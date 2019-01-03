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Одним ударом: боксер убил охранника Порошенко

Боксер убил 26-летнего охранника Порошенко в Киеве

В Киеве в ночь со 2 на 3 января был убит сотрудник Управления государственной охраны Украины. Подозреваемым называют известного боксера Петр Очеретяного, который более десяти лет представляет Лигу профессионального бокса страны. Сообщается, что смерть охранника наступила от удара в голову.

В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка, сообщает местное издание «Вести». По данным портала, главным подозреваемым в преступлении стал боксер Петр Очеретяный, который более десяти лет представляет Лигу профессионального бокса страны. Спортсмен проводит поединки в тяжелом весе и является выпускником Национального университета физического воспитания и спорта.

Что касается погибшего, то, по данным портала «Страна.ua», он обеспечивал безопасность первых лиц государства. То есть охранял и нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Сообщается, что к убийству охранника привел конфликт со спортсменом. Боксер выгуливал двух собак у жилищного комплекса в Печерском районе Киева, когда охранник подъехал к этому дому на машине. По неизвестным причинам двое мужчин вступили в перепалку. Конфликт закончился ударом в челюсть охранника, который в итоге привел к летальному исходу.

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«В ходе конфликта собачник, по словам свидетелей-соседей, неожиданно нанес своему оппоненту резкий удар в челюсть, от которого тот упал на землю и вскоре скончался», — говорится на страницах издания.

По предварительному заключению медиков, смерть охранника наступила от удара по голове. Киевская полиция возбудила уголовное дело в отношении спортсмена об умышленном убийстве. Боксер может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

«Убийца скрылся и сейчас его активно ищет полиция»,

— сообщало издание.

По словам свидетелей, он выглядел следующим образом: мужчина ростом около 185 см, спортивного телосложения, с бородой, был одет в темную спортивную куртку и синие спортивные штаны. Кроме того, сообщается, что подозреваемый был с двумя собаками породы такса.

«Оперативники осуществляют поквартирный обход так как собачник явно живет неподалеку и сейчас вероятнее всего может скрываться дома», — говорилось на украинском портале.

Позже в издании УНН сообщили, что Очеретяный сам пришел в отделение полиции и сдался властям. Прокуратура будет настаивать на содержании мужчины под стражей.

Напомним, что 23 декабря в Тольятти также зверски убили 16-летнюю вице-чемпионку России по плаванию, нанеся ей более 30 ножевых ранений. В этот день в Автозаводском районе города было обнаружено тело спортсменки с колото-резаными ранениями шеи и туловища.

Девушка была найдена на пустыре, который уже на протяжении долгого времени вызывает опасения у местных жителей. По словам одного их них, на месте убийства редко появляются «молодежь и маргиналы».

«И ведь эта стройка уже несколько лет там стоит, реально страшно ходить — котлован, заросли, кусты. В двух местах оторваны листы, похоже на нелегальный вход. Место пользуется спросом и у молодежи, и у маргиналов. Но никто не реагирует», — приводила слова одного из очевидцев «Комсомольская правда».

Спортсменка пропала около четырех часов дня. Как утверждают очевидцы, ее в последний раз видели в одном из магазинов Тольятти. После этого девушка перестала выходить на связь. По данным источника, родители погибшей были уверены, что их дочь ушла в гости к своей подруге.

Следствие уже провело беседу с предполагаемым убийцей молодой девушки, в ходе которой тот признался в содеянном, а также рассказал, что стало причиной нападения. По словам задержанного, он ранее находился со спортсменкой в отношениях, но затем поругался, после чего предложил девушке встречу возле ее дома.

16-летний юноша захотел восстановить отношения с молодой пловчихой, однако та ответила отказом. Из-за этого убийца напал на девушку с ножом, заявив, что после «первых ударов перестал понимать, что происходит»

На данный момент сверстник погибшей находится под арестом. Он задержан на два месяца, после чего предстанет перед судом. В его отношении будет заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), а также решен вопрос об избрании меры пресечения. При этом личность задержанного не разглашается.

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