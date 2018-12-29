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Грустное Рождество: каким вышел последний старт Шипулина

Шипулин финишировал восьмым в пасьюте Рождественской гонки по биатлону

В Гельзенкирхене проходил пасьют Рождественской гонки по биатлону. Эти соревнования стали последними для российского спортсмена Антона Шипулина, который объявил о завершении карьеры. Он завершил гонку вместе с Екатериной Юрловой-Перхт на восьмом месте. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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22:08

На этом мы завершаем нашу текстовую трансляцию! Всем спасибо за внимание!

За ходом гонки с вами следил Алексей Дубровин. До новых встреч!

22:07

Отметим, что Долль специально замедлил темп, чтобы финишировать вместе с Бьорндаленом. Красивый поступок немца!

22:05

Итальянцы — первые, немцев с Шемппом и Пройсом— вторые, Бьорндален с Домрачевой — третьи. Шипулин с Юрловой закончили гонку на восьмой позиции.

22:03

Итальянцы по-прежнему первая, они на четыре секунды впереди Пройсса и Шемппа.

22:00

Хофер три раза промахнулся! Бьорндален — один промах Шемпп чисто отстрелялся, а Долль ошибся последним выстрелом.

21:58

Юрлова промахнулась один раз! Эх!

21:57

Вирер — один промах, Пройсс — два, Домрачева — один. Херрман точна!

21:55

Вирер и Хофер впереди пары Пройсс и Шемпп на 16 секунд. Домрачева с Бьорндаленом занимают третье место.

21:54

Шипулин продемонстрировал идеальную стрельбу.

21:52

Хофер закрыл все мишени! Шемпп тоже пять из пяти. Бьорндален один раз промахнулся.

21:50

Юрлова также идеально отстрелялась!

21:48

Вирер выбивает пять из пяти. Домрачева тоже закрыла все мишени.

21:47

Бьорндален закрыл все мишени!

21:46

Шипулин промахивается один раз и уходит на круг!

21:45

Италия по-прежнему первая. Домарчева/Бьорндален отстают от итальянцев на шесть секунд.

21:44

Юрлова и Джима по одному разу промахунлись!

21:38

Бьорндален точен! Хоффер тоже ни разу промахнулся.

21:42

Вирер закрыла все мишени. Домрачева — без промахов. Бескон и Пройсс ушли на круг.

21:39

Шипулин идеально сработал на первой стрельбе.

21:37

Джима также прошла чисто рубеж.

21:35

Юрлова тоже без промахов. Передала эстафету Шипулину, отстаем на 35 секунд.

21:35

Домрачева пока лидирует!

21:34

Вирер — один промах! Домрачева и Бескон закрывают все мишени!

21:33

Домрачева пока занимает третье место.

21:32

Вирер ушла на дистанцию первой.

21:31

Стартовала гонка!

21:25

Шипулин с Юрловой-Перхт в масс-старте финишировали девятыми. Первыми стали итальянцы.

21:20

Сама гонка начнется в 21:30 мск.

21:15

Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции пасьюта Рождественской гонки. На этих соревнованиях с болельщиками прощается Антон Шипулин, который завершает карьеру, а также Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.