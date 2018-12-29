Решающий день ЧМ по блицу: Карлсен против Карякина. LIVE

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Сразу небольшой пространственный перевес получает Карлсен, правда, при этом у него немного портится структура.
Старт игровому дню дан!
Смотрите, какой красивый рисунок, анонсирующий сегодняшнее заглавное противостояние в 13-м туре.
Вчера на соревнованиях присутствовал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. Наверняка увидим мы его в зале в Санкт-Петербурге и сегодня. А еще он написал пост в твиттере о том, какие теперь будут минимальные призовые в матчах за мировую шахматную корону.
«ФИДЕ установит более высокий минимальный порог призовых для организаторов матчей на чемпионство мира. Мужские турниры не могут иметь призовой фонд менее 250 тысяч долларов, женские – менее 100 тысяч. В противном случае мы просто не будем утверждать турниры, которые не соответствуют этому требованию».
15 минут осталось до начала партий. Что нас ждет в 13-м туре?
Ну, во-первых, конечно же, интереснейшее противостояние Карлсен — Гири на первой доске. Наши фавориты такие партии проведу: Свидлер сразится с Артемьевым, а Андрейкин сыграет с Карякиным, Яну Непомнящему предстоит партия с Дудой.
Итак, сегодня состоятся решающие девять туров чемпионата мира по блицу в Санкт-Петербурге. Великий, несмотря на свою молодость, норвежец Магнус Карлсен и россиянин Владислав Артемьев лидируют с 9,5 очками. За ними идут пятеро гроссмейстеров. У россиян Дмитрия Андрейкина, Яна Непомнящего и Петра Свидлера, а также у поляка Ян-Кшиштофа Дуды и голландца Аниша Гири по 9 баллов. Неподалеку и Сергей Карякин — у него 8,5 очков.
Начало партий — в 14:00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей шахмат! Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет заключительный день чемпионату мира по блицу. Действующий чемпион мира в классических шахматах Магнус Карлсен после первых 12-ти партий занимает лидирующую позицию в рейтинге.