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«Горько разочарованы»: как WADA накажет Россию

Россия не представила WADA данные по пробам в срок и может быть наказана

Эксперты WADA не получили в срок базу данных допинг-тестирования российских атлетов из Московской лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство выпустило официальное заявление о нарушении дедлайна и обратилось с письмом к министру спорта России Павлу Колобкову, предупредив о возможных последствиях. Теперь РУСАДА может быть лишено официального статуса. Судьбу агентства решит исполнительный комитет WADA.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало заявление по поводу того, что Россия нарушила дедлайн по извлечению базы данных о допинг-тестировании российских спортсменов из Московской лаборатории, которой ранее руководил Григорий Родченков. В международной организации подтвердили, что российские власти должны были предоставить доступ к этой информации до 31 декабря 2018 года, однако на момент 2 января 2019 года у агентства ее по-прежнему нет.

Выполнение этого дедлайна было одним из обязательных условий для того, чтобы Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сохранило полноценный статус в рядах международной организации и могло функционировать в полной мере.

Напомним, что пять специалистов WADA в декабре посетили Россию с целью получения данных из Московской лаборатории. Однако эта группа во главе с доктором Хосе Антонио Паскуалем не смогла завершить работу и получить доступ к оригиналу электронной базы данных (LIMS).

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Причиной стали проблемы с оборудованием экспертов: оказалось, что оно должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Этот вопрос не обсуждался в ходе первого визита экспертов WADA в Москву, который состоялся 28 ноября, поэтому специалисты не смогли решить его заранее.

Но, несмотря на невыполнение условия по извлечению базы данных в срок, 14-15 января 2019 года комитет WADA по соответствию соберется для того, чтобы рассмотреть всю имеющуюся у них информацию и дать рекомендации исполкому WADA по поводу дальнейших действий.

В том случае, если комитет выступит с рекомендацией признать Россию не соответствующей антидопинговому кодексу, РУСАДА сможет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В WADA уже в официальном письме проинформировали министра спорта России Павла Колобкова и гендиректора РУСАДА Юрия Гануса о своих дальнейших действиях и возможных последствиях. При этом в пресс-релизе организации сообщается, что эксперты агентства до сих пор готовы продолжить работу по извлечению данных из Московской лаборатории, если российские власти решат проблему с сертификацией оборудования.

Однако президент WADA Крейг Риди заявил, что он весьма недоволен нарушенным Россией дедлайном.

«Я горько разочарован тем, что работа, которую мы вели в Московской антидопинговой лаборатории, не была завершена к дате, согласованной в сентябре 2018 года. WADA усердно работало с российскими властями для того, чтобы уложиться в сроки, во имя интересов чистого спорта.

Теперь процесс, начатый исполнительным комитетом WADA в сентябре, будет принят»,

— приводит слова Риди официальный сайт организации.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается наказывать Россию из-за того, что эксперты WADA не смогли завершить работу в Московской антидопинговой лаборатории. Президент МОК Томас Бах считает, что Олимпийский комитет России (ОКР) уже понес достаточное наказание после Олимпиады-2014 и не заслуживает дальнейших санкций.

«В Пхенчхане нами было принято утверждение, что антидопинговая система России подвергалась систематическим манипуляциям во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. МОК придерживался принципа индивидуальной справедливости, поэтому мы решили дать возможность «чистым» российским спортсменам выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

Это было справедливо по отношению ко всем атлетам, независимо от их гражданства. ОКР понес достаточное наказание»,

— цитирует Баха официальный сайт МОК.

Напомним, что сборная России на Олимпиаде-2018 выступала под нейтральным флагом, поскольку формально спортсмены из нашей страны вообще не были допущены до Игр из-за допингового скандала.

Ранее на летние Игры в Рио-де-Жанейро — 2016 в полном составе не допустили российскую команду по легкой атлетике за исключением Дарьи Клишиной.

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