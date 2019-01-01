Покорить Китай: Шарапова сражается с Синьюй Ван. LIVE

В интервью на корте сразу после победы над Бачински Шарапова признала, что ей пришлось непросто.

«У меня была сложная соперница. Матч проходил в тяжелых условиях. Я несколько месяцев не участвовала в матчах турниров WTA. Учитывая уровень Тимеа и то, что через что мне пришлось пройти в этой встрече, думаю, это была отличная тренировка.

Я должна поблагодарить болельщиков. Ваша поддержка — это нечто особенное. Здесь потрясающие зрители. Думаю, они приехали со всего Китая. Перед Australian Open хочется получить хорошую игровую практику. Я постараюсь сыграть как можно лучше», — пообещала россиянка.