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Лыжный спорт / Этап Тур де Ски в Оберстдорфе
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Мужская гонка преследования на 15 км
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По чужим следам: Устюгов уступил на финише

Устюгов стал вторым в гонке преследования в Оберстдорфе

В немецком Оберстдорфе в рамках этапа престижной многодневки «Тур де Ски» прошла мужская гонка преследования на 15 км. Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль, уступив на финише норвежцу Йоханнесу Клебо. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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15:49

Вылегжанин завершил забег 27-м, Собакарёв стал 40-м, Бессмертных пришел 48-м. На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию мужского пасьюта. Поздравляем наших лыжников Устюгова и Большунова с очередными медалями и надеемся на успехи в следующих гонках. До новых встреч!

15:45

Мельниченко, к сожалению, только девятый. Все же пропустил он вперед Де Фабиани, Хальварссона и Крога. Спицов добрался до 14-й позиции, Ларьков — 16-й.

15:44

Большунов финиширует третьим, Скар — четвертый, за ним идет Крюгер.

15:43

Да, к сожалению уже не догонит Устюгов своего соперника на спуске, Клебо заслуженно выигрывает гонку преследования.

15:42

Всего 600 метров до финиша, и явно больше сил сохранил Клебо, сумел он оторваться от россиянина.

15:41

Начинается финальный этап битвы Клебо и Устюгова. 1,7 км до финиша!

15:38

Скар и Крюгер уступают Большунову 45 секунд, а Мельниченко вырвался уже на 6-е место и идет в 20 секундах от норвежцев.

15:35

Уже совершенно очевидно, что никто не вмешается в спор Устюгова с Клебо. Большунов проигрывает им почти минуту.

15:31

Ларьков добрался уже до 19-й позиции.

15:28

Отрыв двойки лидеров от Большунова увеличился до 51 секунды.

15:24

Ровно половина дистанции позади. Клебо и Устюгов все еще в связке, их отрыв от Большунова возрос до 47 секунд.

15:23

Белов тоже выбывает из гонки. Обидно. Что касается других россиян, Спицов держится на 17 месте, Ларьков поднялся уже на 21-е, Вылегжангин — 29-й, Бессмертных — 37-й, а Собакарёв — 46-й.

15:22

Глеб Ретивых сходит с дистанции по неизвестной пока причине. Очень жаль, будем надеяться, ничего серьезного.

15:19

Тем временем лидеры как-то незаметно прошли отметку в 5 км. Устюгов и Клебо не уступают друг другу в упорстве, Большунов в 43 секундах от них.

15:18

Мельниченко хорош! Уже седьмое место.

15:16

Большунов попал в некий лимб между двумя лидерами и пелотоном. 40 секунд отставания от первых и столько же — преимущество над последними.

Большунов
EPA-EFE
Российский лыжник Александр Большунов
15:15

Пока достаточно ровно идут и наши звезды второго эшелона. Спицов обошел Белова и переместился на 17-ю позицию, Ларьков уже 22-й.

15:13

Большунов пока проигрывает лидерам 43 секунды, также в десятке Крюгер, Скар, Тоенсет, Хальварссон, Крог, Де Фабиани и Мельниченко.

15:12

Два километра из 15-ти у лидеров уже позади, и Устюгов обходит Клебо как стоячего!!!

Устюгов
РИА Новости
Российский лыжник Сергей Устюгов на этапе многодневки "Тур де Ски"
15:10

Резво начал Устюгов, уже пяти секунд преимущества Клебо — как не бывало. Большунов отквитал у норвежца три секунды.

15:08

Клебо, Устюгов и Большунов уже на трассе, другие лидеры тоже постепенно вступают в бой.

15:05

Гонка стартовала! Поехали!!!

15:01

На этот раз первым на трассу выйдет Йоханнес Клебо, вслед за ним стартуют Устюгов и Большунов. Также за Россию выступят Мельниченко (10-й), Белов (17), Спицов (18), Ларьков (23), Бессмертных (29), Вылегжанин (31), Ретивых (37) и Собакарёв (47).

14:56

Заметим, что в пасьюте не примет участия норвежский лыжник Эмиль Иверсен, снявшийся с турнира после вчерашней победы в масс-старте. Свое решение он объяснил весьма оригинально.

«Я — не русский. Они, как машины, делают так, как им говорят, и тренируются как можно больше. Для меня есть другая стратегия. В прошлом году я провёл больше всех гонок на этапах Кубка мира среди всех норвежцев, но никто не знает, что я был в Пхёнчхане в 2018 году, но не участвовал», — цитирует Иверсена Dagbladet.

14:55

На данный момент Устюгов занимает второе место в общем зачете «Тур де Ски», уступая 15,4 секунды Йоханнесу Клебо.

14:50

Сама гонка должна начаться в 15:05 по московскому времени.

14:45

Приветствуем всех любителей лыжного спорта! В рамках этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе проходит мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем. В забеге примет участие россиянин Сергей Устюгов, который не далее как вчера завоевал на этой трассе бронзовую медаль в масс-старте — тоже, кстати, на 15 км.