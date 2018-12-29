Бой после скандала: Джонс сражается с Густафссоном. LIVE

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Нетрудно догадаться, как сильно зрители ждали реванша между Джонсом и Густаффсоном. Когда в пробах американца обнаружили туринабол, это было равно катастрофе.
«Я не могу доказать людям, что невиновен, потому что у меня сложился определенный образ. Глупость не победить. Люди просто не могут сесть за учебник и сделать домашнюю работу, им нравится обсуждать тебя и сплетничать. Мне говорили, что эта дрянь может оставаться в организме семь лет», – так оправдывался боец.
Пока у нас небольшой перерыв между боями, вернемся к обсуждению главного поединка вечера.
Джон Джонс и Александр Густафссон уже встречались в рамках UFC. Тогда бой продлился все пять раундов, и до самого конца было не ясно, кто победит. То один, то другой по очереди потрясали друг друга.
В итоге решением судей чемпионский пояс достался Джонсу.
Вот такие поединки нас еще ожидают:
Один судья дал 30-27 в пользу Орловского, но два других увидели победу Харриса. Таким образом, раздельным решением победил американец. Поздравляем!
Все остальные поединки предварительного карда завершались досрочно, поэтому этот бой, конечно, не так понравился публике. Что ж, ждем решения судей. Пока Орловский с Харрисом по-дружески обнимаются.
Американец явно сбавил. Видимо, думает, что победил по очкам, да и силы уже не те. Публика продолжает свистеть. Орловский не предпринимает попыток что-либо изменить.
Харрис попал прямым ударом в голову Орловскому! Белорус немного потрясен, однако пока не сдается. Ему опять удалось уйти из-под шквала атак и даже ответить своим попаданием — правда, не столь же сильным.
Третий раунд заключительного поединка андеркарда стартовал! Харрис занял центр октагона и наступает на соперника. Орловский много передвигается, стараясь убежать от ударов.
В перерыве Орловскому советуют вызвать соперника на контрдействия, чтобы поймать его на прямой удар правой. Харриса уверяют, что белорус уже совсем устал, не уверен в своих силах и надо его добить.
Зрители уже начинают недовольно гудеть. Орловский и Харрис очень осторожны, проводят много времени в стойке без опасных ударов. Нос белорусского спортсмена кровоточит, и, видимо, это заставляет его еще больше опасаться возможной атаки соперника и не сильно рисковать.
Американец проводит тейкдаун и заваливает Орловского на настил! Однако соперники быстро поднимаются — не дается тяжеловесам возня в борьбе.
Второй раунд начинается! Харрис сразу попал в глаз Орловскому, рефери это заметил и дал белорусу немного времени на восстановление. На самом деле американец до этого уже два раза использовал этот грязный прием, но тогда арбитр ничего не стал делать.
Кажется, Харрис забрал первый раунд. В перерыве тренер советует Орловскому делать обманные движения перед атакой, а не идти напролом. Американцу советуют применить тейкдаун в ответ на атаку белоруса, перевести бой в партер.
Орловский пропускает несколько ударов подряд! Публика кричит! Однако белорус быстро отступает, не давая Харрису развить свой успех.
Харрис ищет своего шанса на нокаут, время от времени выкидывая резкие удары, однако пока все мимо.
Соперники начинают осторожно. Орловский прощупывает почву лоукиками, подбивая ноги оппоненту. Харрис какое-то время пытался зажать белорусского бойца в углу октагона, но тот выкрутился.
А у нас сейчас грядет поединок 39-летнего белорусского бойца Андрея Орловского и американца Уолта Харриса! Арена приветствует белоруса овациями — очень давно он в ММА, публика его любит.
Сколько же получат Джонс и Густаффсон за титульный поединок сегодня? По данным Mmafighting.com, каждому заплатят около $500 тысяч.
На финальном взвешивании Густафссон показался в футболке с перечеркнутым словом «Допинг». Провокация, конечно, прямо в точку, но за это шведу придется заплатить штраф за нарушение спонсорского контракта: бойцы UFC должны выходить в футболках определенного бренда.
Впрочем, в анализах Джонса туринабола оказалось совсем мало — один пикограмм (намного меньше грамма). При таких показателях дисквалификацию не дают, так что Антидопинговое агентство США (USADA) дало разрешение на бой.
Однако Атлетическая комиссия штата Невада все равно должна была провести свое расследование дела. Времени на это совсем не осталось, поэтому поединок просто перенесли за пределы штата Невада — в Калифорнию. Атлетическая комиссия этого штата вернула Джонсу временное право участвовать в поединках.
Пока мы ожидаем следующего поединка, вспомним скандальную историю, связанную с главным поединком вечера.
Этот турнир UFC должен был пройти 29 декабря в Лас-Вегасе, однако его пришлось экстренно переносить из-за того, что в допинг-пробе Джона Джонса обнаружили допинг — вещество туринабол. То самое, за которое его дисквалифицировали на 15 месяцев в 2017 году.
Техническим нокаутом побеждает Меган. Девушка дает первое интервью после победы. Зрители недовольно гудят — не такого короткого боя они ожидали.
«Кейт развернулась, я посмотрела на рефери — «Стоит ли мне продолжать?», он сказал «Да», и я продолжила. Мы можем встретиться еще раз, если соперница хочет», — отметила Андерсон.
Андерсон мощно заехала ногой по голове Зингано и ногтем рассекла веко соперницы! Та почти сразу отвернулась, и поединок остановили. Меган начинает праздновать победу. Очень жаль Кейт — проиграла на ровном месте из-за невезения.
Сейчас между собой дерутся Меган Андерсон с Кейт Зингано. Это один из предварительных поединков.
Также между собой в основном карде сразятся следующие пары: Крис Сайборг Жустину — Аманда Нуньес Карлос Кондит — Майкл Кьеза Илир Латифи — Кори Андерсон Чед Мендес — Александр Волкановски
Полный список всех поединков на сегодня выглядит так:
Бой Джонса с Густафссоном начнется примерно в 07:00 по московскому времени.
В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 232, главным событием которого станет титульная встреча в полутяжелом весе Александра Густафссона с Джоном Джонсом.