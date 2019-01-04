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Страшное видео: как боксер убил сотрудника охраны Порошенко

Один удар: убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео

Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко Василия Хмелюка попало на видео. На записи видно, что боец из Управления государственной охраны Украины падает после одного удара со стороны обидчика и больше не поднимается. Агрессор какое-то время пытается привести его в чувство, а затем скрывается с места происшествия. По данным СМИ, удар нанес профессиональный боксер Петр Очеретяный, который завершил большую часть своих боев нокаутом.

В истории об убийстве сотрудника Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка, в котором подозревается профессиональный боксер Петр Очеретяный, появились новые подробности.

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В сообществе «Киев Оперативный» в социальной сети Facebook было опубликовано видео произошедшего, снятое кем-то на мобильный телефон с экрана, транслирующего изображения с камер наружного наблюдения.

На черно-белой записи видно, что мужчины какое-то время разговаривают (главным образом в кадр попадает нижняя часть тела, поэтому трудно понять, насколько агрессивной была дискуссия), а вокруг них снуют собаки, которых, видимо, выгуливал Очеретяный.

Причем в беседе участвуют не только двое конфликтующих — есть еще кто-то третий, чья личность пока не установлена.

Спустя какое-то время мужчина в белых кроссовках падает как подкошенный (очевидно, это погибший Хмелюк).

К нему тут же подбегает один из участвовавших в беседе (невозможно понять, это подозреваемый Очеретяный или тот неизвестный свидетель) и слегка приподнимает его с земли, пытаясь понять, в каком состоянии находится потерпевший.

Бездыханное тело никак не реагирует, и его начинают оттаскивать куда-то в сторону. Затем ему расстегивают одежду на груди и, судя по всему, пытаются как-то привести в чувство.

За спинами сгрудившихся нельзя понять, каким именно способом они это делают. Собаки продолжают наворачивать круги возле участников инцидента.

В конце концов один из мужчин просто забирает своих домашних животных и уходит из кадра.

На официальном сайте Национальной полиции Киева уже появилась информация о том, что подозреваемый в убийстве добровольно сдался, явившись в Печерское РУВД со своим адвокатом.

«Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. Лицо и местонахождение третьего участника инцидента пока устанавливается», — гласит заявление правоохранительных органов.

Напомним, ранее очевидцы произошедшего сообщали, что между мужчинами (предположительно — Хмелюком и Очеретяным, выгуливавшим двух собак) произошел конфликт. Разборки начались из-за того, что машина, за рулем которой находился сотрудник президентской охраны, якобы едва не раздавила одну из собак — таксу.

Хозяин домашнего животного сделал резкое замечание сидящим в автомобиле, и Хмелюк вышел на улицу, чтобы ответить на претензии. В ходе разговора на повышенных тонах он неожиданно получил в челюсть, упал и больше не приходил в себя.

Предполагается, что смерть наступила именно из-за удара в голову, а не из-за падения.

Хмелюк работал в Управлении государственной охраны Украины, которое обеспечивает безопасность первых лиц страны, — в том числе и президента Петра Порошенко. По данным СМИ, у него остались жена и дети.

Что касается Очеретяного (если это действительно был он), то это известный боксер, выступающий в тяжелом весе (до 90 кг) и представляющий Лигу профессионального бокса Украины более десяти лет.

Спортсмен дебютировал на профессиональном ринге еще в 2005 году — это произошло на ринге ночного клуба Freedom в Киеве.

На профессиональном уровне он провел десять боев и победил в девяти, причем в шести случаях — нокаутом. Стоит признать, что Очеретяный обладает действительно мощным ударом.

Любопытно, что изначально свидетели инцидента описывали нанесшего удар как мужчину с кавказской внешностью. Причиной этому послужила густая борода. Однако затем в полиции сообщили, что главным подозреваемым является киевлянин 1982 года рождения, а СМИ разузнали, что это может быть Очеретяный.

Если его вина будет доказана, то боксеру грозит до 15 лет тюрьмы. Возможно, ему будет дано некоторое послабление из-за того, что он по своей воле явился в полицию. Однако изначально спортсмен все-таки скрылся с места происшествия, и полиция уже успела начать его активные поиски, что может затруднить работу его адвоката.

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