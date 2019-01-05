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«Здесь все против русских»: молодежка уступила США в полуфинале

Сборная России уступила американцам в полуфинале МЧМ по хоккею

Сборная России потерпела поражение в полуфинале молодежного чемпионата мира от США (1:2) и теперь сыграет только в матче за третье место. По окончании встречи главный тренер команды Валерий Брагин и российские хоккеисты поделились впечатлениями от игры.

«Так бывает в хоккее, они на один гол больше забили, хотя по голевым моментам у нас было двойное преимущество. Они немножко лучше начали, вторая половина полностью была за нами. Третий период они просто играли на удержание. Претензий к ребятам нет, силы все отдали, все боролись, не хватило одного гола, — начал свое выступление в эфире «Матч ТВ» Валерий Брагин.

— Первый пропущенный гол? Скажу, что мы забили чистый гол, вот в чем вопрос. Никакого движения коньком не было. В таких играх очень важно, кто забьет первый гол.

Мы предполагали, что много голов не будет. Немножко попали в ситуацию, когда противнику было проще играть. При счете 2:1 полностью завладели преимуществом, но не смогли забить второй гол. Забей мы его – дожали бы.

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Почему Муранов вышел вместо Подколзина на большинство в третьем периоде? Он лучше на пятаке, более мощный, бывает такое, не забил с линии. Здорово отработал. Состояние ребят? Они переживают. Как и мы они чувствуют, что все было рядом. Главная задача – успокоить их и подготовиться к завтрашней игре.

Что говорил Костину на лавке после игры? Это останется между нами. Посмотрим второй полуфинал, важно правильно подготовиться и определиться с планом на игру».

Капитан сборной России Клим Костин заплакал после матча, а на награждении лучших игроков нашей команды за весь турнир выкинул свой шлем на трибуны, после чего еще и вступил с ними в перепалку. Впрочем, это не помешало форварду системы «Сент-Луиса» поговорить с журналистами в микст-зоне.

«Никаких слов не подобрать, ничего не могу сказать. Играли лучше. Не стоит забывать, что мы русские.

Поражение тяжело переживать, но надо его принять и двигаться дальше. Сложно передать те эмоции, которые сейчас внутри. Фортуна сегодня была не на нашей стороне. По тактике делали все, что просил Брагин. Старались на характере, на желании. После финальной сирены Брагин сказал слова поддержки, — рассказал Костин Sport24.

— Незасчитанный гол? Соглашайся — не соглашайся, не мы решения принимаем. В НХЛ такие голы засчитываются, движения коньком не было. Наш защитник хорошо увидел партнера, от конька залетело. Этот момент нас и надломил. Вроде бы это было незаметно, но где-то глубоко внутри это сидело.

Мы русские, здесь все и всё против нас. Внутри пустота. Но на матч за третье место соберемся, мы же команда».

«Говорить нечего, мы опустошены после игры. Завтра последний матч. Будем отдаваться полностью и играть за Россию. Где-то не хватило везения, где-то я мог забивать и сравнивать счет. Все ребята молодцы, но сегодня хоккейный бог не за нас. Значит, свыше так написано, что сегодня нам не удастся победить. Будем стараться в матче за бронзу», — поделился своими впечатлениями в телеэфире один из лидеров нападения российской команды Виталий Кравцов.

Опустошенным выглядел в микст-зоне защитник Александр Романов, проведший классный турнир.

«Эмоций как таковых нет, только обида. Больше ничего. Мы играли сильнее, но удача была на их стороне. Тренеры пытались подбодрить, чтобы мы не расстраивались и бились завтра бились за бронзу. Второй полуфинал не будем смотреть, поедем отдыхать», — рассказал защитник московского ЦСКА.

«Тренеры сказали, что это наша жизнь, таков хоккей. Он иногда преподносит такие подарки соперникам, удача переваливается им. Это спорт, все бывает. Мы бились до конца, как могли. Хочу поблагодарить всю команду. Готовимся к следующему матчу, надо выиграть бронзу. После игры все всё понимают, не надо никому ничего говорить. Спасибо всем российским болельщикам за поддержку, — подытожил форвард Николай Коваленко.

— Первыми пропустили? Не думаю, что это как-то повлияло. Мы делали свою работу. У кого-то получалась игра, у кого-то нет. Но мы были одной командой. Удача досталась сопернику, так бывает».

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