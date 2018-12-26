«Ты думаешь, я не ухаживал?» Откровения Медведевой и Костова

В среду, 26 декабря, российская фигуристка Евгения Медведева порадовала поклонников участием в эфире Love Radio вместе с болгарским певцом Кристианом Костовым, который стал известен в России по финалу шоу «Голос. Дети», а также занял второе место на «Евровидении»-2017.

Молодые люди познакомились весной на ток-шоу и быстро нашли общий язык. Они являются ровесниками, и оба обрели славу в юном возрасте.

Кроме того, и Евгения, и Кристиан стали серебряными призерами на важнейших соревнованиях в их жизни: Костов — на «Евровидении», Медведева — на Олимпиаде.

Теперь они являются близкими друзьями, а кто-то из поклонников даже подозревает их в романе.

Однако Костов опроверг эти слухи. Причем отвечал он один, поскольку Медведева опоздала на прямой эфир почти на полчаса («Ненавижу пробки в Москве!»).

«Что нас связывает? Теперь я стал переживать за Женю больше, чем за самого себя. Честно! Мы с ней очень близкие друзья.

Когда она переехала в Канаду, это был трудный период — в том числе и для ее друзей. Любовь? Нет, мы просто друзья. Она очень хороший друг», — подчеркнул певец.

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На вопрос о том, не предпринимал ли он каких-нибудь попыток подарить фигуристке цветы, Костов ответил неоднозначно:

«А ты думаешь, я за ней не ухаживал? Я шучу. Хотя это все не шутки, конечно…

Но лучше поговорим об этом при Жене, иначе я буду выглядеть странно».

Как только Медведева влетела в студию и «запрыгнула на стул тройным акселем», как ехидно отметили ведущие, она тут же отшутилась на все вопросы об отношениях: «Да, мы живем вместе, у нас двое детей! Все свободны!»

Однако кое-что о своей личной жизни спортсменка все же поведала.

«В противоположном поле меня бесит, когда мужчина говорит, что женщина должна лишь готовить на кухне.

Как человек деятельный, я не смогу каждый день сидеть дома и жарить яичницу, борщи варить, хинкали лепить!

Да, женщине надо содержать дом, но при этом у нее должна быть возможность работать.Также мне вообще не нравится, когда мужчина неухоженный.

Некоторые девчонки, правда, «забивают» на это, говорят: «Самое главное — душа!» Но нет, мне важно, как он выглядит.

Небритый, непричесанный, грязная обувь, отсутствие парфюма — все это мне не по душе.

И, наконец, мне не нравится нездоровая ревность. Вообще я считаю, что в отношениях должна быть ревность, но не чрезмерная. Я знаю, о чем говорю.

Хотя лично у меня не было чего-то зашкаливающего в этом плане, потому что с таким человеком я просто не сойдусь.

Если он читает сообщения, прослеживает звонки… С таким я не буду».

Рассказывая о своем будущем, фигуристка призналась, что ее надежды на вторую половину сезона не оправдались.

«Мои планы на сезон пошли не то что под откос, но все вышло не так, как я хотела.

Недавно закончился чемпионат России, и теперь у меня в планах просто продолжать работать и тренироваться. Думаю, в этом сезоне я еще появлюсь на нескольких стартах, но на каких именно, пока не знаю, так что врать не буду.

Новый год я отмечу в Москве и безумно рада этому факту. В Канаде нет оливье».

Напомним, Медведева заняла седьмое место на чемпионате России, где проходил отбор на главные старты сезона — чемпионат Европы и мира. Из-за таких результатов ученица Брайана Орсера попала лишь в список запасных и, скорее всего, не примет участия в статусных турнирах.

Напоследок фигуристка прошла блиц-опрос, дав несколько неоднозначных ответов.

«Подставляли ли меня коллеги? Да. И я сама тоже подставляла.

Уже не помню, кого именно и как, но это было. Было и такое, что я завидовала своим коллегам. Порой понимаю, насколько ужасный я человек.

Засыпала ли стекло в коньки? Ну нет, в фигурном катании такого уже давно нет», — заверила спортсменка.

Также Медведева призналась, что однажды ей нравился мужчина старше ее, но отказалась говорить, кто это был.

В этом сезоне 19-летняя фигуристка поставила себе откровенный показательный номер, в котором она катается в черной комбинации с накинутой поверх мужской рубашкой и растрепанными волосами. В качестве музыки для выступления Евгения выбрала песню Костова Beautiful Mess, с которой он занял на «Евровидении» второе место.

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