Новогодняя гонка: женский масс-старт на «Тур де Ски». LIVE

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Непряева переместилась на третью позицию, Белорукова — четвертая.
Опа! Первое падение у нас! Упали сразу три человека, среди них и наша Нечаевская. Но быстро все спортсменки поднимаются. Нечаявская пока проигрывает две с половиной минуты лидеру.
Пока больших разрывов между спортсменками почти нет.
Пока первой идет Ингвильд Флугстад Эстберг. Непряева на пятой позиции.
В первый подъем пошли спортсменки.
Началась гонка!
На старт выйдут 49 спортсменок. Среди них шесть россиянок — Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Мария Истомина, Анна Нечаевская и Елена Соболева.
Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей лыжного спорта! В рамках третьего этапа «Тур де Ски» в Швейцарии проходит женский масс-старт на 10 км.