Год MMA: прыжок Хабиба, UFC в России и безумный Конор

UFC впервые приехал в Россию

В 2018 году руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в рамках развития на международном уровне решило наведаться в Россию. 15 сентября в московском споркомплексе «Олимпийский» состоялся первый в истории турнир промоушена на территории нашей страны — UFC Fight Night.

В главном поединке вечера российский Удав Алексей Олейник неожиданно победил Марка Ханта, приблизив новозеландца к завершению карьеру.

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Получили возможность подраться на родине многочисленные россияне в ростере UFC, имеющие проблемы с получением визы для выступлений в США. Это и Рустам Хабилов, и Магомед Анкалаев, и Майрбек Тайсумов. Только ради этих бойцов UFC имело смысл приезжать в Россию, дабы не оставить «невыездных» россиян без поединков, поскольку если они и проводят бои, то только в Европе, а гостит на территории Старого Света промоушен не так уж и часто.

В целом же турнир носил больше тестовый характер – и получилось очень успешно. Да, действительно для UFC было в новинку, что на Fight Night Moscow не было платных трансляций, поскольку система pay-per-view является одним из основных источников окупаемости промоушена. Во многом именно это стало той причиной, что UFC не привез в Россию своих звезд – включая не только спортсменов, но и главу промоушена Дану Уайта. Однако осторожные опасения боссов UFC не оправдались — российский турнир собрал более 22 тысяч зрителей и вошел в пятерку самых посещаемых ивентов в истории организации. В России UFC Fight Night Moscow и вовсе собрал наибольшее количество зрителей среди MMA-мероприятий.

Vнdeo: veja a finalizaзгo de Oleynik sobre Mark Hunt no UFC Moscou https://t.co/MoGtf8mHx6 pic.twitter.com/2wwtvCmcjZ — LANCE! (@lancenet) 16 сентября 2018 г.

По итогам турнира UFC выручил за продажу билетов около $1,84 млн (примерно 125 188 448 рублей), даже превзойдя ожидания промоушена. Было также подписано соглашение между UFC и Союзом MMA России о дальнейшем сотрудничестве. Вице-президент UFC Дэвид Шоу дал понять, что у организации «большие планы на Россию». В 2019 году на территории нашей страны планируется провести несколько турниров. Предположительно, во Владивостоке, Санкт-Петербурге или Сочи. И это будут уже не просто «бои вечера», а пронумерованные турниры. Как совсем недавно рассказал Алексей Олейник, UFC вернется в Россию в марте-апреле, а турнир на этот раз, с большой долей вероятности, пройдет в Санкт-Петербурге.

Подготовка Емельяненко к поясу

Продолжил в уходящем ходу свою серию с американскими бойцами Федор Емельяненко. Императору необходимо было закрывать поражение от Мэтта Митриона в дебютном поединке Bellator летом 2017 года. После тяжелого нокаута и поражения Емельяненко изъявил желание продолжать драться по контракту с промоушеном, а в апреле получил в соперники Фрэнка Мира. Как и в бою с Митрионом, Федор успел побывать в состоянии грогги, однако поднялся и уже на 48-й секунде боя отправил Мира в тяжелый нокаут.

Fedor Emelianenko (38-5, 1 NC) made quick work of Chael Sonnen in the first round! he advanced to the Heavyweight GP finals "The Last Emperor" is 7-1 in his last eight fights #Bellator208 pic.twitter.com/VtIfOJfrIS — Nino (@Nino_416) 14 октября 2018 г.

В полуфинале Гран-при Bellator Емельяненко в излюбленной манере избивал Чейла Соннена, после чего решил не мучать американца и нокаутировал того под концовку первого раунда, завоевав место в финале Гран-при.

26 января уже грядущего года Емельяненко подерется за титул Bellator в тяжелом весе с Райаном Бэйдером, которого называют сильнейшим соперником Федора за всю его карьеру.

В связи с предстоящим поединком против Бэйдера Емельяненко пришлось даже уйти с поста президента Союза MMA России. Команда Федора наверняка осознает серьезность поединка, посему Императору необходим действительно мощный лагерь.

Последние бои показали, что Емельяненко утратил былую стремительность и координацию, чего Райан не простит. При этом необходимо понимать, что Емельяненко уже 42 года – до завершения карьеры осталось считанное количество боев, и его физическое состояние оставляет желать лучшего. Поэтому если Федор задумал окончательно уйти из MMA в новом году, то пояс Bellator – отличная для этого возможность.

Прыжок Хабиба в море славы

Ошеломительную популярность MMA в уходящем году принес именно российский боец — Хабиб Нурмагомедов. Весной Дагестанский Орел должен был встретиться с Тони Фергюсоном за чемпионский пояс легкого дивизиона UFC, однако американец из-за травмы снялся с поединка, а вместо него против Хабиба вышел Эл Яквинта. Россиянин доминировал весь бой и ожидаемо взял каждый из раундов, став чемпионом UFC.

На UFC 223, где Хабиб завоевал пояс, между его командой и ирландцем Артемом Лобовым произошел конфликт, ставший в итоге отправной точкой к бою Нурмагомедова и Конора Макгрегора. В итоге UFC разработал бои Хабиб — Конор и Зубайра Тухугов — Лобов, однако второму не было суждено состояться.

В октябре Нурмагомедов вышел защищать пояс против Макгрегора. Перед боем Конор красовался, поясничал и всячески оскорблял Хабиба, что россиянин молча пережевывал. Но, как выяснилось уже позднее, из-за издевок Конора Орел был в ярости. Уже в первом раунде он перевел ирландца в партер и на протяжении четырех пятиминуток мучал Макгрегора, после чего все же вынудил Конора сдастся посредством ущемления шеи. Уже по окончании поединка Хабиб выпорхнул из клетки и напал на тренера Макгрегора Диллона Дэниса, тем самым отомстив всей команде ирландца. Далее последовала дисквалификация, судьба которой все еще неизвестна, и многотысячный штраф. Но, справедливости ради, оно того стоило.

Нурмагомедов, которого до боя с Макгрегором считали просто очередным хорошим борцом, стал иконой не только в России, но и в США.

Его драку с Дэнисом многие осуждают, но она стала одним из самых знаменательных событий уходящего года, и, что самое важное, не принесла вреда. Разве только Тухугов был дисквалифицирован и лишен боя с Лобовым — не самая большая потеря. В зале во время потасовки никто не пострадал, а UFC получил рекордный доход от платных трансляций. Тут грех жаловаться.

Backstage at UFC 205 weigh ins:



Khabib: "I will smash your face. We'll see, we'll see."



Conor: "Yeah, we will see."



UFC 229: pic.twitter.com/o485NKIHEl — Scott Bond (@_ScottBond_) 15 декабря 2018 г.

Теперь Хабиб колесит по всему миру с визитами к президентам и купается в лучах небывалой славы. В России он теперь не может даже спокойно погулять, но до окончания карьеры ему осталось всего несколько боев, поэтому пиком популярности сейчас он может насладиться в полной мере. А свое наследие в MMA он уже оставил.

Безбашенный Конор против автобуса

Конор Макгрегор в 2018 году успел провести только один бой, однако спорт ему, судя по всему, был не слишком интересен. 30-летний ирландец накануне UFC 223 прилетел в Нью-Йорк на помощь товарищу Лобову и устроил там пекло, разгромив зачем-то автобус UFC и нанеся серьезный урон нескольким бойцам.

После этого слова Кевина Ли о наркозависимости Конора не кажутся таким уж пустыми.

Ирландец, призывая Нурмагомедова к ответу за оскорбление Лобова, не придумал ничего лучше, чем просто кидаться предметами в автобус. Майкл Кьеза и был вынужден сняться с поединка из-за многочисленных порезов лица, а чемпионка UFC Роза Намаюнас, как выяснялось уже спустя многие месяцы, получила серьезную психологическую травму. До сих пор Намаюнас не может выходить из дома. При таких последствиях для ирландца все закончилось фактически безнаказанно — он заключил мировую с правоохранительными органами и заплатил штраф. Дисквалификация? Спустя полгода он уже дрался с Нурмагомедовым, а Лобов — с Майклом Джонсоном. До сих пор руководство UFC во главе с Даной Уайтом подвергается критике за бездействие в отношении Макгрегора, а Кьеза на днях подал иск к ирландцу на $50 млн.

They'll do you like Conor did to the dolly......Throw you on a bus. pic.twitter.com/KSAMGwJgXI — Lou (@castorenamusic) 24 декабря 2018 г.

Пока не слишком понятно, собирается ли Конор возвращаться в большие бои и драться за титулы. Вполне логично, что ошеломительный гонорар, полученный за поединок с Флойдом Мейвезером, вскружил голову ирландцу, однако нельзя было предположить, что единственным соперником, которого сейчас будет готов побить Конор, будет автобус.

Дембельский аккорд Кормье

Для 39-летнего друга Хабиба Нурмагомедова Даниэля Кормье уходящий год предвещает завершение карьеры. В 2018 он провел три поединка — для своего почтенного возраста и тяжелого веса это очень мощно, но, к сожалению, такого мы больше не увидим от чемпиона.

Напомним, что летом 2017 года Кормье уступил Джону Джонсу, однако результат поединка был аннулирован, а чемпионский пояс полутяжелого веса остался за Даниэлем. В начале 2018 ДиСи успешно провел защиту ремешка, отправив в нокаут Волкана Оздемира. То ли ради исполнения давней мечты, то ли боясь возвращения Джонса, но Кормье принял решение подняться в весе и в титульном поединке отправил в нокаут Стипе Миочича, став хозяином в двух дивизионах.

Осенью определился соперник для первой защиты Кормье в тяжелом весе. Им с легкостью мог стать россиянин Александр Волков, однако по собственной глупости Драго за несколько секунд до окончания боя с Дерриком Льюисом опустил руки и был отправлен на настил, а Крокодил, сам того не желая, был вынужден драться с Даниэлем. Разумеется, что для чемпиона это была легкая прогулка: сдача Льюиса во втором раунде и «изи мани». Даниэль вошел в историю UFC как первый боец, защитивший свой титул в двух весовых. По итогам 2018 года ESPN признал Кормье лучшим бойцом года.

После победы над Льюисом ДиСи объявил о том, что ему осталось лишь несколько поединков. Если Джон Джонс все же решит подняться в весе, то это может быть их третий бой.

Что интересно, то тяжелому дивизиона тосковать по Кормье не придется — Кейн Веласкес возвращается.

January - Beats Volkan Oezdemir by TKO.

July - Beats Stipe Miocic by KO.

November - Beats Derrick Lewis by Submission.



Daniel Cormier named ESPN 2018 MMA Fighter of the Year. pic.twitter.com/gZHzwYSWt4 — bet365 (@bet365) 19 декабря 2018 г.

Будущий год уже обещает миру смешанных единоборств массу крутых боев и событий. В последний раз в клетку могут выйти Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко, а UFC усилится Веласкесом и Джоном Джонсом. Набирает ход и азиатский промоушен One FC, переманивший к себе сразу несколько звезд UFC — Деметриуса Джонсона и Эдди Альвареса. И, что самое главное для россиян, UFC вновь вернется к нам в страну.

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