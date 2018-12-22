На кого ставить в матчах уик-энда

«Челси» — «Лестер Сити»

Ставки: «Лестер» не забьёт за 1.90, победа «Челси» при тотале меньше 2,5 мяча за 3.35 в БК «Лига Ставок» (сделать ставку).

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Обе команды в середине недели провели четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги. «Челси» в экономном режиме разобрался с «Борнмутом» (1:0 при 12 ударах в створ и голе в концовке), а вот «Лестер» геройски сопротивлялся «Манчестер Сити», но в итоге остался ни с чем и вновь вылетел в серии пенальти (1:1, 1:3 пен).

По ощущениям «лисы» отдали заметно больше сил, но у них всё же есть определённая фора - свой матч они провели на сутки раньше. Поскольку Маурицио Сарри по-прежнему не слишком любит ротацию и играл с «Борнмутом» почти оптимальным составом, гости могут рассчитывать на нехватку энергии и движения у соперника.

Собственно, данное соображение и позволяет усомниться в том, что футбол получится ярким и результативным.

Календарь крайне плотный, скамейки у каждой команды далеко не самые длинные, а запас сил к концу декабря постепенно спадает, ведь у лидеров топ-клубов летом практически не было отдыха из-за ЧМ-2018.

Разумеется, подопечные Клода Пюэля будут явными аутсайдерами. «Лестер» совсем не радует в последнее время: всего одно очко и один забитый мяч за три тура в матчах с «Фулхэмом», «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас».

Даже ожесточенное сопротивление «Ман Сити» переоценивать не стоит, ведь «лисы» играли дома, а у «горожан» не было пяти-шести игроков основы.

Да и матчи с «Челси» традиционно даются им нелегко. В 11 последних встречах «Лестер» потерпел восемь поражений при всего двух ничьих с общей разницей забитых мячей 10-26. Если брать только гостевые поединки, ситуация ещё печальнее: две ничьих и три поражения с общим счётом 3-11. Тут надо бы добавить, что на

«Стэмфорд Бридж» синие в текущем розыгрыше АПЛ пока ни разу не проиграли.

В общем, вариант «гости не забьют» за 1.90 внимания достоин. Лондонцы в трёх предыдущих встречах нынешнего сезона АПЛ на своём поле побеждали всухую. Брать форы довольно рискованно, ведь даже победа «Челси» с форой (-1,5) идёт за 1.95. Всё же навязать борьбу «лисы» точно в состоянии, да и оборона у них довольно неплохая.

Пожалуй, лучшим предложением видится победа хозяев через низ.

«Челси» с 4 ноября не забивал больше двух голов за матч АПЛ. П1 при тотале меньше 3,5 мяча за 2.00 в букмекерской компании «Лига Ставок», П1 при тотале меньше 2,5 мяча за 3.35 - дальше всё зависит только от вашей склонности к риску.

«Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур»

Ставки: ничья за 3.45, тотал меньше 2,5 мяча за 2.10 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

А вот тут у одной из команд явно будет преимущество в свежести. «Эвертон» не играл с прошлой субботы и имел уйму времени на восстановление, а «Тоттенхэм» в среду провёл выездной матч с «Арсеналом» (2:0) в Кубке лиги.

Где-то «шпорам» явно повезло, потому что «канониры» старательно транжирили моменты и трижды попали в каркас ворот.

И всё же нельзя сказать, что подопечные Маурисио Почеттино отскочили.

Они бережно отнеслись к своим шансам и не дали соседям вернуться в игру. Умение «Тоттенхэма» стабильно добиваться результата при не самой лучшей игре по-прежнему впечатляет. В декабре-январе такой навык - это большое подспорье.

«Ириски», между тем, всё так же производят впечатление команды, которой вечно чего-то не хватает. «Эвертон» может показать классный футбол в дерби с «Ливерпулем», но всё равно остаться ни с чем из-за нелепой ошибки голкипера в концовке.

А потом не выиграть у «Ньюкасла» с «Уотфордом» и закрепить неудачную серию поражением от «Ман Сити».

Мерсисайдцы слишком часто теряют очки там, где должны их брать, поэтому даже форы в четыре дня отдыха может оказаться недостаточно. У «Тоттенхэма» шесть побед в семи последних турах чемпионата Англии, так что брать победу «Эвертона» даже с нулевой форой чрезмерно опасно.

И всё же основания ожидать упорной встречи имеются.

Результаты «ирисок» в 11 предыдущих домашних матчах против «шпор» смотрятся солидно: три победы, шесть ничьих и два поражения. Прошлогодние 0:3 на «Гудисон Парке» кажутся исключением из правил, тогда «Эвертон» ужасно начал сезон и уже в октябре сменил тренера. Сейчас результаты на своём поле куда лучше - 18 очков за девять игр, пятое место в АПЛ по этому показателю.

Пожалуй, выбирать стоит между ничьей за 3.45 и победой «Тоттенхэма» с разницей в один мяч за 4.45. «Тотал меньше 2,5 мяча» за 2.10 - тоже неплохо. Четыре из пяти прошлых очных встреч на «Гудисон Парке» получились низовыми, а коэффициент превышает двойку.

«Ювентус» — «Рома»

Ставки: победа «Ювентуса» при тотале меньше 3,5 мяча за 1.95, обе забьют - нет за 1.70 в БК «Лига Ставок» (сделать ставку).

Ставить против туринцев в больших матчах на внутренней арене неимоверно сложно. Чаще всего это заканчивается спокойной победой «Ювентуса» в один-два мяча. Вот и на этот раз предпосылок для сенсаций не видно. Покуда «Рома» пачками раздаёт очки и выпадает из зоны еврокубков, действующие чемпионы набирают 46 очков из 48 возможных.

Фактически вопрос о скудетто (если он у кого-то вообще был) решён процентов на 90, «старая синьора» везёт «Наполи» восемь очков, а «Интеру» - 14. По меркам чемпионата Италии это очень серьёзно, любители Серии А уже давно не склонны к наивности и ожиданиям чуда.

Что касается римлян, то они даже от третьего места отстают на восемь очков.

Разумеется, это сказывается на уровне амбиций. До зоны Лиги чемпионов гораздо ближе (всего три балла), но больно уж велико количество желающих занять четвёртую путёвку. В такой давке легко остаться с пустыми руками.

«Ювентус» вот уже четыре года подряд выигрывает домашний матч у «Ромы» с разницей в один мяч - 3:2, 1:0, 1:0 и ещё раз 1:0. Если вы играете ради удовольствия и любите рисковать, рассмотрите вариант с победой хозяев ровно в один мяч за 3.05.

Предложение попроще - победа «Ювентуса» при тотале меньше 3,5 мяча за 1.95.

Лишь в одной из семи предыдущих встреч зрители увидели больше трёх голов. «Обе забьют - нет» за 1.70 тоже стоит изучить. В четырёх из пяти последних матчей туринцев и римлян как минимум одна из команд уходила с поля без голов.