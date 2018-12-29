Решающий день ЧМ по блицу: Карлсен против Карякина. LIVE

Вчера на соревнованиях присутствовал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. Наверняка увидим мы его в зале в Санкт-Петербурге и сегодня. А еще он написал пост в твиттере о том, какие теперь будут минимальные призовые в матчах за мировую шахматную корону.

«ФИДЕ установит более высокий минимальный порог призовых для организаторов матчей на чемпионство мира. Мужские турниры не могут иметь призовой фонд менее 250 тысяч долларов, женские – менее 100 тысяч. В противном случае мы просто не будем утверждать турниры, которые не соответствуют этому требованию».