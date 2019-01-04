Задавить норвежца: Устюгов сражается за золото в Италии. LIVE

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Трансляция
С конца
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17:00
Начало гонки запланировано на 17.10 мск.
16:55
Здравствуйте, уважаемые любители лыжного спорта! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на 15 км классическим стилем в рамках заключительного этапа «Тур де Ски», которых проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.