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«На Матч всех звезд не поеду»: Овечкин пошел против НХЛ

Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ, где он должен был стать капитаном Столичного дивизиона. Теперь россиянину грозит дисквалификация в регулярном чемпионате, однако он утверждает, что принял правильное решение, поскольку нуждается в дополнительном отдыхе.

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд лиги.

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Болельщики всеобщим голосованием выбрали россиянина капитаном сборной Столичного дивизиона и были очень разочарованы решением игрока.

«Во-первых, я хочу поблагодарить проголосовавших за меня фанатов, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. — Решение отказаться от Матча всех звезд было довольно трудным.

Мне нравится принимать участие во всех мероприятиях лиги, но учитывая время года и мой возраст (Александру исполнилось осенью 33. — «Газета.Ru») мы решили взять недельный перерыв. Это сложно, но на данный момент, думаю, для меня так будет лучше».

Нападающий признался, что 2018-й год основательно его вымотал, хоть и принес довольно много положительных эмоций — «Кэпс» впервые в истории завоевали Кубок Стэнли.

Теперь Ови требуется некоторое время для того, чтобы перевести дух и позаботиться о своем здоровье.

«Прошлый год был действительно длинным. Мне нравится принимать участие в матчах, где собираются лучшие из лучших, но мой организм нуждается в небольшом отдыхе.

В 2019 году мы хотим сделать все точно так же, как в 2018-м. Так что мне надо взять неделю отдыха и как следует подготовиться к остатку сезона», — пояснил свое решение Овечкин.

При этом форвард опроверг все слухи о том, что его беспокоят какие-либо травмы:

«Все это небольшие текущие мелочи. Прямо сейчас моему организму нужна пауза.

Я не говорю, что болен или что-то такое, но считаю это верным решением.

Прежде чем его принять, я советовался с генеральным менеджером «Вашингтона» Брайаном Маклелланом и главным тренером команды Тоддом Рирденом.

Надеюсь, что другие игроки «Кэпс» — один-два человека — отправятся на Звездный уикенд. Буду теперь болеть за них».

Матч всех звезд НХЛ состоится 26 января в Сан-Хосе на арене SAP Center.

За пропуск этого мероприятия Овечкин, согласно правилам лиги, будет дисквалифицирован на одну встречу регулярного чемпионата — до или сразу после Матча звезд.

Таким образом, нападающему придется пропустить либо выезд к «Торонто Мэйпл Лифс» 23 января, либо домашнюю игру с «Калгари Флэймз» 1 февраля.

«Да, я знаком с правилом о дисквалификации, — подтвердил эту информацию Овечкин. — Но пока точно не знаю, какое решение примут по этому пункту. Скоро узнаем».

Официальной информации от руководства НХЛ на сайте еще не появилось, но журналист Крис Куц уже сообщил в своем твиттере, что россиянин не избежит наказания.

«НХЛ подтвердила, что Овечкин будет вынужден пропустить одну игру из-за того, что не едет на Матч всех звезд»,

— написал репортер.

Наставник «Вашингтона» Рирден вслед за Александром Великим заявил, что никаких травм у игрока нет, однако отказался говорить, что тот находится в отличных физических кондициях.

«Мог бы я сказать, что Овечкин сейчас в своей форме на 100 процентов? Что ж, большинство хоккеистов в этот момент сезона не находятся в такой форме, так что мы не можем утверждать это и в отношении Александра.

Завтра он сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз». Впереди у нас несколько тяжелых встреч. Стартовал период накануне Звездного уикенда, и за это время нам нужно заработать важные очки.

Ситуация в Столичном дивизионе стала намного более сложной. Вот на этом мы хотели бы сконцентрироваться.

Мы предоставляем Овечкину отдых, и это должно подготовить как Александра, так и всю команду к тому игровому отрезку, который последует за Матчем всех звезд»,

— отметил специалист.

Стоит отметить, что в последних матчах Овечкин действительно не показывает на льду лучшую версию себя. Он не забивает уже на протяжении шести встреч — невиданная голевая засуха для российского нападающего в этом сезоне.

Совсем недавно он забрасывал шайбы в шести матчах подряд

— с 4 по 15 декабря — и за это время поразил ворота соперников десять раз.

Кроме того, Овечкин набирал очки в 14 встречах кряду — с 16 ноября по 15 декабря. За этот период Александр Великий записал на свой счет 23 балла за результативность.

«Случилась внезапная «засуха» — такое бывает со снайперами, — отметил тренер «Вашингтона» Рирден. — Александр много забивал в течение определенного периода. Такой темп в современном хоккее просто невозможно поддерживать длительное время.

Думаю, он продолжит играть в своем стиле. У него по-прежнему есть моменты, но шайба пока не идет в ворота. Но повода для беспокойства нет. Он по-прежнему лучший в лиге в своей области».

В данный момент Овечкин все равно лидирует в гонке снайперов НХЛ с 29 голами.

В 2018 году он провел 80 матчей и забросил в них 54 шайбы — никто не смог забить больше.

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