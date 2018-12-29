Бой после скандала: Джонс сражается с Густафссоном. LIVE

Нетрудно догадаться, как сильно зрители ждали реванша между Джонсом и Густаффсоном. Когда в пробах американца обнаружили туринабол, это было равно катастрофе.

«Я не могу доказать людям, что невиновен, потому что у меня сложился определенный образ. Глупость не победить. Люди просто не могут сесть за учебник и сделать домашнюю работу, им нравится обсуждать тебя и сплетничать. Мне говорили, что эта дрянь может оставаться в организме семь лет», – так оправдывался боец.