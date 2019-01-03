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«Один держал, другой резал»: как убили фигуриста Тена

«Били ремнем по лицу»: обвиняемые не признались в убийстве фигуриста Тена

В Алма-Ате начался суд над тремя обвиняемыми в убийстве известного фигуриста Дениса Тена. Прокурор сообщил, что Арман Кудайбергенов бил спортсмена ремнем по лицу, а затем схватил и держал, пока Нуралы Киясов смертельно ранил его ножом. По информации обвинения, за инцидентом наблюдала Жанар Толыбаева, которая не сообщила в полицию, поскольку была в сговоре с подозреваемыми. Однако никто из подсудимых не признал свою вину в убийстве Тена.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алма-Аты начались судебные разбирательства по делу об убийстве известного фигуриста Дениса Тена.

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На скамье подсудимых находятся три человека. Арману Кудайбергенову вменяют кражу, разбой и убийство, Нуралы Киясову — только разбой и убийство, а Жанар Толыбаевой — недонесение о преступлении и кражу по предварительному сговору (предполагается, что она знала о готовящемся преступлении и даже присутствовала на месте для «подстраховки» злоумышленников).

Лишь один из подозреваемых — Кудайбергенов — частично признал свою вину.

Он сказал, что действительно планировал украсть зеркала с автомобиля спортсмена, но отверг все обвинения в том, что нанес Тену удары ножом, которые привели к гибели.

«Я признаю, что украл зеркала, но у меня не было и мыслей об убийстве, — приводит слова обвиняемого Tengrinews.kz. — Так что я признаю кражу, но убийство не признаю. У меня не было таких намерений. По третьему эпизоду — да, я брал зеркала, это правда, но то, чтобы человека убить, нет… Я не причинял вред здоровью Тена».

Напомним, полиция Алма-Аты в ходе расследования пришла к выводу, что именно Кудайбергенов ударил ножом бронзового призера Сочи-2014,

задев важную артерию, что привело к обильной потере крови. В итоге фигурист был доставлен в больницу уже в состоянии клинической смерти — он лишился трех литров крови. Спасти его уже не смогли.

Ранее начальник департамента внутренних дел Алма-Аты Серик Кудебаев сообщал, что обвиняемый уже признал свою вину.

«Задержанный Кудайбергенов признался, что он нанес Тену два ножевых ранения», — говорил Кудебаев на брифинге.

Теперь же подсудимый утверждает ровно обратное в зале суда.

Такая же ситуация (если не более сложная) возникла при опросе двух других обвиняемых — Нуралы Киясова и Жанар Толыбаевой. Эти молодые люди заявили, что вообще ни в чем не виноваты.

«Я не признаю вину, не убивал, не воровал», — сказал Киясов.

Таким образом, он отрицает абсолютно все инкриминируемые ему обвинения, хотя прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев еще летом сообщал прессе об его раскаянии.

«Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания, и он водворен в изолятор временного содержания», — говорил прокурор.

Что касается Жанар Толыбаевой, то она заверила в суде, что понятия не имела о том, что происходит возле машины Тена, и никак не была связана с преступниками.

«Я не знала, что происходит преступление. Прошу изменить мне статью: я не видела, кто и как наносил ножевое ранение.

Свою вину я не признаю. Прошу переквалифицировать мне дело в соответствии со статьей 30 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Эксцесс соучастника уголовного правонарушения»)», — приводит слова подсудимой Sputniknews.kz.

К слову, на предварительных слушаниях стало известно, что женщина находится на седьмом месяце беременности, а отцом ребенка является Кудайбергенов.

В ответ на слова подсудимых прокурор зачитал обвинительный акт, согласно которому все трое заранее спланировали кражу зеркал, а, когда Тен попытался защитить свое имущество, мужчины нанесли ему ранения, несовместимые с жизнью.

По информации из протокола, подозреваемые оставили свою машину на близком расстоянии от места происшествия (примерно в одном квартале) и направились на «дело», предварительно надев перчатки, чтобы не оставить отпечатков пальцев.

Пока Кудайбергенов и Киясов откручивали зеркала, Толыбаева находилась в семи метрах от автомобиля Тена

и должна была предупредить сообщников в случае появления хозяина машины.

Однако, когда фигурист неожиданно показался на улице, заметив происходящее, женщина не успела вмешаться. В итоге спортсмен прошел мимо нее и попытался самостоятельно остановить злоумышленников, которые в ответ ранили его ножом и скрылись с места преступления.

Прокурор также отметил, что подозреваемые били Тена по лицу ремнем.

«Между Кудайбергеновым и Теном началась драка. Кудайбергенов начал бить Тена по лицу ремнем от штанов. В это время Киясов вытащил нож из рюкзака и подошел сзади...

Кудайбергенов держал Тена, а Киясов два раза ударил его ножом в бедренную артерию», — цитирует прокурора Tengrinews.kz.

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