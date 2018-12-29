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Битва с россиянином: Карлсен идет к мировой короне. LIVE
Онлайн-трансляция 1-го дня чемпионата мира по блицу
В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат мира по блицу — быстрым шахматам, в которых партии продолжаются не больше десяти минут. Действующий чемпион мира в классических шахматах Магнус Карлсен занял лишь пятое место в прошедшем накануне ЧМ по рапиду и теперь пытается наверстать упущенное. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию партий.
Рейтинг ФИДЕ (мужчины)
|Игрок
|О
|1. Карлсен (Норвегия)
|2835
|2. Каруана (США)
|2832
|3. Мамедьяров (Азербайджан)
|2817
|4. Дин (Китай)
|2816
|5. Гири (Нидерланды)
|2780
|6. Вашье-Лаграв (Франция)
|2778
|7. Крамник (Россия)
|2777
|8. Ананд (Индия)
|2773
|9. Грищук (Россия)
|2771
|10. Со (США)
|2765
|11. Аронян (Армения)
|2765
|12. Ю (Китай)
|2764
|13. Непомнящий (Россия)
|2763
|13. Накамура (США)
|2763
|14. Раджабов (Азербайджан)
|2757
|15. Карякин (Россия)
|2753
|16. Войташек (Польша)
|2749
|17. Накамура (США)
|2746
|18. Топалов (Болгария)
|2740
|19. Дуда (Польша)
|2738
|20. Найдич (Азербайджан)
|2736
|21. Свидлер (Россия)
|2736
|22. Яковенко (Россия)
|2735
|23. Навара (Чехия)
|2733
|24. Ванг (Китай)
|2730
|25. Харикришна (Индия)
|2729
|26. И (Китай)
|2728
|27. Бу (Китай)
|2726
|28. Раппорт (Венгрия)
|2726
|29. Шенкленд (США)
|2724
|30. Андрейкин (Россия)
|2719
|30. Черепанов (Грузия)
|2715
Рейтинг ФИДЕ (женщины)
|Игрок
|О
|1. Хоу Ифань (Китай)
|2658
|2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай)
|2568
|3. А.Музычук (Украина)
|2564
|4. Лагно (Россия)
|2556
|5. Хампи (Индия)
|2548
|6. М.Музычук (Украина)
|2545
|7. Костенюк (Россия)
|2543
|8. Горячкина (Россия)
|2534
|9. Дзагнидзе (Грузия)
|2516
|10. Тань (Китай)
|2513
|11. Дронавалли (Индия)
|2498
|12. Гунина (Россия)
|2497
|13. Петц (Грузия)
|2497
|14. Стефанова (Болгария)
|2490
|15. Гиря (Россия)
|2481
|16. Сюэ Чжао (Китай)
|2478
|17. Джавахившили (Грузия)
|2477
|18. Хотенашвили (Грузия)
|2477
|19. Кашлинская (Россия)
|2477
|20. Себаг (Франция)
|2476
|21. Садуакасова (Казахстан)
|2474
|22. Абдумалик (Казахстан)
|2473
|23. Бациашвили (Грузия)
|2465
|24. Погонина (Россия)
|2465
|25. Сокко (Польша)
|2463
|26. Дейманте (Литва)
|2460
|27. Лей (Китай)
|2457
|28. Крамлинг (Швеция)
|2456
|29. Шень Ян (Китай)
|2453
|30. Хадемальшарьех (Иран)
|2448