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«Здесь настроены против России»: молодежка спаслась в меньшинстве

Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира

Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, причем все шайбы подопечных Валерия Брагина были заброшены в меньшинстве. Лучший игрок встречи Николай Коваленко отметил, что постоянные удаления — это следствие особого отношения к России, а нападающий чехов Яхим Конделик заявил, что его команда была сильнее по игре, в то время как «Красная машина» показывала «простой хоккей».

Сборная России одержала вторую победу подряд на молодежном чемпионате мира по хоккею. На этот раз соперником был гораздо более крепкий коллектив по сравнению с поверженной со счетом 4:0 Данией — Чехия.

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Однако подопечные Валерия Брагина смогли положить себе в копилку три очка, причем сделали это при необычных обстоятельствах – они дважды отличились в меньшинстве.

В равных составах или при численном преимуществе россияне вообще не забивали, словно решили бросить сами себе оригинальный вызов.

Учитывая, что в предыдущем матче с Данией отечественные хоккеисты удалились в общей сложности на 26 минут и главной своей задачей называли решить проблему с ненужными штрафами, нынешняя ситуация выглядела довольно иронично.

Первый гол провел на 18-й минуте нападающий Артем Галимов.

«Ощущения после игры хорошие — не забил в пустые, зато забил вратарю, — приводит слова Галимова официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). —

Хорошо играем в меньшинстве, увидели, что там остался один защитник и забили.

Я всегда пытаюсь выигрывать вбрасывание, здесь делаю то же самое. Старались играть дисциплинированно. Чувствуем себя хорошо, с каждой игрой становимся все сильнее. Сегодня были поспокойнее, поувереннее.

Вечером смотрю другие матчи чемпионата мира. Швейцарцы вчера хорошо сыграли. Родные смотрят игры, отец, девушка, друзья присылают сообщения».

Вторую шайбу сборной России забросил на 36-й минуте Николай Коваленко, который позже был признан лучшим игроком встречи, – все-таки на его счету победный гол.

Для того, чтобы отличиться, Коваленко понадобилось все два броска в створ, которые он нанес за 10 минут и 49 секунд, проведенных на площадке. Он завершил встречу с показателем полезности «+1».

Сразу после взятия ворот Коваленко болезненно въехал в борт, однако затем все-таки смог продолжить игру.

«Травма? Все в порядке, не болит. Очень рад за всю команду. Я всем сказал, что самое главное — это команда, — заявил форвард после матча. — Мы выиграли, заработали очень важные три очка.

Так получилось, что убежали в меньшинстве, сначала Слепец с Галимов два в два, потом мы с Шэном два в один, реализовали моменты.

Хорошо сыграли в обороне в равных составах.

Сегодня были более внимательны, когда нужно — надо бить. У нас очень сильные соперники в группе, нужно в каждой игре по максимуму брать очки».

Также Коваленко прокомментировал тот факт, что в прошлом матче с Данией россияне удалились в общей сложности на 26 минут, усмотрев в этом некую предвзятость со стороны арбитров.

«Понимаете, на таких турнирах Россия всегда играет в гостях, против нас здесь такой настрой. Тренеры нас предупреждали, что за нами будут внимательно следить и за каждый спорный момент удалять.

Мы к этому готовимся и играем построже. В игре с датчанами были спорные моменты», — приводит слова нападающего Sport24.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин отметил прогресс своих подопечных по сравнению с первым матчем на МЧМ.

«Качество игры было намного выше. Конечно, есть и огрехи, надо большинством еще заниматься, но радует, что в меньшинстве забросили две шайбы.

Самое главное, что появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется.

В третьем периоде перешли в более активный режим, стали играть в три пятерки.

В каком состоянии наши голкиперы? Тренер вратарей сказал, что и Тарасов, и Кочетков готовы на сто процентов, оба работают.

Есть ли травма у Коваленко? Он же вышел и играл», — отметил специалист.

Не стоит забывать о том, что и чехи организовали один гол в ворота сборной России. Шайба была заброшена в большинстве и получилась довольно курьезной: после броска Давида Кваснички снаряд угодил в подбородок Яхиму Конделику и пролетела мимо шокированного российского вратаря.

После матча автор необычного гола выразил мнение, что его команда была сильнее России по игре.

«Наши соперники демонстрировали простой хоккей. Они играли с множеством силовых приемов, но мы знали, с кем нам предстоит встретиться и были готовы к этому.

Я считаю, что мы их переиграли, однако были недостаточно осторожны. Чехии просто не нужно совершать те же ошибки снова и снова. Они забили один раз в меньшинстве, но мы не должны были дать им сделать это во второй раз.

Чехию всегда недооценивают, но мы были сильнее России по игре, а ведь Россия — реально хорошая команда».

Благодаря этой победе молодежная «Красная машина» набрала шесть очков и сейчас занимает второе место в группе А после Канады. «Кленовые листья» тоже занесли себе в актив шесть баллов, однако обгоняют россиян по дополнительным показателям.

На третьей строчке расположилась Чехия — у нее два очка.

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