Страшное видео: как боксер убил сотрудника охраны Порошенко

В истории об убийстве сотрудника Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка, в котором подозревается профессиональный боксер Петр Очеретяный, появились новые подробности.

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В сообществе «Киев Оперативный» в социальной сети Facebook было опубликовано видео произошедшего, снятое кем-то на мобильный телефон с экрана, транслирующего изображения с камер наружного наблюдения.

На черно-белой записи видно, что мужчины какое-то время разговаривают (главным образом в кадр попадает нижняя часть тела, поэтому трудно понять, насколько агрессивной была дискуссия), а вокруг них снуют собаки, которых, видимо, выгуливал Очеретяный.

Причем в беседе участвуют не только двое конфликтующих — есть еще кто-то третий, чья личность пока не установлена.

Спустя какое-то время мужчина в белых кроссовках падает как подкошенный (очевидно, это погибший Хмелюк).

К нему тут же подбегает один из участвовавших в беседе (невозможно понять, это подозреваемый Очеретяный или тот неизвестный свидетель) и слегка приподнимает его с земли, пытаясь понять, в каком состоянии находится потерпевший.

Бездыханное тело никак не реагирует, и его начинают оттаскивать куда-то в сторону. Затем ему расстегивают одежду на груди и, судя по всему, пытаются как-то привести в чувство.

За спинами сгрудившихся нельзя понять, каким именно способом они это делают. Собаки продолжают наворачивать круги возле участников инцидента.

В конце концов один из мужчин просто забирает своих домашних животных и уходит из кадра.

На официальном сайте Национальной полиции Киева уже появилась информация о том, что подозреваемый в убийстве добровольно сдался, явившись в Печерское РУВД со своим адвокатом.

«Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. Лицо и местонахождение третьего участника инцидента пока устанавливается», — гласит заявление правоохранительных органов.

Напомним, ранее очевидцы произошедшего сообщали, что между мужчинами (предположительно — Хмелюком и Очеретяным, выгуливавшим двух собак) произошел конфликт. Разборки начались из-за того, что машина, за рулем которой находился сотрудник президентской охраны, якобы едва не раздавила одну из собак — таксу.

Хозяин домашнего животного сделал резкое замечание сидящим в автомобиле, и Хмелюк вышел на улицу, чтобы ответить на претензии. В ходе разговора на повышенных тонах он неожиданно получил в челюсть, упал и больше не приходил в себя.

Предполагается, что смерть наступила именно из-за удара в голову, а не из-за падения.

Хмелюк работал в Управлении государственной охраны Украины, которое обеспечивает безопасность первых лиц страны, — в том числе и президента Петра Порошенко. По данным СМИ, у него остались жена и дети.

Что касается Очеретяного (если это действительно был он), то это известный боксер, выступающий в тяжелом весе (до 90 кг) и представляющий Лигу профессионального бокса Украины более десяти лет.

Спортсмен дебютировал на профессиональном ринге еще в 2005 году — это произошло на ринге ночного клуба Freedom в Киеве.

На профессиональном уровне он провел десять боев и победил в девяти, причем в шести случаях — нокаутом. Стоит признать, что Очеретяный обладает действительно мощным ударом.

Любопытно, что изначально свидетели инцидента описывали нанесшего удар как мужчину с кавказской внешностью. Причиной этому послужила густая борода. Однако затем в полиции сообщили, что главным подозреваемым является киевлянин 1982 года рождения, а СМИ разузнали, что это может быть Очеретяный.

Если его вина будет доказана, то боксеру грозит до 15 лет тюрьмы. Возможно, ему будет дано некоторое послабление из-за того, что он по своей воле явился в полицию. Однако изначально спортсмен все-таки скрылся с места происшествия, и полиция уже успела начать его активные поиски, что может затруднить работу его адвоката.

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