Покорить Китай: Шарапова сражается с Синьюй Ван. LIVE

Курсы валют$ 69.62 (-0.088) 79.57 (-0.511)
Москва: -4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
15:30
ЭвертонЛестер Сити
0:1
закончен
17:45
АрсеналФулхэм
4:1
закончен
20:30
Кардифф СитиТоттенхэм Хотспур
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Чикаго БлэкхоуксБостон Брюинз
2:4
закончен
04:30
Нэшвилл ПредаторзФиладельфия Флайерз
4:0
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
2:0
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Торонто РэпторсЮта Джаз
122:116
закончен
04:00
Милуоки БаксДетройт Пистонс
121:98
закончен
05:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
online
05:00
Денвер НаггетсНью-Йорк Никс
online
06:30
Лос-Анджелес КлипперсФиладельфия Сиксерс
58:76
перерыв
Лыжный спорт / Тур де Ски
14:00
Мужской спринт
1
Йоханнес Клэбо (Норвегия)
3:03,78
2
Федерико Пеллегрино (Италия)
+2,35
3
Сергей Устюгов (Россия)
+3,07
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
БорнмутУотфорд
не начался
22:45
ЧелсиСаутгемптон
не начался
22:45
Хаддерсфилд ТаунБёрнли
не начался
22:45
Вест Хэм ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
22:45
ВулверхэмптонКристал Пэлас
не начался
23:00
Ньюкасл ЮнайтедМанчестер Юнайтед
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Детройт Ред УингзКалгари Флэймз
не начался
03:00
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
не начался
04:30
Даллас СтарзНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:30
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Колорадо ЭвеланшСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
18:45
УНИКС Зенит
не начался
20:00
Ритас Партизан
не начался
20:30
Локомотив-Кубань АСВЕЛ
не начался
21:30
Цедевита Андорра
не начался
22:00
Црвена Звезда Лимож
не начался
22:45
Валенсия Уникаха
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсМайами Хит
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДаллас Маверикс
не начался
03:30
Бруклин НетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизДетройт Пистонс
не начался
04:00
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
не начался
04:00
Бостон СелтиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Финикс СанзФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОклахома-Сити Тандер
не начался
Теннис / Турнир WTA в Шэньчжэне
07:30
Синьюй Ван — Мария Шарапова
online
Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер СитиЛиверпуль
не начался
Испания / Примера
23:30
ВильярреалРеал Мадрид
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарАдмирал
не начался
17:00
Ак БарсАвангард
не начался
17:00
СпартакБарыс
не начался
19:30
ЙокеритСибирь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Торонто Мэйпл ЛифсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Бостон БрюинзКалгари Флэймз
не начался
03:30
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзВашингтон Кэпиталз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
Еврокубок
20:30
Альба Монако
не начался
22:15
Ратиофарм Ульм Фрапорт Скайлайнерс
не начался
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Бавария
не начался
22:45
Реал Мадрид Маккаби Т-А
не начался
22:45
Олимпия Милан Будучность
не начался
23:30
Гран Канария Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Сан-Антонио СпёрсТоронто Рэпторс
не начался
06:00
Сакраменто КингзДенвер Наггетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
не начался
Теннис
Ролан Гаррос Уимблдон US Open Australian Open
Покорить Китай: Шарапова сражается с Синьюй Ван. LIVE

Онлайн-трансляция матча турнира в Шэньчжэне Синьюй Ван — Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне играет с Синьюй Ван. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
07:45

В интервью на корте сразу после победы над Бачински Шарапова признала, что ей пришлось непросто.

«У меня была сложная соперница. Матч проходил в тяжелых условиях. Я несколько месяцев не участвовала в матчах турниров WTA. Учитывая уровень Тимеа и то, что через что мне пришлось пройти в этой встрече, думаю, это была отличная тренировка.

Я должна поблагодарить болельщиков. Ваша поддержка — это нечто особенное. Здесь потрясающие зрители. Думаю, они приехали со всего Китая. Перед Australian Open хочется получить хорошую игровую практику. Я постараюсь сыграть как можно лучше», — пообещала россиянка.

Мария Шарапова
РИА Новости
07:40

Пока немного напомним о том, как турнир в Шэньчжэне складывается для Шараповой.

В первом круге россиянка попала на швейцарку Тимеа Бачински со 191-й строчки рейтинга WTA. В первом сете Шарапова спокойно разобралась с соперницей (6:2), а вот во втором Бачински неожиданно заупрямилась, долгое время вела в счете, затем дело перешло в тай-брейк, где сильнее все-таки оказалась Мария 7:6 (7:3).

07:35

К этому моменту Жабер и Яфан сыграли два сета. Первый завершился в пользу китаянки (6:4), а вот второй забрала спортсменка из Туниса (6:3). Теперь все решится в третьем сете, а мы немного подождем. Должно быть, зрители в Шэньчжэне тоже изнывают от нетерпения.

07:30

Начало матча было запланировано примерно на 07:30 по московскому времени, однако из-за того, что первая встреча на центральном корте между Онс Жабер из Туниса и Ван Яфань из Китая получается очень долгой и упорной, нам придется подождать.

07:25

Доброе утро, уважаемые любители большого тенниса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Шэньчжэне, в котором встречаются российская теннисистка Мария Шарапова и Синьюй Ван из Китая.