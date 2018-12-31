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Лыжный спорт / Тур де Ски
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Мужской спринт
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Йоханнес Клэбо (Норвегия)
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2
Федерико Пеллегрино (Италия)
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Мемфис ГриззлизДетройт Пистонс
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04:00
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
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04:00
Бостон СелтиксМиннесота Тимбервулвз
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Гонка после праздника: Устюгов завоевал медаль

Устюгов завоевал бронзовую медаль спринта на третьем этапе «Тур де Ски»

В Швейцарии состоялся мужской спринт свободным стилем на третьем этапе «Тур де Ски». Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал бронзовую медаль. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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15:50

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам отличного вечера!

15:45

Поздравляем Сергея Устюгова с бронзовой медалью! После болезни нынешние достижения россиянина должны вселить в него уверенность.

Устюгов
РИА Новости
Российский лыжник Сергей Устюгов
15:40

А вот так выглядит общий зачет — Устюгов и Большунов на второй и третьей строчке соответственно после норвежца Клэбо:

15:39

Вот результаты финала у мужчин:

15:36

На фотофинише определили, что Устюгов все же обогнал Жува на одну сотую секунды! Да, бронза у россиянина! Поздравляем!

15:34

На финишной прямой Устюгов долгое время шел третьим, но на самом финише его нагнал Жув! Француз вытянул ногу в рывке, и теперь совершенно непонятно, кто же занял третье место.

15:34

Клэбо и Пеллегрино удалось обойти Устюгова на этом подъеме! Россиянин пока только третий. Надо сохранить хотя бы эту строчку за собой!

15:33

На ровной трассе Клэбо бросается вперед, пытаясь обогнать россиянина! Но пока ему это не удается. На второй подъем Устюгов идет лидером.

15:33

На спуске россиянин осторожен и не форсирует события. Пока что он на первом месте.

15:32

Финал начался! Устюгов сразу занимает лидирующую позицию!

15:31

Устюгов уже побеждал на этой трассе. Желаем удачи и медали!

15:30

Иверсен и Устюгов миролюбиво общаются перед финальным стартом.

15:21

Итак, финал будет таким:

15:16

Эх, как обидно! На финише Большунов пропустил еще и француза Жува! Этот забег получился медленнее, чем предыдущий, поэтому в финал отсюда попадут только двое — Скар и Жув. Александр, ставший третьим, сегодня остается без надежды на медаль.

Из предыдущего полуфинала в решающий забег пробились четверо — и среди них Сергей Устюгов.

15:15

На втором подъеме Бальдауф пытается его обогнать! И действительно выходит на первое место! Большунов держится вслед за ним.

15:14

Линию бугров Большунов тоже преодолел лидером. Он бежит в своем темпе.

15:14

На опасном крутом спуске Большунов спускается крайне осторожно — по внутреннему кругу. Все спокойно, никто не упал.

15:13

Однако уже на первом подъеме россиянин ускоряется и становится лидером!

15:13

Второй полуфинал начался! Большунов, как и Устюгов, не демонстрирует сразу лучшей скорости, и пока держится во втором ряду.

15:11

Эх, на финишной прямой Сергей сдал и финишировал только четвертым... Но время у него хорошее — есть шансы на попадание в финал.

15:11

А вот на повороте Федерико Пеллегрино все же обошел Устюгова и сдвинул на третье место!

15:10

Устюгову открыли пространство на втором подъеме, и россиянин прорвался на вторую строчку! Клэбо сумел сохранить лидерство.

15:09

На ровной трассе Устюгов начинает постепенно обгонять соперников и поднимается на третье место!

15:08

Устюгов как-то быстро оказался в самом хвосте... И первый подъем нисколько не помог исправить эту ситуацию. Надо прибавлять!

15:05

Итак, первый полуфинал стартовал! Желаем удачи Устюгову!

15:00

Во втором полуфинале тоже оказался только один представитель сборной России — и это Большунов.

14:56

Вот таким будет первый полуфинал у мужчин — из россиян туда пробился только Устюгов:

14:53

Большунов — второй! Он в полуфинале.На последнем отрезке россиянин даже позволил себе сильно замедлиться и очень вальяжно пересек финишную черту, всем своим видом показывая, что за первое место и не боролся.

14:52

Большунов уверенно идет вторым за австрийцем и, кажется, не намерен штурмовать первое место. Ему сейчас главное спокойно попасть в полуфинал и сохранить силы.

14:51

На ровной трассе Александр решает прибавить и теперь увеличивает свою скорость! Перед финальным подъемом он уже второй!

14:50

На опаснейшем крутом спуске россиянин осторожен — и после него так же остается третьим!

14:49

Первый подъем Большунов преодолевает, выходя на третье место!

14:48

В последней шестерке бежит наш Александр Большунов! Обладатель четырех медалей Олимпиады в Пхенчхане! Болеем за россиянина. Он, кстати, еще и лидер общего зачета.

14:47

Эх, легендарный Колонья так и финишировал на пятой строчке... Надо было вырываться вперед с самого начала.

14:46

Колонья сместился на пятую позицию. Швейцарцы требуют от своего кумира победы, но трасса слишком сложна — трасса очень узкая, и, если спортсмен не решился рискнуть в самом начале где-нибудь на спуске, то затем на подъеме нельзя просто рассчитывать на свою силу — места просто не хватит.

14:45

В пятой шестерке бегут мощные Дарио Колонья (четырехкратный победитель «Тур де Ски»), Калле Хальфварссон, Франческо де Фабиани.

14:43

Вот такие результаты этого забега:

14:40

В третьем четвертьфинале россиян нет.

14:37

В этой шестерке победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино. Россияне в тройку попасть на сумели.

14:35

Стартовала вторая шестерка четвертьфинала! Среди участников — россияне Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко.

14:33

Вихрем пронеслись спортсмены по короткой дистанции, и Клэбо финишировал первым! Устюгов — второй с отставанием чуть больше секунды. В полуфинал он попадет.

14:30

Итак, гонка началась! Первая четвертьфинальная шестерка стартовала! Здесь, помимо Устюгова, бегут норвежцы Йоханнес Клэбо, Симон Хегстад Крюгер и Эрик Брансдал, россиянин Евгений Белов, а также француз Баптист Гро.

14:20

Квалификация уже прошла, теперь нас ждут четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

14:10

Помимо Устюгова, Россию будут представлять в гонке за медали Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых и Александр Большунов.

14:00

Приветствуем всех любителей лыжного спорта! В рамках третьего этапа «Тур де Ски» в Швейцарии проходит мужской спринт свободным стилем. В гонке примет участие Сергей Устюгов, который стал победителем индивидуальной гонки на предыдущем этапе многодневки на 15 км «коньком».

Российский лыжник Сергей Устюгов
РИА Новости
Российский лыжник Сергей Устюгов