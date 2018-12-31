Гонка после праздника: Устюгов завоевал медаль

Эх, как обидно! На финише Большунов пропустил еще и француза Жува! Этот забег получился медленнее, чем предыдущий, поэтому в финал отсюда попадут только двое — Скар и Жув. Александр, ставший третьим, сегодня остается без надежды на медаль.

Из предыдущего полуфинала в решающий забег пробились четверо — и среди них Сергей Устюгов.