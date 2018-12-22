Рядом с Бё: Логинов завоевал серебро в Чехии

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06:00
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не начался
03:30
Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
не начался
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Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
не начался
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Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
04:30
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Биатлон / Кубок мира
17:00
Гонка преследования 12,5 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
31:59.0
2
Александр Логинов (Россия)
+6.2
3
Тарьей Бё (Норвегия)
+23.9
закончен
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ВаленсияУэска
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ЛеганесСевилья
не начался
20:30
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не начался
Германия / Бундеслига
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АугсбургВольфсбург
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КХЛ / регулярный чемпионат
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Куньлунь Ред СтарВитязь
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АвтомобилистТрактор
не начался
19:00
СлованМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
не начался
01:00
Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
не начался
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
04:00
Даллас СтарзНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
не начался
04:00
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Автодор
не начался
17:00
Нижний Новгород Парма
не начался
18:00
УНИКС Цмоки-Минск
не начался
18:00
ВЭФ ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Детройт ПистонсАтланта Хоукс
не начался
01:00
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
не начался
02:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Орландо МэджикМайами Хит
не начался
02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Бруклин НетсФиникс Санз
не начался
02:00
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
не начался
Рядом с Бё: Логинов завоевал серебро в Чехии

Логинов отстал от Бё всего на шесть секунд в гонке преследования

В чешском Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону проходила гонка преследования среди мужчин на дистанции 12,5 км. Александр Логинов завоевал серебряную медаль. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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17:43

На этом мы завершаем нашу трансляцию. Браво, Саша! Спасибо всем за внимание! До новых встреч!

С вами гонку смотрел Алексей Дубровин.

17:40

Логинов после этой гонки упрочил свое положение в общем зачете Кубка мира: теперь он уверенно занимает второе место. Йоханнес, разумеется, первый!

17:39

Мартен Фуркад оказался единственным спортсменом в гонке преследования, который не допустил ни одного промаха. Он закончил гонку пятым, хотя стартовал 43-м. Его отставание от Йоханнеса составило 57,3.

17:35

Малышко финишировал 29-м, Елисеев — 11-м, Гараничев — 13-м.

17:33

Четвертая позиция — у Дестье.

17:32

Младший Бё все-таки первый, Логинов — второй, Тарье — третий! 6.2 секунды уступил Саша норвежцу!

17:31

Елисеев и Гараничев закрыли все мишени на последнем огневом рубеже, у них 10-е и 11-е время.

17:30

Логинов обошел старшего брата! Йоханнес всего в четырех секундах.

17:29

Александр уступает Йоханнесу всего пять секунд и меньше трёх — Тарьею!

17:27

Дестье — два промаха! У норвежцев и Логинова по одному штрафному кругу!

17:26

Подходят первая пятерка к четвертому рубежу.

17:25

Логинов на отметке в 9.1 км идет четвертым и проигрывает младшему Бё чуть более 15 секунд.

17:23

Фуркад точен и перемещает с 43-й позиции на девятую.

17:23

Гараничев идеально сработал на третьем огневом рубеже, Малышко два раза промахнулся! У Евгения — 13-е время.

17:22

Дестье и Бьонтегорд также закрыли все мишени! А у Елисеева два промаха!

17:20

Логинов промахивается один раз, а Тарье закрывает все мишени на третьей стрельбе!

17:19

Два раза промахивается младший Бё!

17:17

Йоханнес опережает Тарье на 48, 2 секунды, а Логинова на 51,6.

17:16

У Малышко — три промаха! У Елисеева с Гараничевым по одному!

17:16

Он уступает младшему брату 45,5. Старший Бё опережает Александра на 5,5 секунд.

17:15

Брат Йоханнеса отстрелялся чисто! Теперь он второй.

17:14

Один раз промахивается Логинов!

17:13

Закрывает все мишени Бё на «лежке».

17:11

Сократил на одну секунду отставание Логинов!

17:10

Логинов проигрывает Бё 38,1 секунду. Вегер уступает 49,7, Тарьей Бё — 50,5.

17:09

А Гараничев чисто отстрелял! Красавец! Улучшил свои позиции. Теперь он 24-й!

17:08

Понсилуома два раза промахнулся. У Малышко и Елисеева тоже по одному промаху.

17:08

У Логинова тоже один промах!

17:07

Допускает один промах Бё на первом огневом рубеже!

17:04

После первого километра Логинов проигрывает Бё 23,3 секунды.

17:03

Всего сегодня выступают 60 спортсменов. Болеем за наших!

17:01

Гонка началась! Бё и Логинов стартовали!

16:58

Дмитрий Малышко уйдет на дистанцию 14-м, Евгений Гараничев — 30-м.

16:50

Напомним, что Александр Логинов стартует вторым вслед за Бё! У России сегодня есть шансы побороться за золото.

16:35

Старт запланирован на 17.00 мск.

16:30

Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция гонки преследования среди мужчин на 12,5 км.