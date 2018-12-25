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30 ножевых: новые подробности зверского убийства пловчихи

16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти

Следственный комитет обнародовал новые подробности зверского убийства 16-летней вице-чемпионки России по плаванию. Сообщается, что молодой спортсменке было нанесено более 30 ножевых ранений.

Стали известны новые подробности зверского убийства молодой российской пловчихи, которая была найдена мертвой на одной из улиц в Тольятти.

«Согласно результатам медицинской экспертизы, на теле убитой 16-летней девушки обнаружено более 30 ножевых ранений»,

— приводит «РИА Новости» слова представителя регионального управления СК РФ.

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Тело погибшей с признаками насильственной смерти было обнаружено 23 декабря на пустыре на улице Юбилейной и опознано ее родственниками. Убитой девушкой оказалась вице-чемпионка России по плаванию. Следствие рассматривает версию о том, что убийство произошло на почве ссоры спортсменки с ее молодым человеком, с которым она рассталась накануне.

Подозреваемый в убийстве 16-летний парень уже задержан полицией, в его отношении будет заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), а также решен вопрос об избрании меры пресечения. При этом личность задержанного не разглашается.

«Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления, им оказался знакомый девушки — 16-летний местный житель», — заявили представители следственного отдела по Автозаводскому району города Тольятти.

Примечательно, что вместе с информацией об убийстве региональный интернет-портал «Происшествия Тольятти» разместил сведения о том, что

убийца также ограбил девушку, сняв с нее дорогие украшения. Однако в ведомстве данную информацию опровергли, равно как и не стали утверждать о мотивах убийства.

«Уже назначены судебно-медицинская, судебно-криминалистическая и судебно-психиатрическая экспертизы. Подозреваемого еще не допрашивали, поэтому рано говорить о его мотивах», — рассказали в прокуратуре Автозаводского района.

Сама девушка пропала около четырех часов дня. По словам очевидцев, в последний раз она была замечена в одном из магазинов Тольятти, после чего перестала выходить на связь. Как отметил источник, родители погибшей были уверены, что та ушла в гости к своей подруге.

«Примерно в 16:00 она вышла из дома в магазин. Через некоторое время ее родные стали волноваться, почему ее долго нет. Начали звонить, но телефон оказался заблокирован», — приводит слова источника «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что на теле погибшей было обнаружено около 17 ножевых ранений, однако медицинская экспертиза дала более ужасающие результаты. Примечательно, что пустырь, на котором был найден труп спортсменки, давно вызывает претензии у местных жителей. Один из них заявил, что на месте убийства зачастую появляются «молодежь и маргиналы».

«И ведь эта стройка уже несколько лет там стоит, реально страшно ходить — котлован, заросли, кусты. В двух местах оторваны листы, похоже на нелегальный вход. Место пользуется спросом и у молодежи, и у маргиналов. Но никто не реагирует», — сказал один из очевидцев.

Спортсменка стала заниматься плаванием с ранних лет. Одними из ее первых тренеров была Татьяна Аксиньина и Светлана Игнатова. Девушка окончила СДЮСШ по плаванию №10 «Олимп», который представляла на различных соревнованиях, турнирах и первенствах, где несколько раз занимала призовые места.

В 2017 году молодая россиянка, являющаяся мастером спорта, стала серебряным призером чемпионата России среди юниоров. В начале декабря этого года принимала участие в турнире «Резерв России», который прошел в Саранске.

Кроме того, молодая пловчиха имела положительные отзывы от своих сверстниц и знакомых из «Олимпа».

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