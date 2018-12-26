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Вам нельзя играть в Крыму: за что накажут российский футбол

РФС получил от ФИФА запрос об участии «Сокола» и «Анжи-2» в КФС 2017 года

ФИФА может наложить санкции на Российский футбольный союз из-за участия двух отечественных клубов в турнире на территории Крыма. Международная федерация футбола не признает полуостров частью нашей страны, из-за чего российские клубы не имеют права играть в официальных турнирах Крыма. По этому поводу уже инициировано расследование.

Российский футбольный союз (РФС) получил запрос от Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу правомерности участия саратовского «Сокола» и махачкалинского «Анжи-2» в Открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза (КФС) 2017 года. На российскую организацию могут наложить санкции за нарушение регламента ФИФА.

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Дело в том, что Международная федерация не признает Крым частью России и считает, что «Сокол» и «Анжи» не имели права играть в официальных турнирах полуострова. После событий 2014 года Федерация крымского футбола получила особый, независимый статус и не относится ни к РФС, ни к Федерации футбола Украины.

В Российском союзе в ответ на претензии ФИФА заверили, что уже проводят собственное расследование.

«Российский футбольный союз на прошлой неделе получил запрос от ФИФА на предмет участия футбольных клубов «Сокол» и «Анжи-2» в Открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза 2017 года. На данный момент мы разбираемся в ситуации и обязательно проинформируем об этом соответствующее подразделение ФИФА.

Со своей стороны можем добавить, что при проведении внутрироссийских и международных соревнований любого уровня РФС всегда придерживается всех регламентов и нормативных документов ФИФА», — приводит «РИА Новости» комментарий пресс-службы РФС.

Исполняющий обязанности президента российской организации Сергей Прядкин заявил, что клубы не согласовывали с РФС возможность выступления в Крыму, что может положительно сказаться на итоговом решении ФИФА по этому делу.

«РФС не согласовывал место проведения этих матчей с «Соколом» и «Анжи-2», об этом мне сообщил Александр Алаев буквально два часа назад. Все решалось сугубо клубами. РФС не имеет к этому отношения.

Есть ли опасность санкций? Свяжемся и все узнаем. Во всяком случае наш официальный ответ ФИФА будет таким: все происходило без согласования. Наверное, какие-то санкции могут быть в отношении этих клубов», — сказал Прядкин в комментарии «Чемпионат.com».

Директор «Сокола» Алексей Потапов и вовсе заявил, что турнир в Крыму не являлся официальным и потому в нем имели право участвовать любые команды без согласования с РФС. Он также подтвердил, что этот вопрос никак не обсуждался с Союзом.

«Насколько я знаю, это был неофициальный турнир. Может быть, источник перепутал его с Кубком Крыма, в котором играют лишь местные команды.

Соревнование, в котором мы участвовали, было предсезонной подготовкой на сборах. Для собравшихся там команд организовали турнир, не имеющий никакого официального значения и отношения к нашему футбольному союзу.

Вопрос обсуждения клубов с РФС об участии в соревновании даже не стоял», — сказал Потапов.

Отметим, что все матчи Кубка КФС в 2017 году проводились на территории полуострова, который в ФИФА и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российским не признают.

Однако, если команды действительно не согласовывали с РФС свое участие в турнире, то есть большие сомнения в том, что организацию привлекут к ответственности.

В таком случае только «Сокол» с «Анжи-2» могут в теории подвергнуться каким-то санкциям. Правда, странно, что в ФИФА отреагировали на сложившуюся ситуацию спустя два года.

Напомним, что победителем того крымского турнира стал «Сокол». Тогда он выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) России, а теперь опустился в зону «Центр» третьего по силе дивизиона российского футбола — Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Всего в соревнованиях на полуострове приняли участие 12 команд. В финале саратовский клуб одолел команду из Симферополя «ТСК-Таврия» — 4:2.

Также в турнире выступили «Крымтеплица», «Молодежное», «ТСК-Таврия», «Симферополь», «Севастополь», «Евпатория», «Кафа», «Феодосия», «Рубин Ялта», «КФУ-Бахчисарай» (все из премьер-лиги КФС), молодежный состав самарских «Крыльев Советов», участник открытого первенства Крыма — ялтинский «Кызылташ» — и клуб «Яунде 2» из Камеруна.

В пресс-службе Крымского футбольного союза пока никаких комментариев по этому вопросу не дали. Организацию возглавляет Юрий Ветоха.

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