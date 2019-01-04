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Надавить на Устюгова? Россияне могут поехать на ЧМ без флага

Российские лыжники могут поехать на ЧМ-2019 под нейтральным флагом

Российских лыжников могут допустить до участия в чемпионате мира в качестве нейтральных спортсменов. Запрет россиянам на выступление под национальным флагом может последовать в связи с разбирательствами WADA в отношении РУСАДА.

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг сообщил, что представители сборной России по лыжному спорту могут быть допущены на чемпионат мира, который пройдет с 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде, только в качестве нейтральных спортсменов. По его мнению, россияне должны выступить под флагом Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

«Я надеюсь, что русские лыжники будут участвовать в ЧМ-2019, но не под своим флагом. Туда могут поехать чистые спортсмены. На Олимпиаде они соревновались под флагом МОК. Возможно, теперь это будет флаг ФИС. Я надеюсь, что решение найдется»,

— цитирует Хайберга норвежское издание NRK.

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Данное мнение представитель МОК выразил в связи с тем, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнило обязательный критерий, установленный комитетом Всемирного антидопингового агентства (WADA) о предоставлении доступа к базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, РУСАДА было обязано до 31 декабря 2018 года предоставить экспертной группе WADA доступ к данным для проверки допинг-проб российских спортсменов, однако российское ведомство не уложилось в установленные сроки. В связи с этим РУСАДА могут вновь лишить статуса соответствия WADA.

Хайберг выразил свое разочарование работой российского ведомства, а также заявил о готовности МОК сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством. При этом функционер подчеркнул, что расследование в отношении российских спортсменов должно быть объективным и справедливым. По его мнению, «многие русские атлеты чисты, и будет печально, если они пострадают».

«Боюсь, что ситуация в будущем останется нестабильной. Некоторые хотят, чтобы у русских снова все было в порядке, несмотря на все то, что произошло. Другие хотят наказать их и показать, что нужно выполнять обещания. Так что эти проблемы придется решать еще очень долго. По мне, так это ужасно грустно. Я надеялся и верил, что они выполнят то, на что сами согласились. Я был очень разочарован, когда этого не произошло.

Думаю, мы не должны просто принять это. Нужно что-то делать. WADA и МОК должны объединить свои силы. Во-первых, нам нужно защищать чистых спортсменов. Многие русские чисты, и сейчас они пострадают. Это непростая проблема. Очень печально, что они пострадают»,

— заключил почетный член МОК.

В отношении РУСАДА высказался и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Президент МОК напомнил, что российские спортсмены уже были наказаны во время зимней Олимпиады-2018, когда выступали под нейтральным флагом, а Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован, и отметил, что того наказания было достаточно.

«МОК придерживался принципа индивидуальной справедливости, поэтому мы решили дать возможность «чистым» российским спортсменам выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. Это было справедливо по отношению ко всем атлетам, независимо от их гражданства.

ОКР понес достаточное наказание»,

— цитирует Баха пресс-служба МОК.

Напомним, на Игры-2018 из российских лыжников индивидуальные приглашения получили Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, а также Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.

Один из лидеров сборной России Сергей Устюгов без объяснения причин до участия в Олимпиаде допущен не был.

Сейчас же Устюгов вместе со своими соотечественниками успешно выступают на известной многодневке «Тур де Ски». В преддверии заключительного этапа, который пройдет в итальянском Валь-ди-Фьемме, в тройке лидеров мужского общего зачета турнира находятся два россиянина.

Устюгов, идущий вторым, отстает от норвежца Йоханнеса Клебо всего на 5,4 секунды, а Большунов — чуть более чем на минуту.

Все тот же Устюгов собрал на текущем «Тур де Ски» пять медалей, из которых одна — золотая, завоеванная в в 15-километровой гонке свободным стилем. Однако уже сейчас 26-летний россиянин вступил в заочный конфликт с ФИС, отказавшись общаться с прессой.

«Такое не должно происходить. Мы этого не допустим», — заявила координатор по работе с медиа Международной федерации лыжных видов Дорис Каллен, отметив, что проведет разбирательства с российским лыжником.

В сборной России же подчеркнули, что Устюгов не намерен давать комментарии журналистам исключительно до чемпионата мира.

«Я знаю, что если на него слишком сильно давить, то он совсем закроется. «Он сказал: «Я не люблю разговаривать с журналистами. Это не мое дело. Мое дело — спорт». Но для наших спонсоров это важно. Его позиция должна измениться», — цитирует Nettavisen тренера российской сборной Маркуса Крамера.

Успешно в текущем сезоне выступают и российские лыжницы, которые впервые в истории могут занять место в тройке лидеров многодневки «Тур де Ски». На данный момент в топ-6 находятся сразу три россиянки.

Лидером общего зачета остается норвежка Ингвильд Эстберг, которая опережает Наталью Непряеву на 35,4 секунду. Недалеко от места в призерах находится и Юлия Белорукова, идущая четвертой, но отстающая от американки Джессики Диггинс на 0,05 секунды. Анастасия Седова занимает шестую позицию, но проигрывает лидеру зачета выше двух с половиной минут.

5 января состоится шестой этап «Тур де Ски», где лыжники пробегут классический масс-старт. Женщины примут участие в гонке на дистанции 10 км, мужчины — на 15 км. «Газета.Ru» проведет текстовые онлайн-трансляции женского масс-старта и мужского.

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