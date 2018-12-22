Доказать преимущество: Загитова стремится к триумфу. LIVE

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Вчера Медведева в эфире в своем инстаграме поблагодарила болельщиков за поддержку, а она была невроятной, несмотря на провальный прокат. При этом сегодня поклонники Жени готовят флэш-моб. По окончании ее выступления на лед должны будут полететь 500 роз! Подождем, посмотрим.
Выходят на лед девушки из первой разминки. И среди них Евгения Медведева. Ужасный сезон серебряного призера Олимпиады в Пхенчхане. Сможет ли она выдать мощный произвольный прокат и побороться за пятерку хотя бы? Если откатает чисто — вне сомнений. Но когда Женя последний раз катала чисто?
Положение после короткой программы
1. Алина Загитова – 80,62 2. Александра Трусова – 74,96 3. Алена Косторная – 74,40 4. Станислава Константинова – 74,40 5. Анна Щербакова – 74,09 6. Софья Самодурова – 71,82 7. Алена Леонова – 70,79 8. Анастасия Губанова – 70,54 9. Анна Тарусина – 70,01 10. Анастасия Гулякова – 68,99 11. Полина Цурская – 66,35 12. Мария Сотскова – 65,73 13. Виктория Васильева – 65,59 14. Евгения Медведева – 62,24 15. Елизавета Нугуманова – 60,63 16. Мария Талалайкина – 60,35 17. Анастасия Тараканова – 59,17 18. Дарья Паненкова – 53,63
Вот в каком порядке сегодня выступят спортсменки.
Первая разминка
1. Анастасия Тараканова 2. Мария Талалайкина 3. Дарья Паненкова 4. Елизавета Нугуманова 5. Виктория Васильева 6. Евгения Медведева
Вторая разминка
7. Анастасия Гулякова 8. Мария Сотскова 9. Полина Цурская 10. Алена Леонова 11. Анна Тарусина 12. Анастасия Губанова
Третья разминка
13. Софья Самодурова 14. Анна Щербакова 15. Станислава Константинова 16. Алина Загитова 17. Алена Косторная 18. Александра Трусова
Прокаты стартуют в 18:00 мск.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы на турнире женского одиночного катания на чемпионате России.