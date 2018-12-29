Грустное Рождество: каким вышел последний старт Шипулина

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На этом мы завершаем нашу текстовую трансляцию! Всем спасибо за внимание!
За ходом гонки с вами следил Алексей Дубровин. До новых встреч!
Отметим, что Долль специально замедлил темп, чтобы финишировать вместе с Бьорндаленом. Красивый поступок немца!
Итальянцы — первые, немцев с Шемппом и Пройсом— вторые, Бьорндален с Домрачевой — третьи. Шипулин с Юрловой закончили гонку на восьмой позиции.
Итальянцы по-прежнему первая, они на четыре секунды впереди Пройсса и Шемппа.
Хофер три раза промахнулся! Бьорндален — один промах Шемпп чисто отстрелялся, а Долль ошибся последним выстрелом.
Юрлова промахнулась один раз! Эх!
Вирер — один промах, Пройсс — два, Домрачева — один. Херрман точна!
Вирер и Хофер впереди пары Пройсс и Шемпп на 16 секунд. Домрачева с Бьорндаленом занимают третье место.
Шипулин продемонстрировал идеальную стрельбу.
Хофер закрыл все мишени! Шемпп тоже пять из пяти. Бьорндален один раз промахнулся.
Юрлова также идеально отстрелялась!
Вирер выбивает пять из пяти. Домрачева тоже закрыла все мишени.
Бьорндален закрыл все мишени!
Шипулин промахивается один раз и уходит на круг!
Италия по-прежнему первая. Домарчева/Бьорндален отстают от итальянцев на шесть секунд.
Юрлова и Джима по одному разу промахунлись!
Бьорндален точен! Хоффер тоже ни разу промахнулся.
Вирер закрыла все мишени. Домрачева — без промахов. Бескон и Пройсс ушли на круг.
Шипулин идеально сработал на первой стрельбе.
Джима также прошла чисто рубеж.
Юрлова тоже без промахов. Передала эстафету Шипулину, отстаем на 35 секунд.
Домрачева пока лидирует!
Вирер — один промах! Домрачева и Бескон закрывают все мишени!
Домрачева пока занимает третье место.
Вирер ушла на дистанцию первой.
Стартовала гонка!
Шипулин с Юрловой-Перхт в масс-старте финишировали девятыми. Первыми стали итальянцы.
Сама гонка начнется в 21:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции пасьюта Рождественской гонки. На этих соревнованиях с болельщиками прощается Антон Шипулин, который завершает карьеру, а также Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.