команду, одержав победу со счетом 2:1. После игры канадская публика аплодировала США, что вызвало удивление в стане американской команды.

«Я не знаю, кого канадские фанаты ненавидят больше — Россию или нас, американцев»,

— начал 17-летний нападающий сборной США Джек Хьюз.

«Но было приятно, когда нам аплодировали. На трибунах я видел несколько болельщиков в свитерах моего брата Куинна Хьюза», — рассказал он.

Команда США подходит к финалу с завидной уверенностью. В последний раз золото МЧМ американцам доставалось в 2017 году. «Волнуюсь ли я перед финалом? Нет, никаких нервов. Это как раз то, о чем я мечтал, когда был ребенком», — приводит слова Хьюза TSN.

Наставник сборной Швейцарии Кристиан Волвенд заметил, что у его команды не было шансов вернуться в игру с финнами после резвого начала в исполнении соперника.

Если подобным образом швейцарцы будут действовать в матче с Россией, то, как сказал Волвенд, эта игра станет легкой прогулкой для россиян.

На групповом этапе российская команда переиграла швейцарцев со счетом 7:4.

«С финнами у нас был ужасный старт, хуже не придумаешь. Шансов сделать камбэк у нас не было. Не думаю, что на нас оказывалось какое-то особенное давление. Просто мы оказались не готовы к началу матча.

Если мы будем играть в бронзовом матче так же плохо, как сегодня, то сборная России может действовать на 50% от своих сил и все равно выиграет», — подчеркнул он.

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ.

В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 год. А побеждали отечественные хоккеисты на МЧМ в далеком 2011 году. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).

Молодежный чемпионат мира стартовал 27 декабря в канадском Ванкувере и завершится 6 января. Финал турнира, где сыграют США и Финляндии, пройдет 6 января. Начало — в 04:00 по московскому времени. А в 00:00 состоится матч за третье место, где за бронзу поборются российские и швейцарские хоккеисты.

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