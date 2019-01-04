Надавить на Устюгова? Россияне могут поехать на ЧМ без флага

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг сообщил, что представители сборной России по лыжному спорту могут быть допущены на чемпионат мира, который пройдет с 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде, только в качестве нейтральных спортсменов. По его мнению, россияне должны выступить под флагом Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

«Я надеюсь, что русские лыжники будут участвовать в ЧМ-2019, но не под своим флагом. Туда могут поехать чистые спортсмены. На Олимпиаде они соревновались под флагом МОК. Возможно, теперь это будет флаг ФИС. Я надеюсь, что решение найдется»,

— цитирует Хайберга норвежское издание NRK.

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Данное мнение представитель МОК выразил в связи с тем, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнило обязательный критерий, установленный комитетом Всемирного антидопингового агентства (WADA) о предоставлении доступа к базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, РУСАДА было обязано до 31 декабря 2018 года предоставить экспертной группе WADA доступ к данным для проверки допинг-проб российских спортсменов, однако российское ведомство не уложилось в установленные сроки. В связи с этим РУСАДА могут вновь лишить статуса соответствия WADA.

Хайберг выразил свое разочарование работой российского ведомства, а также заявил о готовности МОК сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством. При этом функционер подчеркнул, что расследование в отношении российских спортсменов должно быть объективным и справедливым. По его мнению, «многие русские атлеты чисты, и будет печально, если они пострадают».

«Боюсь, что ситуация в будущем останется нестабильной. Некоторые хотят, чтобы у русских снова все было в порядке, несмотря на все то, что произошло. Другие хотят наказать их и показать, что нужно выполнять обещания. Так что эти проблемы придется решать еще очень долго. По мне, так это ужасно грустно. Я надеялся и верил, что они выполнят то, на что сами согласились. Я был очень разочарован, когда этого не произошло.

Думаю, мы не должны просто принять это. Нужно что-то делать. WADA и МОК должны объединить свои силы. Во-первых, нам нужно защищать чистых спортсменов. Многие русские чисты, и сейчас они пострадают. Это непростая проблема. Очень печально, что они пострадают»,

— заключил почетный член МОК.

В отношении РУСАДА высказался и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Президент МОК напомнил, что российские спортсмены уже были наказаны во время зимней Олимпиады-2018, когда выступали под нейтральным флагом, а Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован, и отметил, что того наказания было достаточно.

«МОК придерживался принципа индивидуальной справедливости, поэтому мы решили дать возможность «чистым» российским спортсменам выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. Это было справедливо по отношению ко всем атлетам, независимо от их гражданства.

ОКР понес достаточное наказание»,

— цитирует Баха пресс-служба МОК.

Напомним, на Игры-2018 из российских лыжников индивидуальные приглашения получили Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, а также Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.

Один из лидеров сборной России Сергей Устюгов без объяснения причин до участия в Олимпиаде допущен не был.

Сейчас же Устюгов вместе со своими соотечественниками успешно выступают на известной многодневке «Тур де Ски». В преддверии заключительного этапа, который пройдет в итальянском Валь-ди-Фьемме, в тройке лидеров мужского общего зачета турнира находятся два россиянина.

Устюгов, идущий вторым, отстает от норвежца Йоханнеса Клебо всего на 5,4 секунды, а Большунов — чуть более чем на минуту.

Все тот же Устюгов собрал на текущем «Тур де Ски» пять медалей, из которых одна — золотая, завоеванная в в 15-километровой гонке свободным стилем. Однако уже сейчас 26-летний россиянин вступил в заочный конфликт с ФИС, отказавшись общаться с прессой.

«Такое не должно происходить. Мы этого не допустим», — заявила координатор по работе с медиа Международной федерации лыжных видов Дорис Каллен, отметив, что проведет разбирательства с российским лыжником.

В сборной России же подчеркнули, что Устюгов не намерен давать комментарии журналистам исключительно до чемпионата мира.

«Я знаю, что если на него слишком сильно давить, то он совсем закроется. «Он сказал: «Я не люблю разговаривать с журналистами. Это не мое дело. Мое дело — спорт». Но для наших спонсоров это важно. Его позиция должна измениться», — цитирует Nettavisen тренера российской сборной Маркуса Крамера.

Успешно в текущем сезоне выступают и российские лыжницы, которые впервые в истории могут занять место в тройке лидеров многодневки «Тур де Ски». На данный момент в топ-6 находятся сразу три россиянки.

Лидером общего зачета остается норвежка Ингвильд Эстберг, которая опережает Наталью Непряеву на 35,4 секунду. Недалеко от места в призерах находится и Юлия Белорукова, идущая четвертой, но отстающая от американки Джессики Диггинс на 0,05 секунды. Анастасия Седова занимает шестую позицию, но проигрывает лидеру зачета выше двух с половиной минут.

5 января состоится шестой этап «Тур де Ски», где лыжники пробегут классический масс-старт. Женщины примут участие в гонке на дистанции 10 км, мужчины — на 15 км. «Газета.Ru» проведет текстовые онлайн-трансляции женского масс-старта и мужского.

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