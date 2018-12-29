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Лестер СитиКардифф Сити
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Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
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Атланта ХоуксКливленд Кавальерс
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Мемфис ГриззлизБостон Селтикс
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Бокс/ММА / Заключительный турнир в году UFC 232
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Джонс с Густафссоном бьются за титул
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Шахматы / Чемпионат мира по блицу
15:00
Карлсен и Карякин играют на чемпионате мира
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Теннис / Турнир в Абу-Даби
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Карен Хачанов - Доминик Тим
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Шахматы / Чемпионат мира по блицу
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Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
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Анахайм ДаксТампа-Бэй Лайтнинг
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04:30
Даллас СтарзМонреаль Канадиенс
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05:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
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05:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
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Шарлотт ХорнетсОрландо Мэджик
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Сан-Антонио СпёрсБостон Селтикс
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Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
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04:00
Оклахома-Сити ТандерДаллас Маверикс
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04:00
Нью-Орлеан ПеликансМиннесота Тимбервулвз
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Решающий день ЧМ по блицу: Карлсен против Карякина. LIVE

Онлайн-трансляция заключительного дня ЧМ по блицу

В Санкт-Петербурге проходит заключительный день чемпионат мира по блицу. Действующий чемпион мира в классических шахматах Магнус Карлсен после стартовых 12-ти партий занимает лидирующую позицию в рейтинге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшних партий.
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14:01

Сразу небольшой пространственный перевес получает Карлсен, правда, при этом у него немного портится структура.

14:00

Старт игровому дню дан!

13:55

Смотрите, какой красивый рисунок, анонсирующий сегодняшнее заглавное противостояние в 13-м туре.

13:50

Вчера на соревнованиях присутствовал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. Наверняка увидим мы его в зале в Санкт-Петербурге и сегодня. А еще он написал пост в твиттере о том, какие теперь будут минимальные призовые в матчах за мировую шахматную корону.

«ФИДЕ установит более высокий минимальный порог призовых для организаторов матчей на чемпионство мира. Мужские турниры не могут иметь призовой фонд менее 250 тысяч долларов, женские – менее 100 тысяч. В противном случае мы просто не будем утверждать турниры, которые не соответствуют этому требованию».

13:45

15 минут осталось до начала партий. Что нас ждет в 13-м туре?

Ну, во-первых, конечно же, интереснейшее противостояние Карлсен — Гири на первой доске. Наши фавориты такие партии проведу: Свидлер сразится с Артемьевым, а Андрейкин сыграет с Карякиным, Яну Непомнящему предстоит партия с Дудой.

13:40

Итак, сегодня состоятся решающие девять туров чемпионата мира по блицу в Санкт-Петербурге. Великий, несмотря на свою молодость, норвежец Магнус Карлсен и россиянин Владислав Артемьев лидируют с 9,5 очками. За ними идут пятеро гроссмейстеров. У россиян Дмитрия Андрейкина, Яна Непомнящего и Петра Свидлера, а также у поляка Ян-Кшиштофа Дуды и голландца Аниша Гири по 9 баллов. Неподалеку и Сергей Карякин — у него 8,5 очков.

13:35

Начало партий — в 14:00 по московскому времени.

13:30

Приветствуем всех любителей шахмат! Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет заключительный день чемпионату мира по блицу. Действующий чемпион мира в классических шахматах Магнус Карлсен после первых 12-ти партий занимает лидирующую позицию в рейтинге.