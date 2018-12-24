«Он в ярости»: приставы забрали у Кержакова сына

Экс-футболист петербургского «Зенита Александр Кержаков продолжает выяснять отношения с бывшей возлюбленной Миланой Тюльпановой. Последний год супруги больше общаются по части развода и дележки общего сына Артемия. В рамках бракоразводного процесса между Кержаковым и Тюльпановой Петроградский суд обязал футболиста вернуть ребенка матери. А 24 декабря в особняк Кержакова в поселке Западная Лица Милана наведалась под присмотром судебных приставов, забрав сына к себе.

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Интересно, что на видеозаписи, размещенной на YouTube-канале «Фонтанки», видно, как 25-летняя Тюльпанова выносит маленького Артемия на улицу в шортах и майке.

Александр попытался вразумить жену и попросил ту укутать ребенка в зимний комбинезон, однако девушка проигнорировала слова Кержакова.

Адвокат Тюльпановой Александр Добровинский подтвердил, что Милана воссоединилась сыном. Он также подчеркнул, что на решение суда вернуть ребенка матери повлияла общественность.

«Слава Богу, это произошло, это чудо, которое произошло к Новому году — ребенок будет с мамой», — начал юрист.

«Я думаю, что это произошло под давлением общественности, потому что Александр, конечно, не хотел отдавать ребенка. Конечно, мы поставили очень много на карту, и дальше ему сопротивляться было бы невозможно, потому что приставы бы забрали все равно», — приводит слова Добровинского «РИА Новости».

Накануне возвращения сына Тюльпанова завела котенка по имени Дарик, а новостью об этом поделилась в своем инстаграме.

Кержаков и Тюльпанова состоят в браке с 2015 года. Поначалу казалось, что в семье царит идиллия: милые фотографии в инстаграме и признания в любви, однако ситуация кардинально изменилась после трагической смерти отца Миланы сенатора Вадима Тюльпанова. Девушка, как стало известно позднее, начала принимать наркотики и алкоголь, из-за чего была отправлена проходить реабилитацию. Сейчас девушка уверяет, что полностью избавилась от зависимости, и готова приступить к должному воспитанию сына.

Тюльпанова также подчеркнула, что во время визита в дом мужа Кержаков до последнего сопротивлялся и не хотел отдавать ребенка. Девушка также оправдалась за то, что вынесла ребенка в домашней одежде на улицу.

«Было очень непросто, обстановка накаленная.

Кержаков ни в коей мере не хотел отдавать ребенка, искал какие-то лазейки.

В итоге приставы обязали его вывести ребенка и поставить передо мной. Понимая, что это мой шанс, либо сейчас, либо никогда, я схватила его, завернула в мамину шубу и просто побежала с ним на улицу, села в машину и уехала», — отметила Милана в интервью «78».

В ходе заседания суда по бракоразводному процессу Милана обвиняла Кержакова в домашнем насилии и изменах. Александр настаивает на нестабильном психологическом состоянии супруги. Однако суд на время дела определил место жительства маленького Артемия именно с матерью. При этом обоим супругам назначили экспертизу с участием нарколога.

Напомним, что наркозависимые жены преследуют Кержакова последние восемь лет. С 2010 года футболист встречался с бывшей супругой хоккеиста Кирилла Сафронова Екатериной. У пары родился сын Игорь. А в 2014 году Кержаков подал в суд на мать своего ребенка с требованием лишить ее родительских прав, поскольку та якобы страдала наркозависимостью. Суд удовлетворил прошение игрока.

В последние пять лет Сафронова ни разу не видела сына.

Девушка утверждает, что Кержакову не нужны дети, а сын Игорь проживает не с ним, а с матерью футболиста.

Тюльпанова в первое время всячески поддерживала супруга в его отношении к бывшей пассии, однако сейчас приняла сторону Екатерины.

«Мы пообщались с Миланой, ее мамой и братом. Она извинилась передо мной, объяснила, что все плохое, что она говорила в мой адрес, ей диктовал муж. Как женщина, я ее понимаю. Она была слепа в своей любви — я была такой же! Когда любишь — это нормально», — приводит слова Сафроновой News.ru.

23 декабря в инстаграме Тюльпановой появилась совместная фотография с Сафроновой, под которой Милана поблагодарила девушку за поддержку, добавив хештэг #сестрыпонесчастью.

По мнению Тюльпановой, Кержаков не подозревал, что в его дом вломятся приставы, а Артемия заберут.

«Наверное, он в дикой ярости, потому что не ожидал, что такой исход событий возможен. Но мне приставы сразу сказали, что другого варианта нет, то есть он просто так не отдал бы ребенка, — объяснила Тюльпанова.

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