Доказать преимущество: Загитова стремится к триумфу. LIVE

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Испания / Примера
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ЖиронаХетафе
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Реал СосьедадАлавес
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Германия / Бундеслига
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Ак БарсТрактор
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НефтехимикМеталлург Мг
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ТорпедоАвтомобилист
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
2:1
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03:00
Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
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закончен
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Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
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закончен
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85:84
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21:00
Жальгирис Маккаби Т-А
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22:00
Панатинаикос Олимпия Милан
83:86
закончен
22:00
Бавария Реал Мадрид
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закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
126:110
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсДетройт Пистонс
98:86
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксАтланта Хоукс
107:114
закончен
03:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
106:114
закончен
04:00
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
90:80
закончен
04:00
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
107:120
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
124:98
закончен
06:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
102:99
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЮта Джаз
90:120
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Орлеан Пеликанс
112:104
закончен
Фигурное катание / Чемпионат России
14:30
Короткая программа, женщины
1
Алина Загитова
80,62
закончен
16:50
Произвольная программа, мужчины
1
Максим Ковтун
281,59
закончен
20:10
Танцы на льду, произвольный танец
1
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
212,32
закончен
Биатлон / Кубок мира, Нове-Место
19:30
Спринт 7,5 км, женщины
1
Марте Олсбу (Норвегия)
19.44,6
2
Лаура Дальмайер (Германия)
+4,5
3
Паулина Фиалкова (Словакия)
+6,2
закончен
Италия / Серия А
14:30
ЛациоКальяри
3:1
закончен
17:00
ЭмполиСампдория
1:1
перерыв
17:00
ДженоаАталанта
1:0
перерыв
17:00
МиланФиорентина
0:0
2 тайм
17:00
НаполиСПАЛ
1:0
перерыв
17:00
СассуолоТорино
0:0
2 тайм
17:00
УдинезеФрозиноне
1:0
перерыв
20:00
КьевоИнтер М
не начался
20:00
ПармаБолонья
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22:30
ЮвентусРома
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БетисЭйбар
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18:15
Атлетико МЭспаньол
не начался
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22:45
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АрсеналБёрнли
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БорнмутБрайтон энд Хоув Альбион
0:0
1 тайм
18:00
ЧелсиЛестер Сити
0:0
1 тайм
18:00
Хаддерсфилд ТаунСаутгемптон
0:0
1 тайм
18:00
Манчестер СитиКристал Пэлас
0:0
1 тайм
18:00
Ньюкасл ЮнайтедФулхэм
0:0
1 тайм
18:00
Вест Хэм ЮнайтедУотфорд
0:0
1 тайм
20:30
Кардифф СитиМанчестер Юнайтед
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Реал Мадрид Аль-Айн
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ШтутгартШальке-04
0:1
1 тайм
17:30
Ганновер-96Фортуна
0:0
1 тайм
17:30
РБ ЛейпцигВердер
1:0
1 тайм
17:30
НюрнбергФрайбург
0:1
1 тайм
17:30
БайерГерта
2:1
1 тайм
20:30
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23:00
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Бостон БрюинзНэшвилл Предаторз
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Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
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Калгари ФлэймзСент-Луис Блюз
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Вегас Голден НайтсМонреаль Канадиенс
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Каролина ХаррикейнзПиттсбург Пингвинз
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Оттава СенаторзВашингтон Кэпиталз
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Баффало СэйбрзАнахайм Дакс
не начался
03:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзТампа-Бэй Лайтнинг
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06:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
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Зелена Гура Локомотив-Кубань
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НБА / регулярный чемпионат
01:00
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсФиникс Санз
не начался
03:30
Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзДаллас Маверикс
не начался
05:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
не начался
Фигурное катание / Чемпионат России
15:00
Спортивные пары, произвольная программа
1
Евгения Тарасова / Владимир Морозов
236,80
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18:00
Женское одиночное катание, произвольная программа
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Биатлон / Кубок мира
17:00
Гонка преследования 12,5 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
31:59.0
2
Александр Логинов (Россия)
+6.2
3
Тарьей Бё (Норвегия)
+23.9
закончен
Испания / Примера
14:00
ВаленсияУэска
не начался
18:15
ЛеганесСевилья
не начался
20:30
Райо ВальеканоЛеванте
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургВольфсбург
не начался
20:00
ХоффенхаймМайнц
не начался
Франция / Лига 1
19:00
БордоАмьен
не начался
Англия / Премьер-лига
19:00
ЭвертонТоттенхэм Хотспур
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарВитязь
не начался
15:00
АвтомобилистТрактор
не начался
19:00
СлованМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
не начался
01:00
Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
не начался
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
04:00
Даллас СтарзНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
не начался
04:00
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Автодор
не начался
17:00
Нижний Новгород Парма
не начался
18:00
УНИКС Цмоки-Минск
не начался
18:00
ВЭФ ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Детройт ПистонсАтланта Хоукс
не начался
01:00
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
не начался
02:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Орландо МэджикМайами Хит
не начался
02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Бруклин НетсФиникс Санз
не начался
02:00
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
не начался
Доказать преимущество: Загитова стремится к триумфу. LIVE

Онлайн произвольной программы среди женщин на ЧР по фигурному катанию

В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы среди женщин.
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18:03

Вчера Медведева в эфире в своем инстаграме поблагодарила болельщиков за поддержку, а она была невроятной, несмотря на провальный прокат. При этом сегодня поклонники Жени готовят флэш-моб. По окончании ее выступления на лед должны будут полететь 500 роз! Подождем, посмотрим.

18:00

Выходят на лед девушки из первой разминки. И среди них Евгения Медведева. Ужасный сезон серебряного призера Олимпиады в Пхенчхане. Сможет ли она выдать мощный произвольный прокат и побороться за пятерку хотя бы? Если откатает чисто — вне сомнений. Но когда Женя последний раз катала чисто?

17:55

Положение после короткой программы

1. Алина Загитова – 80,62 2. Александра Трусова – 74,96 3. Алена Косторная – 74,40 4. Станислава Константинова – 74,40 5. Анна Щербакова – 74,09 6. Софья Самодурова – 71,82 7. Алена Леонова – 70,79 8. Анастасия Губанова – 70,54 9. Анна Тарусина – 70,01 10. Анастасия Гулякова – 68,99 11. Полина Цурская – 66,35 12. Мария Сотскова – 65,73 13. Виктория Васильева – 65,59 14. Евгения Медведева – 62,24 15. Елизавета Нугуманова – 60,63 16. Мария Талалайкина – 60,35 17. Анастасия Тараканова – 59,17 18. Дарья Паненкова – 53,63

17:45

Вот в каком порядке сегодня выступят спортсменки.

Первая разминка

1. Анастасия Тараканова 2. Мария Талалайкина 3. Дарья Паненкова 4. Елизавета Нугуманова 5. Виктория Васильева 6. Евгения Медведева

Вторая разминка

7. Анастасия Гулякова 8. Мария Сотскова 9. Полина Цурская 10. Алена Леонова 11. Анна Тарусина 12. Анастасия Губанова

Третья разминка

13. Софья Самодурова 14. Анна Щербакова 15. Станислава Константинова 16. Алина Загитова 17. Алена Косторная 18. Александра Трусова

17:35

Прокаты стартуют в 18:00 мск.

17:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы на турнире женского одиночного катания на чемпионате России.