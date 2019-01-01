Новогодняя гонка: женский масс-старт на «Тур де Ски». LIVE

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Англия / Премьер-лига
15:30
ЭвертонЛестер Сити
0:1
закончен
17:45
АрсеналФулхэм
4:1
закончен
20:30
Кардифф СитиТоттенхэм Хотспур
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Чикаго БлэкхоуксБостон Брюинз
2:4
закончен
04:30
Нэшвилл ПредаторзФиладельфия Флайерз
4:0
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
2:0
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Торонто РэпторсЮта Джаз
122:116
закончен
04:00
Милуоки БаксДетройт Пистонс
121:98
закончен
05:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
108:113
закончен
05:00
Денвер НаггетсНью-Йорк Никс
115:108
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсФиладельфия Сиксерс
113:119
закончен
Лыжный спорт / Тур де Ски
14:00
Мужской спринт
1
Йоханнес Клэбо (Норвегия)
3:03,78
2
Федерико Пеллегрино (Италия)
+2,35
3
Сергей Устюгов (Россия)
+3,07
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
БорнмутУотфорд
не начался
22:45
ЧелсиСаутгемптон
не начался
22:45
Хаддерсфилд ТаунБёрнли
не начался
22:45
Вест Хэм ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
22:45
ВулверхэмптонКристал Пэлас
не начался
23:00
Ньюкасл ЮнайтедМанчестер Юнайтед
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Детройт Ред УингзКалгари Флэймз
не начался
03:00
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
не начался
04:30
Даллас СтарзНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:30
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Колорадо ЭвеланшСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
18:45
УНИКС Зенит
не начался
20:00
Ритас Партизан
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20:30
Локомотив-Кубань АСВЕЛ
не начался
21:30
Цедевита Андорра
не начался
22:00
Црвена Звезда Лимож
не начался
22:45
Валенсия Уникаха
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсМайами Хит
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДаллас Маверикс
не начался
03:30
Бруклин НетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизДетройт Пистонс
не начался
04:00
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
не начался
04:00
Бостон СелтиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Финикс СанзФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОклахома-Сити Тандер
не начался
Лыжный спорт / Третий этап «Тур де Ски»
14:00
Женский масс-старт на 10 км
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Теннис / Турнир WTA в Шэньчжэне
07:30
Синьюй Ван — Мария Шарапова
7:6 (7:4) 2:5
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер СитиЛиверпуль
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Испания / Примера
23:30
ВильярреалРеал Мадрид
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарАдмирал
не начался
17:00
Ак БарсАвангард
не начался
17:00
СпартакБарыс
не начался
19:30
ЙокеритСибирь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Торонто Мэйпл ЛифсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Бостон БрюинзКалгари Флэймз
не начался
03:30
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзВашингтон Кэпиталз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
Еврокубок
20:30
Альба Монако
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22:15
Ратиофарм Ульм Фрапорт Скайлайнерс
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Евролига
20:30
Анадолу Эфес Бавария
не начался
22:45
Реал Мадрид Маккаби Т-А
не начался
22:45
Олимпия Милан Будучность
не начался
23:30
Гран Канария Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Сан-Антонио СпёрсТоронто Рэпторс
не начался
06:00
Сакраменто КингзДенвер Наггетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
не начался
Новогодняя гонка: женский масс-старт на «Тур де Ски». LIVE

Онлайн-трансляция женского масс-старта на «Тур де Ски»

В рамках третьего этапа «Тур де Ски» в Швейцарии проходит женский масс-старт на 10 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Трансляция
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14:07

Непряева переместилась на третью позицию, Белорукова — четвертая.

14:05

Опа! Первое падение у нас! Упали сразу три человека, среди них и наша Нечаевская. Но быстро все спортсменки поднимаются. Нечаявская пока проигрывает две с половиной минуты лидеру.

14:04

Пока больших разрывов между спортсменками почти нет.

14:03

Пока первой идет Ингвильд Флугстад Эстберг. Непряева на пятой позиции.

14:02

В первый подъем пошли спортсменки.

14:01

Началась гонка!

13:55

На старт выйдут 49 спортсменок. Среди них шесть россиянок — Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Мария Истомина, Анна Нечаевская и Елена Соболева.

13:50

Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

13:45

Приветствуем всех любителей лыжного спорта! В рамках третьего этапа «Тур де Ски» в Швейцарии проходит женский масс-старт на 10 км.