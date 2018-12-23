Затмила Загитову на глазах у всей России: кто такая Щербакова

В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Основные соревнования и борьба за медали уже завершены, а в последний день турнира участники продемонстрируют зрителям показательные выступления.

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Нынешний сезон оказался мощным в женской дисциплине. Среди российских фигуристок конкуренция возросла до небывалых высот. Уверенность в своем успехе не чувствует даже чемпионка Олимпиады-2018 Алина Загитова, успешно выступившая на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, а также завоевавшая серебро в финале.

На чемпионате России 16-летняя спортсменка стала только пятой, уступив другой ученице Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой. Та набрала почти 230 баллов по итогам короткой и произвольной программ и одержала свою первую победу на взрослом уровне.

Однако триумфальный дебют Щербаковой не является сенсационным, несмотря на удивление болельщиков. Они, скорее, больше ошеломлены провалом Загитовой, нежели победой 14-летней восходящей — если не уже взошедшей — звезды. Щербакова громко заявила о себе еще весной этого года, выполнив на тренировке чистый каскад четверной лутц + тройной тулуп + тройной риттбергер, добавив к этому и четверной тулуп. Позднее ученица Тутбердзе постаралась исполнить это уже на официальном соревновании.

На этапе Кубка России, который прошел в октябре в Йошкар-Оле, Щербакова исполнила в произвольной программе два четверных лутца, один из которых из того самого каскада. Таким образом, она стала первой представительницей женщин одиночниц, кому удалось прыгнуть два четверных лутца в одной программе.

Однако данное достижение было признано только в России: национальный Кубок не входит в эгиду Международного союза конькобежцев (ИСУ), а потому на международном уровне прыжок Щербаковой зафиксирован не был.

Успешно дебютировала 14-летняя фигуристка и на юниорском Гран-при, выиграв два этапа: в Словакии и Канаде. При этом в финале Щербакова выступила неудачно.

На соревнованиях в Ванкувере спортсменка заняла только пятое место, уступив своим соотечественницам Алене Косторной, Александре Трусовой, Алене Канышевой и Анастасии Таракановой соответственно.

Шанс проявить себя на взрослом уровне Щербакова получила в Саранске. Еще до начала турнира эксперты не сомневались в том, что она вместе с Таракановой, Трусовой и Косторной составят высокую конкуренцию той же Загитовой и доставят ей немало хлопот. И если первая на чемпионате России провалилась, заняв итоговое третье место, то прогноз относительно остальных молодых фигуристок сбылся.

Всю тройку призеров составили юниорки: Щербакова, Трусова и Косторная.

Интересно, что Анна Щербакова после короткой программы шла только пятой, уступая тогдашнему лидеру Алине Загитовой чуть более шести баллов. Перед произвольной программой 14-летняя фигуристка допустила несколько ошибок на тренировке, однако на настрой данный факт, по ее словам, не повлиял.

«Перед выходом на лед была достаточно уверена в себе. На разминке лутц не получался, но тренеры знают, как меня настроить. Я старалась следить и за элементами, и кататься эмоционально», — цитирует Щербакову ТАСС.

Как итог: лучшие баллы в произвольной программе (155,69), чистый четверной лутц, идеальное исполнение элементов и громкая победа на турнире с 229,78 балла в общей сумме. Интересно, что Щербакова опередила свою ближайшую преследовательницу, Трусову, лишь на 0,07 балла. А вот разница с Загитовой оказалась более чем уверенной — почти 18 баллов.

По итогам чемпионата России определится заявка сборной на чемпионат Европы: гарантированно в состав участников попадут фигуристки, занявшие первое и второе места, а третья спортсменка будет определена решением тренерского совета. Однако ни Щербакова, ни Трусова, ни даже Косторная на чемпионат Европы отобраться не смогут, несмотря на попадание в тройку призеров. Причина тому — возрастное ограничение.

Регламент чемпионата Европы гласит: в турнире имеют право выступить спортсмены, достигшие 15-летнего возраста, и только из стран, входящих в ИСУ (Косторная по данному критерию не подходит, так как ей исполнилось 15 лет только 24 августа, тогда как по регламенту данного возраста надо достичь до 1 июля включительно — прим. «Газеты.Ru»).

Что касается Щербаковой, то фигурным катанием она стала заниматься уже в три года. Первыми тренерами юной талантливой спортсменки были Юлия Красинская и Оксана Булычева. Однако позднее фигуристку под свою опеку перехватила Этери Тутберидзе, а программы Щербаковой ставит известный хореограф Даниил Глейхенгауз.

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