Гонка после праздника: Устюгов завоевал медаль

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На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам отличного вечера!
Поздравляем Сергея Устюгова с бронзовой медалью! После болезни нынешние достижения россиянина должны вселить в него уверенность.
А вот так выглядит общий зачет — Устюгов и Большунов на второй и третьей строчке соответственно после норвежца Клэбо:
Вот результаты финала у мужчин:
На фотофинише определили, что Устюгов все же обогнал Жува на одну сотую секунды! Да, бронза у россиянина! Поздравляем!
На финишной прямой Устюгов долгое время шел третьим, но на самом финише его нагнал Жув! Француз вытянул ногу в рывке, и теперь совершенно непонятно, кто же занял третье место.
Клэбо и Пеллегрино удалось обойти Устюгова на этом подъеме! Россиянин пока только третий. Надо сохранить хотя бы эту строчку за собой!
На ровной трассе Клэбо бросается вперед, пытаясь обогнать россиянина! Но пока ему это не удается. На второй подъем Устюгов идет лидером.
На спуске россиянин осторожен и не форсирует события. Пока что он на первом месте.
Финал начался! Устюгов сразу занимает лидирующую позицию!
Устюгов уже побеждал на этой трассе. Желаем удачи и медали!
Иверсен и Устюгов миролюбиво общаются перед финальным стартом.
Итак, финал будет таким:
Эх, как обидно! На финише Большунов пропустил еще и француза Жува! Этот забег получился медленнее, чем предыдущий, поэтому в финал отсюда попадут только двое — Скар и Жув. Александр, ставший третьим, сегодня остается без надежды на медаль.
Из предыдущего полуфинала в решающий забег пробились четверо — и среди них Сергей Устюгов.
На втором подъеме Бальдауф пытается его обогнать! И действительно выходит на первое место! Большунов держится вслед за ним.
Линию бугров Большунов тоже преодолел лидером. Он бежит в своем темпе.
На опасном крутом спуске Большунов спускается крайне осторожно — по внутреннему кругу. Все спокойно, никто не упал.
Однако уже на первом подъеме россиянин ускоряется и становится лидером!
Второй полуфинал начался! Большунов, как и Устюгов, не демонстрирует сразу лучшей скорости, и пока держится во втором ряду.
Эх, на финишной прямой Сергей сдал и финишировал только четвертым... Но время у него хорошее — есть шансы на попадание в финал.
А вот на повороте Федерико Пеллегрино все же обошел Устюгова и сдвинул на третье место!
Устюгову открыли пространство на втором подъеме, и россиянин прорвался на вторую строчку! Клэбо сумел сохранить лидерство.
На ровной трассе Устюгов начинает постепенно обгонять соперников и поднимается на третье место!
Устюгов как-то быстро оказался в самом хвосте... И первый подъем нисколько не помог исправить эту ситуацию. Надо прибавлять!
Итак, первый полуфинал стартовал! Желаем удачи Устюгову!
Во втором полуфинале тоже оказался только один представитель сборной России — и это Большунов.
Вот таким будет первый полуфинал у мужчин — из россиян туда пробился только Устюгов:
Большунов — второй! Он в полуфинале.На последнем отрезке россиянин даже позволил себе сильно замедлиться и очень вальяжно пересек финишную черту, всем своим видом показывая, что за первое место и не боролся.
Большунов уверенно идет вторым за австрийцем и, кажется, не намерен штурмовать первое место. Ему сейчас главное спокойно попасть в полуфинал и сохранить силы.
На ровной трассе Александр решает прибавить и теперь увеличивает свою скорость! Перед финальным подъемом он уже второй!
На опаснейшем крутом спуске россиянин осторожен — и после него так же остается третьим!
Первый подъем Большунов преодолевает, выходя на третье место!
В последней шестерке бежит наш Александр Большунов! Обладатель четырех медалей Олимпиады в Пхенчхане! Болеем за россиянина. Он, кстати, еще и лидер общего зачета.
Эх, легендарный Колонья так и финишировал на пятой строчке... Надо было вырываться вперед с самого начала.
Колонья сместился на пятую позицию. Швейцарцы требуют от своего кумира победы, но трасса слишком сложна — трасса очень узкая, и, если спортсмен не решился рискнуть в самом начале где-нибудь на спуске, то затем на подъеме нельзя просто рассчитывать на свою силу — места просто не хватит.
В пятой шестерке бегут мощные Дарио Колонья (четырехкратный победитель «Тур де Ски»), Калле Хальфварссон, Франческо де Фабиани.
Вот такие результаты этого забега:
В третьем четвертьфинале россиян нет.
В этой шестерке победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино. Россияне в тройку попасть на сумели.
Стартовала вторая шестерка четвертьфинала! Среди участников — россияне Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко.
Вихрем пронеслись спортсмены по короткой дистанции, и Клэбо финишировал первым! Устюгов — второй с отставанием чуть больше секунды. В полуфинал он попадет.
Итак, гонка началась! Первая четвертьфинальная шестерка стартовала! Здесь, помимо Устюгова, бегут норвежцы Йоханнес Клэбо, Симон Хегстад Крюгер и Эрик Брансдал, россиянин Евгений Белов, а также француз Баптист Гро.
Квалификация уже прошла, теперь нас ждут четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
Помимо Устюгова, Россию будут представлять в гонке за медали Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых и Александр Большунов.
Приветствуем всех любителей лыжного спорта! В рамках третьего этапа «Тур де Ски» в Швейцарии проходит мужской спринт свободным стилем. В гонке примет участие Сергей Устюгов, который стал победителем индивидуальной гонки на предыдущем этапе многодневки на 15 км «коньком».