«Горько разочарованы»: как WADA накажет Россию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало заявление по поводу того, что Россия нарушила дедлайн по извлечению базы данных о допинг-тестировании российских спортсменов из Московской лаборатории, которой ранее руководил Григорий Родченков. В международной организации подтвердили, что российские власти должны были предоставить доступ к этой информации до 31 декабря 2018 года, однако на момент 2 января 2019 года у агентства ее по-прежнему нет.

Выполнение этого дедлайна было одним из обязательных условий для того, чтобы Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сохранило полноценный статус в рядах международной организации и могло функционировать в полной мере.

Напомним, что пять специалистов WADA в декабре посетили Россию с целью получения данных из Московской лаборатории. Однако эта группа во главе с доктором Хосе Антонио Паскуалем не смогла завершить работу и получить доступ к оригиналу электронной базы данных (LIMS).

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Причиной стали проблемы с оборудованием экспертов: оказалось, что оно должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Этот вопрос не обсуждался в ходе первого визита экспертов WADA в Москву, который состоялся 28 ноября, поэтому специалисты не смогли решить его заранее.

Но, несмотря на невыполнение условия по извлечению базы данных в срок, 14-15 января 2019 года комитет WADA по соответствию соберется для того, чтобы рассмотреть всю имеющуюся у них информацию и дать рекомендации исполкому WADA по поводу дальнейших действий.

В том случае, если комитет выступит с рекомендацией признать Россию не соответствующей антидопинговому кодексу, РУСАДА сможет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В WADA уже в официальном письме проинформировали министра спорта России Павла Колобкова и гендиректора РУСАДА Юрия Гануса о своих дальнейших действиях и возможных последствиях. При этом в пресс-релизе организации сообщается, что эксперты агентства до сих пор готовы продолжить работу по извлечению данных из Московской лаборатории, если российские власти решат проблему с сертификацией оборудования.

Однако президент WADA Крейг Риди заявил, что он весьма недоволен нарушенным Россией дедлайном.

«Я горько разочарован тем, что работа, которую мы вели в Московской антидопинговой лаборатории, не была завершена к дате, согласованной в сентябре 2018 года. WADA усердно работало с российскими властями для того, чтобы уложиться в сроки, во имя интересов чистого спорта.

Теперь процесс, начатый исполнительным комитетом WADA в сентябре, будет принят»,

— приводит слова Риди официальный сайт организации.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается наказывать Россию из-за того, что эксперты WADA не смогли завершить работу в Московской антидопинговой лаборатории. Президент МОК Томас Бах считает, что Олимпийский комитет России (ОКР) уже понес достаточное наказание после Олимпиады-2014 и не заслуживает дальнейших санкций.

«В Пхенчхане нами было принято утверждение, что антидопинговая система России подвергалась систематическим манипуляциям во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. МОК придерживался принципа индивидуальной справедливости, поэтому мы решили дать возможность «чистым» российским спортсменам выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

Это было справедливо по отношению ко всем атлетам, независимо от их гражданства. ОКР понес достаточное наказание»,

— цитирует Баха официальный сайт МОК.

Напомним, что сборная России на Олимпиаде-2018 выступала под нейтральным флагом, поскольку формально спортсмены из нашей страны вообще не были допущены до Игр из-за допингового скандала.

Ранее на летние Игры в Рио-де-Жанейро — 2016 в полном составе не допустили российскую команду по легкой атлетике за исключением Дарьи Клишиной.

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