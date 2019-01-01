Покорить Китай: Шарапова сражается с Синьюй Ван. LIVE

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В интервью на корте сразу после победы над Бачински Шарапова признала, что ей пришлось непросто.
«У меня была сложная соперница. Матч проходил в тяжелых условиях. Я несколько месяцев не участвовала в матчах турниров WTA. Учитывая уровень Тимеа и то, что через что мне пришлось пройти в этой встрече, думаю, это была отличная тренировка.
Я должна поблагодарить болельщиков. Ваша поддержка — это нечто особенное. Здесь потрясающие зрители. Думаю, они приехали со всего Китая. Перед Australian Open хочется получить хорошую игровую практику. Я постараюсь сыграть как можно лучше», — пообещала россиянка.
Пока немного напомним о том, как турнир в Шэньчжэне складывается для Шараповой.
В первом круге россиянка попала на швейцарку Тимеа Бачински со 191-й строчки рейтинга WTA. В первом сете Шарапова спокойно разобралась с соперницей (6:2), а вот во втором Бачински неожиданно заупрямилась, долгое время вела в счете, затем дело перешло в тай-брейк, где сильнее все-таки оказалась Мария 7:6 (7:3).
К этому моменту Жабер и Яфан сыграли два сета. Первый завершился в пользу китаянки (6:4), а вот второй забрала спортсменка из Туниса (6:3). Теперь все решится в третьем сете, а мы немного подождем. Должно быть, зрители в Шэньчжэне тоже изнывают от нетерпения.
Начало матча было запланировано примерно на 07:30 по московскому времени, однако из-за того, что первая встреча на центральном корте между Онс Жабер из Туниса и Ван Яфань из Китая получается очень долгой и упорной, нам придется подождать.
Доброе утро, уважаемые любители большого тенниса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Шэньчжэне, в котором встречаются российская теннисистка Мария Шарапова и Синьюй Ван из Китая.