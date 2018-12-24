17 ножевых: в Тольятти зверски убили юную пловчиху

23 декабря в Автозаводском районе Тольятти обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию. По первоначальной версии следствия, подозреваемый на почве ссоры нанес спортсменке несколько ножевых ранений, в результате которых она скончалась на месте происшествия.

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По информации регионального интернет-портала «Происшествия Тольятти», с тела убитой пропали украшения. Однако в сообщении следственного управления СК Российской Федерации опровергли эту информацию, исключив версию о грабеже.

Отмечается, что подозреваемый в преступлении был задержан на одном из вокзалов.

Им оказался сверстник девушки — 16-летний житель Тольятти. Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

«Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления, им оказался знакомый девушки – 16-летний местный житель», — сообщили в ведомстве.

По факту происшествия следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Следствие назначило подозреваемому стандартные экспертизы. О мотивах преступления пока не сообщается.

«Уже назначены судебно-медицинская, судебно-криминалистическая и судебно-психиатрическая экспертизы. Подозреваемого еще не допрашивали, поэтому рано говорить о его мотивах, — рассказали в прокуратуре Автозаводского района.

Как рассказал «Комсомольской правде» источник, знакомый с ситуацией, девушка вышла в магазин, после чего пропала. Родители погибшей предположили, что она могла зайти к подруге, однако спустя некоторое время телефон девушки оказался заблокирован.

«Примерно в 16:00 она вышла из дома в магазин. Через некоторое время ее родные стали волноваться, почему ее долго нет. Начали звонить, но телефон оказался заблокирован, — сказал собеседник издания.

Местный житель также сообщил, что родные уже опознали тело дочери.

На трупе, по его словам, было обнаружено порядка 17 ножевых ранений.

«Родные опознали девочку. Все в шоке. На теле, как мне известно, насчитали не менее 17 ножевых ранений. Нож нашли на месте», — начал он.

«И ведь эта стройка уже несколько лет там стоит, реально страшно ходить — котлован, заросли, кусты. В двух местах оторваны листы, похоже на нелегальный вход. Место пользуется спросом и у молодежи, и у маргиналов. Но никто не реагирует», — подчеркнул местный житель.

Знакомые девушки охарактеризовали погибшую с положительной стороны. Спортсменка была мастером спорта по плаванию, а занималась в местной школе «Олимп». В 2017 году она на первенстве страны среди юниоров завоевала серебряную медаль, а в начале декабря вернулась из Саранска, где принимала участие в соревнованиях «Резерв России».

В последние месяцы участились случаи гибели юных российских спортсменов. 3 декабря в лесопарковой зоне в районе Борисовских прудов было обнаружено тело 18-летнего полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина. 30 ноября футболист отправился в клубный медицинский центр, после чего встретился с приятелем. Спустя некоторое время Ломакин вернулся в медцентр, где остался на ночь. На следующий день игрок встретился с компанией друзей — молодые люди пили пиво и, по версии следствия, приняли что-то еще. Спустя некоторое время товарищи отправились по домам на такси, однако стали агрессивно вести себя в автомобиле и были высажены водителем. Отмечается, что Ломакин начал бежать за такси, а после решил, что дойдет домой самостоятельно.

Спортсмен некоторое время походил по прудам, снял с себя куртку и упал в овраг, где в бессознательном состоянии замерз насмерть.

В ноябре в Иркутской области произошла трагедия с несовершеннолетней чемпионкой России по панкратиону. 15-летняя девушка погибла в результате трагического случая. Дома спортсменка, принимая ванну, уронила в воду находившийся на зарядке телефон и скончалась от удара током.

30 ноября в Москве погиб юный гандболист Герман Тихонов. Молодой спортсмен, становившийся чемпионом Москвы на юношеском уровне, выпал из окна лестничного пролета на десятом этаже и получил травмы, несовместимые с жизнью. В этот день юноше исполнилось 17 лет.

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