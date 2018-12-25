«Заказное убийство»: новые подробности о зарезанном фигуристе

Во вторник, 25 декабря, в Алма-Ате прошли предварительные слушания по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена. Напомним, 25-летний спортсмен скончался 19 июля от сильной потери крови после ножевого ранения, нанесенного ему двумя грабителями.

Изначально предполагалось, что двое задержанных мужчины не имели намерения убивать Тена.

Они пытались открутить зеркала с автомобиля бронзового призера Олимпиады в Сочи — 2014, однако тот застал их на месте кражи и попытался остановить самостоятельно. В ходе потасовки грабители ударили спортсмена ножом в ногу и скрылись. Из-за глубокого пореза Тен не смог последовать за своими обидчиками и вскоре потерял сознание от обильной кровопотери — по информации СМИ, фигурист лишился около трех литров крови. Его доставили в реанимацию в состоянии клинической смерти. Спасти спортсмена уже не смогли.

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На предварительных слушаниях адвокат матери убитого фигуриста Нурлан Устемиров предположил, что инцидент мог быть заранее спланирован обвиняемыми.

«В ходе ознакомления с материалами уголовного дела мы обратили внимание на то, что в доказательствах имеются существенные противоречия...

Считаем, что это было заказное преступление», — заявил адвокат в суде.

Устемиров подчеркнул, что мать погибшего Оксана придерживается такой же точки зрения.

По этой причине сторона Тена подала ходатайство на возврат дела в прокуратуру для проведения дополнительного расследования. Адвокат выразил надежду на то, что в ходе следственных действий могут быть установлены новые «пособники и подстрекатели» убийства.

В данный момент обвинения предъявлены троим людям:

Арману Кудайбергенову вменяют кражу, разбой и убийство, Нуралы Киясову — только разбой и убийство, а Жанар Толыбаевой — недонесение о преступлении и кража по предварительному сговору (предполагается, что она знала о готовящейся краже и даже присутствовала на месте преступления для «подстраховки»).

Примечательно, что Кудайбергенов уже задерживался правоохранительными органами Казахстана 11 июля за попытку украсть зеркала с машины жителя Астаны, однако был отпущен под подписку о невыезде до судебного заседания. Спустя восемь дней он нанес смертельное ранение Тену.

«Подозреваемый Арман Кудайбергенов нанес Денису два удара ножом. Только после из социальных сетей преступники узнали, что убили Дениса Тена.

Ранее они были судимы за кражу», — сообщил руководитель ДВД Алма-Аты Серик Кудебаев.

Оба обвиняемых уже признали свою вину в совершении преступления.

«Задержанные рассказали, что им нужны были деньги. Возникла мысль своровать зеркала.

В это время вышел хозяин машины. Произошла потасовка, в ходе которой нанесли ножевое ранение. Кудайбергенова задержали на улице. Отработали все его связи поймали», — добавил Кудебаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил генеральному прокурору Кайрату Кожамжарову и главе МВД Калмуханбету Касымову взять это дело под особый контроль.

Главное судебное разбирательство по делу об убийстве Тена назначено на 3 января.

До этого момента следствие должно успеть отработать версию заказного убийства. Объем бумаг по этому уголовному делу уже составляет 38 томов.

Гибель 25-летнего Тена поразила мир фигурного катания.

«Я не могу разговаривать после таких новостей… у меня нет слов… я с этим человеком каталась вместе!

— написала олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова в своем инстаграме. — Я знаю очень многое про него! Какой он трудоголик, как он изучал все!

У него должны учиться все спортсмены, кто действительно любит спорт… такой как он — единственный! И слово был вообще не могу произносить… Тетя Оксана, держитесь! Я не представляю ваши чувства… когда мать хоронит ребенка… это вообще неправильно… Царство небесного тебе, Денис!»

За свою карьеру Тен успел завоевать бронзу Олимпиады-2014, серебро чемпионата мира — 2013 и бронзу мирового первенства — 2015.

Незадолго до своей смерти он поставил произвольную программу российскому фигуристу Сергею Воронову, который выступает в этом сезоне в костюме с кроваво-красными линиями, напоминающими порезы.

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