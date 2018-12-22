Доказать преимущество: Загитова стремится к триумфу. LIVE

Выходят на лед девушки из первой разминки. И среди них Евгения Медведева. Ужасный сезон серебряного призера Олимпиады в Пхенчхане. Сможет ли она выдать мощный произвольный прокат и побороться за пятерку хотя бы? Если откатает чисто — вне сомнений. Но когда Женя последний раз катала чисто?