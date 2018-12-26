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ЧМ по шахматам: россияне бьются с Карлсеном. LIVE

Онлайн-трансляция второго дня чемпионата мира по рапиду и блицу

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В Санкт-Петербурге проходит второй день чемпионата мира по рапиду и блицу. После пяти раундов лидируют россияне Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин, набравшие 4,5 очка из пяти. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию партий второго игрового дня.
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15:08

Карякин борется черными с горячим испанцем Шировым.

15:05

Сложно поверить, но норвежец сейчас на 76-м месте в таблице. Два поражения в пяти играх дают о себе знать. Тем временем Карлсен и Сальгадо уже рокировались (на одном фланге) и приступили к пешечному наступлению.

15:00

Партии начались! Карлсен играет белыми против Сальгадо — английское начало. Соперник задумался на несколько минут.

14:52

С полной версией жеребьевки шахматистов (которых более 200) можно ознакомиться по этой ссылке.

14:50

С кем же встретятся два лидера турнира? Андрейкин сыграет с иранцем Фирузой Алирезой, а делящий с ним первое место в таблице Непомнящий попал на сильнейшего азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедьярова. Вот здесь будет жарко.

Ян Непомнящий
World Chess
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на турнире Гран-при в Москве
14:45

Уже состоялась жеребьевка шестого раунда. Действующий чемпион мира в классических шахматах и в блице Магнус Карлсен сыграет с испанцем Сальгадо Лопесом, а россиянин Сергей Карякин — с Алексеем Шировым, который тоже внезапно является испанцем по гражданству (ранее был латвийским и советским).

Карлсен Карякин
facebook.com/tatasteelchess
Сагнус Карлсен (слева) и Сергей Карякин
14:40

По итогам первого дня, который состоял из пяти раундов, лидируют россияне Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин, набравшие 4,5 очка из пяти. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен набрал три балла, потерпев два поражения подряд на старте.

14:35

Соревнования начнутся в 15:00 по московскому времени.

14:30

Приветствуем всех любителей шахмат! Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет второй день чемпионата мира по рапиду и блицу. Шахматисты сыграют с шестого по десятый раунды турнира по рапиду.