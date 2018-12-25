«Не готов унижаться дальше»: Шипулин порвал с биатлоном

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Его последним стартом станет «Рождественская гонка», которая состоится 29 декабря в Германии.

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За свою карьеру 31-летний спортсмен успел завоевать золото Сочи-2014 в эстафете, бронзу эстафеты на Играх-2010 в Ванкувере и победу на чемпионате мира — 2017 — в этом же виде гонок.

Также он дважды занимал второе место в общем зачете Кубка мира. На специально созванной пресс-конференции Шипулин ответил на все вопросы о своем уходе.

Почему?

«Одна из причин — это недопуск многих российских биатлонистов до Олимпиады в Пхенчхане — 2018. Мы были хорошо готовы к этому старту. Время и возраст удачно подходили, и мы бы удачно выступили, но нас не пустили на Игры.

С такой политической обстановкой в мировом спорте и с таким настроем я не смогу добиться высоких результатов.

Лучше мне уйти сейчас, чем занимать какие-то места позади».

Как разочаровался в спорте

«Спорт стал очень грязным. Раньше в нем была какая-то мечта. Я верил в чистоту спорта и в светлые намерения людей. Я всегда думал, что спорт и политика — это разные вещи, что мы сможем показывать в биатлоне, как мы сильны.

Но теперь есть двойные стандарты для российских спортсменов и для тех, кто на другой стороне.

Не хочется бороться с ветряной мельницей, и доказывать всему миру, что ты готов унижаться и дальше при беспочвенных обвинениях».

Были проблемы с сердцем?

«Скажу честно: да, определенные проблемы со здоровьем были, в том числе и с сердцем,

но с ними я справился. Главная причина моего ухода не в этом».

Побег от обвинений в допинге?

«Завершая карьеру, я не бегу от проблемы. Всегда говорил, что я чистый спортсмен.

Столько раз общались с Мартеном Фуркадом, и я рассказывал ему, какая сейчас политическая обстановка, какое идет давление на Россию. В какой-то мере Мартен это понимает.

Когда бездоказательно бьют людей и обвиняют в чем-то… Когда приходит полиция и подозревает тебя в допинге из-за слов какого-то человека, который сидит в Америке, то понятно, что это чистой воды провокация. Она была заранее спланирована.

Уходя из спорта, я бегу от этих провокаций, которые не дают мне сосредоточиться на гонках и насладиться спортом.

Сейчас биатлон уже не мое любимое дело».

Что думает о возможной потере золота Сочи-2014 из-за допинга Евгения Устюгова

«Конечно, мы следим за ситуацией с медалью Сочи, завоеванной в эстафете. Переживаем, обсуждаем с ребятами. Надеюсь, что с пробами Евгения Устюгова все чисто. Я пытался с Женей выходить на связь, но это были общие фразы. До сих пор не знаем, в чем именно он обвиняется. Я узнаю все из интернета, никакой инсайдерской информации по этому поводу нет».

Реализовал ли свой потенциал?

«У меня была мечта стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира в личных гонках. Я не реализовал свой потенциал, но ничего страшного.

Для меня спорт в данный момент — это небольшой путь для дальнейшей жизни. Сейчас все мечты семейные. Меня ждут новые свершения, которыми я тоже, наверное, буду доволен».

Самый яркий момент в карьере

«Это Олимпийские игры в Сочи.

Мы завоевали золотую медаль в эстафете, которой радовались все без исключения. Вся страна стояла на ушах.

Хоть у меня всегда была мечта выиграть личное золото, но победа в эстафете дает другие эмоции. Это гордость не только за себя, но и за всю команду».

Планы после завершения карьеры

«Очень счастлив, что в этом году получится отпраздновать Новый год в России. Больше десяти лет не отмечал этот праздник в своей стране. 1 января у отца юбилей — 60 лет, 31 декабря у них с мамой коралловая свадьба — 35 лет.

Так что после моей последней гонки я подумаю о том, как создать хороший праздник для семьи.

И уже 8 или 9 января начну размышлять над своим будущим. Пока хочется отдохнуть. Решение о завершении карьеры я принял не так давно, так что мысли о том, чем заниматься дальше, еще размытые.

Тренером я точно не буду. Наездился уже за это время достаточно.

Экспертом на ТВ быть не готов — слишком большая конкуренция. Но прямо или косвенно моя судьба будет связана со спортом. В биатлоне я всю жизнь, и кое-что понимаю, хотя пока не могу сказать уверенно, чем именно буду заниматься».

По чему будет скучать

«По спортивному духу биатлона.

Офицеры WADA? Они будут навещать меня и после завершения карьеры, так что по ним я не буду скучать.

Я ведь еще буду находиться в их пуле тестирования какое-то время».

Как советовался с Анастасией Кузьминой

«Моя сестра Настя завершит карьеру в конце сезона? Она еще не сказала своего окончательного слова в биатлоне. Она сильно переживает из-за меня. Я приехал в Хохфильцен, где она выступала на этапе Кубка мира, и мы в течение часа общались по поводу моего ухода из спорта.

Рад, что в этой ситуации родные поддержали меня. С такими эмоциями, как у меня, нужно заканчивать карьеру.

Мы с Настей в чем-то схожи. Мы ставим приоритеты, как родители своих детей. Семья для нас всегда была на первом месте.

Мы не слышали первых слов своих детей, шагов… Этим можно жертвовать ради великой цели, больших титулов. Но в нынешней ситуации сделать это будет очень сложно. Я своих главных результатов еще не добился, но все-таки делаю выбор в сторону семьи».

О последней гонке

«Какие планы на последнюю гонку? Надеюсь финишировать с флагом и большим отрывом, но…

Я сейчас в очень неоптимальной форме, так что просто постараюсь получить максимум удовольствия. Это моя последняя гонка перед публикой. Обязательно подумаю о каких-то акциях, чтобы попрощаться со своими болельщиками.

Также на этой гонке с биатлоном прощаются Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева. Для меня большая честь уходить на покой с такими людьми в одно и то же время».

Пожелания фанатам на Новый год

«При всей этой ситуации, не очень счастливой для меня, хочу пожелать всем не отчаиваться. Не разочаровываться в спорте, в тех биатлонистах, за которых вы болеете.

Склоняю лыжи и винтовку перед вами.

Поддержка фанатов и близких невероятно сильна, она дает силу и мотивацию для каждого спортсмена. Желаю, чтобы вы болели еще сильнее и ярче за наших ребят».

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