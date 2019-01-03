Россия надломила: Канада сенсационно вылетела с МЧМ

Сборная Канады сенсационно вылетела с молодежного чемпионата мира — турнира, который в этом году проводится в Ванкувере и Виктории, то есть является домашним для «кленовых листьев».

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Когда подопечные Тима Хантера проиграли со счетом 1:2 сборной России в последнем матче группового этапа, мало кто мог подумать, что точно такая же история повторится уже в следующей встрече с финнами.

Однако канадцы умудрились уступить в четвертьфинале МЧМ, чего за все 13 домашних розыгрышей этого турнира с ними не происходило ни разу:

на своей территории «кленовые» всегда забирались на пьедестал почета, а в прошлом году, например, победили.

Тем не менее нельзя утверждать, что вылет родоначальников хоккея на этой стадии — нечто совершенно новое для МЧМ. Сборная Канады не смогла пробиться в полуфинал второй раз за последние четыре года: в 2016-м их выбили в 1/4 те же самые финны. Тогда турнир проходил в Хельсинки, и «суоми» взяли золотые медали.

Если же смотреть всю историю выступлений канадской молодежки, то это их седьмой вылет в четвертьфинале.

Но как же так получилось? Ведь после поражения от сборной России «кленовые» уверяли, что теперь возьмутся за ум.

«Мы получили бесплатный урок от России. Но мы не вылетели», — говорил главный тренер Хантер.

«Это тяжелое поражение. Но мы еще не мертвы», — подчеркивал капитан команды Макс Комтуа.

Несмотря на все эти вдохновляющие цитаты, похоже, что проигрыш «Красной машине» психологически надломил «кленовых».

И, когда они встретились с таким же крепким соперником в лице финнов и не сумели с ходу сломить его своим напором, это стало для канадцев моральным ударом.

В первом периоде неплохие моменты возникали и у тех, и у других, но реализация неожиданно подводила даже канадцев: так, Оуэн Типпетт не сумел занести шайбу в пустой створ.

Во второй 20-минутке наконец был открыт счет: Иэн Митчелл получил снаряд в нескольких метрах от ворот и без какого-либо сопротивления (все были заняты борьбой возле «пятака») отправил его в пустой угол.

Должно быть, после этого канадцы ожидали, что у «суоми» опустятся руки. Но не тут-то было. Финны мало того, что не сдались, так и еще и взвинтили темп.

К концу второго периода лучшим игроком в составе сборной Канады был ее вратарь Майкл Дипьетро, который несколько раз серьезно спас «кленовых». Фанаты даже начали скандировать его имя, заставив мать голкипера, сидящую на трибунах, расплакаться от умиления, что показали на большом экране арены.

Но все это давило на канадцев, которые откровенно не понимали, почему соперник не признает свое поражение. Забросить вторую шайбу и закрепить свое преимущество никак не получалось.

На последней минуте основного времени финны уже сняли голкипера и играли в шесть полевых — отчаянная мера «утопающих».

Но «кленовые» не воспользовались пустым створом ворот соперника, и за 47 секунд до конца матча план «суоми» сработал — Алекси Хепониеми сравнял счет.

Правда, Ээли Толванен радовался так, словно автором гола стал именно он. Стоит признать, что в общей суматохе и с тех ракурсов, которые показали камеры, действительно сложно понять, как вообще шайба залетела в ворота.

Этот гол окончательно добил канадцев. И даже назначенный в ворота сборной Финляндии буллит в овертайме уже не помог исправить ситуацию, хотя это был реальный шанс победить.

Капитан команды Комтуа медленно сблизился с голкипером и в итоге нанес бросок прямо в него.

Настоящее сумасшествие началось на арене три минуты спустя, когда защитник Тони Утунен забросил победную шайбу финнов, попав точно в правую «девятку» над плечом Дипьетро.

После встречи капитан канадцев Макс Комтуа ударился в рассуждения о том, что эта неудача поможет команде стать крепче. Впрочем, то же самое он говорил после поражения от России.

«Это тяжелый проигрыш, но мы провели хорошую битву. Все матчи на этом турнире — на тонкой грани между победой и поражением, и иногда разница только в сантиметрах.

У нас были шансы, но финны нашли способ добиться своего и выиграть. Тем не менее мы должны двигаться вперед. Это поможет нам в долгосрочной перспективе вырасти как игрокам.

Мы хорошо играли и были уверены, что победим в дополнительное время. Мы должны принять это поражение как мужчины»,

— цитирует Комтуа Sport24.

Один из лучших игроков «кленовых» вратарь Дипьетро покаялся перед страной.

«Сейчас трудно подобрать подходящие слова. Мы чувствуем, что подвели Канаду. Мы подвели свою семью — своих партнеров по команде.

Было круто слышать крики поддержки в мою сторону с трибун, но самым главным было победить. Этого сделать не удалось. Никому никогда не нравится проигрывать, особенно когда поддерживает вся страна», — приводит слова Дипьетро журналист TSN Марк Мастерс.

А вот финны, напротив, раздавали дерзкие интервью и уже даже пообещали увезти золото МЧМ.

Об этом заявил, например, автор победной шайбы «суоми» Тони Утунен.

«Как провел решающий гол? Сначала мне показалось, что мы выходим двое на одного, но потом я заметил еще одного канадского игрока. Однако мне отдал классный пас Аарне Талвитие — мы живем в одной комнате, так что, возможно, у нас особенная «химия».

Я забросил свою первую шайбу за весь сезон, но она оказалась очень важной. Думаю, что мы одолеем Швейцарию в полуфинале, а затем возьмем золото МЧМ»,

— цитирует Утунена TSN.

Один из соавторов первого гола «суоми», который позволил им перевести игру в овертайм, Ээли Толванен надавил на больное и заявил, что даже некоторые канадцы просили выбить из турнира их родную сборную.

«Несколько друзей из клуба написали мне сообщения, чтобы я победил канадцев.

Им не понравилось выпендривание Комтуа в последней игре группового этапа против России (капитан «кленовых» симулировал. — «Газета.Ru»), так что они мне написали: «Иди и победи их».

Я не люблю, когда хоккеисты так себя ведут. Некоторые из моих друзей и вовсе из Канады, так что я удивился, получив от них такие сообщения.

Финал против России? Нам пока не надо об этом волноваться. Сначала сыграем против Швейцарии, а о других матчах подумаю после», — заявил Толванен.

В полуфинале Россия встретится с США, а Финляндия — с Швейцарией.

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