Рядом с Бё: Логинов завоевал серебро в Чехии

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На этом мы завершаем нашу трансляцию. Браво, Саша! Спасибо всем за внимание! До новых встреч!
С вами гонку смотрел Алексей Дубровин.
Логинов после этой гонки упрочил свое положение в общем зачете Кубка мира: теперь он уверенно занимает второе место. Йоханнес, разумеется, первый!
Мартен Фуркад оказался единственным спортсменом в гонке преследования, который не допустил ни одного промаха. Он закончил гонку пятым, хотя стартовал 43-м. Его отставание от Йоханнеса составило 57,3.
Малышко финишировал 29-м, Елисеев — 11-м, Гараничев — 13-м.
Четвертая позиция — у Дестье.
Младший Бё все-таки первый, Логинов — второй, Тарье — третий! 6.2 секунды уступил Саша норвежцу!
Елисеев и Гараничев закрыли все мишени на последнем огневом рубеже, у них 10-е и 11-е время.
Логинов обошел старшего брата! Йоханнес всего в четырех секундах.
Александр уступает Йоханнесу всего пять секунд и меньше трёх — Тарьею!
Дестье — два промаха! У норвежцев и Логинова по одному штрафному кругу!
Подходят первая пятерка к четвертому рубежу.
Логинов на отметке в 9.1 км идет четвертым и проигрывает младшему Бё чуть более 15 секунд.
Фуркад точен и перемещает с 43-й позиции на девятую.
Гараничев идеально сработал на третьем огневом рубеже, Малышко два раза промахнулся! У Евгения — 13-е время.
Дестье и Бьонтегорд также закрыли все мишени! А у Елисеева два промаха!
Логинов промахивается один раз, а Тарье закрывает все мишени на третьей стрельбе!
Два раза промахивается младший Бё!
Йоханнес опережает Тарье на 48, 2 секунды, а Логинова на 51,6.
У Малышко — три промаха! У Елисеева с Гараничевым по одному!
Он уступает младшему брату 45,5. Старший Бё опережает Александра на 5,5 секунд.
Брат Йоханнеса отстрелялся чисто! Теперь он второй.
Один раз промахивается Логинов!
Закрывает все мишени Бё на «лежке».
Сократил на одну секунду отставание Логинов!
Логинов проигрывает Бё 38,1 секунду. Вегер уступает 49,7, Тарьей Бё — 50,5.
А Гараничев чисто отстрелял! Красавец! Улучшил свои позиции. Теперь он 24-й!
Понсилуома два раза промахнулся. У Малышко и Елисеева тоже по одному промаху.
У Логинова тоже один промах!
Допускает один промах Бё на первом огневом рубеже!
После первого километра Логинов проигрывает Бё 23,3 секунды.
Всего сегодня выступают 60 спортсменов. Болеем за наших!
Гонка началась! Бё и Логинов стартовали!
Дмитрий Малышко уйдет на дистанцию 14-м, Евгений Гараничев — 30-м.
Напомним, что Александр Логинов стартует вторым вслед за Бё! У России сегодня есть шансы побороться за золото.
Старт запланирован на 17.00 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция гонки преследования среди мужчин на 12,5 км.