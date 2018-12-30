«Выглядишь плаксой»: Джонс победил и взбесил Кормье

В Лос-Анджелесе состоялся последний турнир UFC в этом году. Главным поединком вечера стал реванш между американцем Джоном Джонсом по прозвищу Боунс (Кости — англ.), который, безусловно, является легендарным спортсменом, но изрядно испортил себе репутацию историей с допингом, и крепким шведом Александром Густафссоном — единственным, кто доставил хоть какие-то проблемы Джонсу в карьере.

Их прошлый бой состоялся пять лет назад, и тогда Джонс победил решением судей, в шестой раз подряд защитив титул чемпиона UFC в полутяжелом весе (до 93 кг).

С тех пор американец успел еще дважды отстоять пояс, влипнуть в историю с ДТП, ранением беременной женщины и побегом с места происшествия, отбыть временное отстранение, вернуться, попасться на допинге и снова лишиться титула.

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Густафссон не привлекал особенного внимания к своей персоне и словно ждал второго звездного часа в поединке с Боунсом. Дождался он его только под конец 2018 года — как раз когда закончилась 15-месячная дисквалификация Джонса за допинг и ему требовался громкий бой, чтобы вернуться в UFC.

И возвращение действительно получилось эффектным, хотя поначалу оба соперника изрядно осторожничали и не выдавали шоу из нескончаемых атак.

Джонс лишь пару раз взбудоражил публику своим фирменным ударом с локтя и неплохими лоу-киками, а в остальное время безуспешно пытался пройти в ноги и увлечь соперника в борьбу. Густафссон четко отражал все попытки тейкдауна и неплохо боксировал, пожалуй, даже немного превосходя соперника по очкам (но без потрясений).

Однако в третьем раунде Джонсу наконец удалось свалить на настил измотанного лоу-киками оппонента и установить контроль над спиной. После этого все стало ясно.

Боунс начал просто избивать Густафссона, который даже не мог нормально защищаться, лишь слегка прикрываясь одной рукой. Вскоре рефери остановил поединок — Джонс победил нокаутом.

"The goal is to finish this fight, and that's what I'll do. I'll finish this fight."@JonnyBones at the press conference on Thursday #UFC232 pic.twitter.com/oADLr4HxOq — UFC (@ufc) 30 декабря 2018 г.

Так американец вернул себе пояс чемпиона мира в полутяжелом весе — если, конечно, этот титул не отберут после углубленного расследования истории с допингом (в карьере Джонса такое уже было).

«Что было ключевым фактором успеха? Знаете, сегодня перед боем мне отец кое-что сказал. Он посоветовал: «Не преследуй Густафссона». И в раздевалке я не мог избавиться от этой мысли. Я показал свою подвижность в октагоне. Он шел вперед, а я отступал, набирая баллы. Я вынуждал его гадать о следующем ударе, постоянно меняя уровни атак. Возможно, его агрессия сработала против него, — приводит слова бойца портал Allboxing.ru.

— В первых двух раундах я пытался привыкнуть к его дистанции, к его новым навыкам, но ничего нового я не заметил. Я не хотел отдавать ему бой, а такое могло бы произойти, если бы я снизил темп и позволил ему обрести больше уверенности в себе».

Прежним владельцем пояса являлся Даниэль Кормье, но он уже перешел в тяжелую категорию (до 120 кг) и, по сути, не мог быть возмущен таким раскладом. Тем не менее Ди-Си (прозвище бойца) незадолго до боя Джонса и Густафссона решил попрощаться с поясом красиво и объявил о том, что добровольно отдает его.

«Я оставлю титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Не хочу, чтобы меня лишали этого титула, который я защищал в течение трех с половиной лет.

Если тебя лишают титула, значит ты сделал что-то не так. А я не такой.

Лучше оставлю этот пояс сам, с высоко поднятой головой, чем это сделают за меня. Я защитил этот титул в 2018-м. У меня была цель сражаться в тяжелом весе, которую я успешно реализовал», — приводит слова Кормье ESPN.

Сразу после победы над шведом Джонс вызвал Ди-Си на поединок:

«Знаю, что есть парень, который зовет себя чемпионом чемпионов. Кормье, приходи и забирай свой пояс. Докажи своим фанатам, что ты двойной чемпион. Я тут. Я жду».

Кормье пока явно не в восторге от возможной встречи с Боунсом, ради которой ему придется спуститься в полутяжелый вес.

«Ну конечно, он должен был победить. Этот чувак начинает с гандикапом каждый раз», — написал боец в своем твиттере, прикрепив хэштег #usadafake (USADA — обманщики).

Напомним, 23 декабря стало известно, что в пробах американца обнаружили допинг — туринабол. Количество вещества было мизерным, что дало руководству UFC возможность защитить спортсмена.

Вице-президент промоушена по вопросам здоровья и производительности спортсменов Джефф Новицки заявил, что следы запрещенного вещества остались в организме еще со времен прошлого нарушения.

И, хотя Атлетическая комиссия Невады не согласилась с этим и не дала Джонсу лицензию на бой в Лас-Вегасе, инициировав свое расследование, эти аргументы убедили комиссию другого штата — Калифорнии, и турнир UFC был экстренно перенесен в Лос-Анджелес.

Президент UFC Дана Уайт заявил на пресс-конференции после боя Джонс — Густафссон, что Кормье просто ненавидит Боунса.

«Я разговаривал с Кормье в ходе поединка Джона Джонса. Он был на нервах. Всем понятно, что он на этой неделе до турнира был очень зол. Его команда говорила, что он может уже сейчас завершить карьеру или провести только один бой.

На мой взгляд Кормье готов провести два-три поединка до завершения карьеры. Хотя я обычно бываю первым, кто говорит бойцу, что пора завершить карьеру. Но Даниэль — мужик.

Еще не время ему завершать карьеру. Кормье сразится с любым соперником. Он был зол на этой неделе, был королевой драмы. Но я не виню его.

Когда настолько сильно ненавидишь кого-то, то показываешь свою худшую сторону», — заявил Уайт.

Сам Джонс также прокомментировал нападки Кормье в свою сторону:

«Кормье обычно молчалив, если дело не касается дискредитации меня и моего наследия, достижений. Это работает против него. Люди уже сами просят оставить в покое Джона Джонса. Он побил тебя, ты выглядишь плаксой. Он изо всех сил старается дискредитировать меня и оправдать свои два поражения.

Он никогда не был чемпионом полутяжелой весовой категории. Он никогда меня не побеждал. Это моя эра с 2011 года. Кормье не двойной чемпион. Если есть сноска с мелким текстом над моим именем, то есть такая же сноска с мелким текстом над его статусом двойного чемпиона.

Единственный способ опровергнуть мои слова — это побить меня. Все просто. Если бы я захотел переходить в тяжелый вес, чтобы достать его, то это говорило бы о личной проблеме с Кормье, а у меня с ним нет проблем.

Есть лишь проблема с тем, что он прибегает и говорит: «Я же говорил вам, что он жулик». Но я не намерен переходить в тяжелый вес и отнимать у него все, лишать его наследия. Такое возможно? Возможно. Но я доволен тем, что есть у меня и тем, что есть у него».

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