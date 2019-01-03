По чужим следам: Устюгов уступил на финише

Заметим, что в пасьюте не примет участия норвежский лыжник Эмиль Иверсен, снявшийся с турнира после вчерашней победы в масс-старте. Свое решение он объяснил весьма оригинально.

«Я — не русский. Они, как машины, делают так, как им говорят, и тренируются как можно больше. Для меня есть другая стратегия. В прошлом году я провёл больше всех гонок на этапах Кубка мира среди всех норвежцев, но никто не знает, что я был в Пхёнчхане в 2018 году, но не участвовал», — цитирует Иверсена Dagbladet.