По чужим следам: Устюгов уступил на финише

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Вылегжанин завершил забег 27-м, Собакарёв стал 40-м, Бессмертных пришел 48-м. На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию мужского пасьюта. Поздравляем наших лыжников Устюгова и Большунова с очередными медалями и надеемся на успехи в следующих гонках. До новых встреч!
Мельниченко, к сожалению, только девятый. Все же пропустил он вперед Де Фабиани, Хальварссона и Крога. Спицов добрался до 14-й позиции, Ларьков — 16-й.
Большунов финиширует третьим, Скар — четвертый, за ним идет Крюгер.
Да, к сожалению уже не догонит Устюгов своего соперника на спуске, Клебо заслуженно выигрывает гонку преследования.
Всего 600 метров до финиша, и явно больше сил сохранил Клебо, сумел он оторваться от россиянина.
Начинается финальный этап битвы Клебо и Устюгова. 1,7 км до финиша!
Скар и Крюгер уступают Большунову 45 секунд, а Мельниченко вырвался уже на 6-е место и идет в 20 секундах от норвежцев.
Уже совершенно очевидно, что никто не вмешается в спор Устюгова с Клебо. Большунов проигрывает им почти минуту.
Ларьков добрался уже до 19-й позиции.
Отрыв двойки лидеров от Большунова увеличился до 51 секунды.
Ровно половина дистанции позади. Клебо и Устюгов все еще в связке, их отрыв от Большунова возрос до 47 секунд.
Белов тоже выбывает из гонки. Обидно. Что касается других россиян, Спицов держится на 17 месте, Ларьков поднялся уже на 21-е, Вылегжангин — 29-й, Бессмертных — 37-й, а Собакарёв — 46-й.
Глеб Ретивых сходит с дистанции по неизвестной пока причине. Очень жаль, будем надеяться, ничего серьезного.
Тем временем лидеры как-то незаметно прошли отметку в 5 км. Устюгов и Клебо не уступают друг другу в упорстве, Большунов в 43 секундах от них.
Мельниченко хорош! Уже седьмое место.
Большунов попал в некий лимб между двумя лидерами и пелотоном. 40 секунд отставания от первых и столько же — преимущество над последними.
Пока достаточно ровно идут и наши звезды второго эшелона. Спицов обошел Белова и переместился на 17-ю позицию, Ларьков уже 22-й.
Большунов пока проигрывает лидерам 43 секунды, также в десятке Крюгер, Скар, Тоенсет, Хальварссон, Крог, Де Фабиани и Мельниченко.
Два километра из 15-ти у лидеров уже позади, и Устюгов обходит Клебо как стоячего!!!
Резво начал Устюгов, уже пяти секунд преимущества Клебо — как не бывало. Большунов отквитал у норвежца три секунды.
Клебо, Устюгов и Большунов уже на трассе, другие лидеры тоже постепенно вступают в бой.
Гонка стартовала! Поехали!!!
На этот раз первым на трассу выйдет Йоханнес Клебо, вслед за ним стартуют Устюгов и Большунов. Также за Россию выступят Мельниченко (10-й), Белов (17), Спицов (18), Ларьков (23), Бессмертных (29), Вылегжанин (31), Ретивых (37) и Собакарёв (47).
Заметим, что в пасьюте не примет участия норвежский лыжник Эмиль Иверсен, снявшийся с турнира после вчерашней победы в масс-старте. Свое решение он объяснил весьма оригинально.
«Я — не русский. Они, как машины, делают так, как им говорят, и тренируются как можно больше. Для меня есть другая стратегия. В прошлом году я провёл больше всех гонок на этапах Кубка мира среди всех норвежцев, но никто не знает, что я был в Пхёнчхане в 2018 году, но не участвовал», — цитирует Иверсена Dagbladet.
На данный момент Устюгов занимает второе место в общем зачете «Тур де Ски», уступая 15,4 секунды Йоханнесу Клебо.
Сама гонка должна начаться в 15:05 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей лыжного спорта! В рамках этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе проходит мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем. В забеге примет участие россиянин Сергей Устюгов, который не далее как вчера завоевал на этой трассе бронзовую медаль в масс-старте — тоже, кстати, на 15 км.