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Битва за Европу: Тарасова и Морозов сражаются за золото. LIVE

Онлайн произвольной программы спортивных пар на ЧР по фигурному катанию

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В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы в соревнованиях спортивных пар.
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16:26

Короткую программу они тоже откатали чисто.

16:25

Тонкая работа спортсменов, почти без ошибок. Они показали серьезную скорость в произвольной программе. Татьяна Тарасова сказала, что Илья с Линой совершили ошибку только в одной поддержке.

16:23

Cейчас выступает дуэт Илья Спиридонов — Лина Кудрявцева.

16:21

124.75 — очень высокие оценки! Выходят на промежуточное первое место с 190.92 баллами.

16:19

Красиво, но с ошибками. Прыжки очень слабые у Панфиловой и Рылова. Хотя поддержки и подкрутки — просто фантастика! Без страховки фактически.

16:14

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов появляются на льду!

16:10

Во второй разминке выступят: 5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов 6. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов 7. Алиса Ефимова – Александр Коровин 8. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

16:07

113.81 получают всего лишь ребята. На последнем промежуточном месте с 172.89 баллами.

16:05

Что сказать — радуют сегодня пары, очень радуют! Хотя, опять же, не слишком чисто. Но в целом все в очень даже симпатично. Очень большие оценки они точно не получат.

16:01

Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот закрывают первую разминку!

15:59

124.90 за произвольный прокат и 189.33 по сумме двух программ! Это очень сильно.

15:56

Просто ошеломительные аплодисменты с трибун — очень понравилось такая задорная и опасная программа. Конечно, не чисто ребята исполнили четверные, снимут с ним баллы, но это было круто.

15:53

И четверная подкрутка у нас! Вот это да, вот это юниоры!

15:52

Полина Костюкович и Дмитрий Ялин на льду!

15:51

117.14 балла — это уже больше, чем у первой пары! На втором промежуточном месте они.

15:49

Здорово. Красиво и гармонично, здорово прыгают ребята, но, к сожалению, ошиблись на втором каскаде.

15:45

Ксения Ахантьева и Валерий Колесов на льду!

15:44

111.58 балла — очень хорошо! Не докрутили тройной риттбергер, за это снизили. 174.37 по сумме двух программ.

15:42

Очень зажигательно! Где-то с ошибками, не везде получились элементы, не самые синхронные поддержки, но лутц и двойной тулуп получились отлично. Для первых соревнований на таком уровне — весьма достойно.

15:38

Появляются на льду Надежда Лабазина и Никита Рахманин!

15:35

Завершается разминка спортсменов. Ждем выхода фигуристов!

15:30

Приглашаются на лед участники первой разминки!

15:25

С минуты на минуту начнутся выступления! Очень важный сегодня прокат у пар.

15:20

По итогам чемпионата России будет сформирован состав национальной команды для участие в чемпионате Европы. Тарасова с Морозовыми и Забияко с Энбертом — не подвергаются сомнению. Остальные будут определены сегодня.

15:15

Сегодня пары выйдет на лед в следующих разминках:

Первая разминка

1. Надежда Лабазина – Никита Рахманин 2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов 3. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин 4. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот

Вторая разминка

5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов 6. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов 7. Алиса Ефимова – Александр Коровин 8. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Третья разминка

9. Анастасия Мишина – Александр Галлямов 10. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский 11. Евгения Тарасова – Владимир Морозов 12. Наталья Забияко – Александр Энберт

15:10

Напоминаем положение у спортивных пар после короткой программы!

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 80,06 2. Наталья Забияко – Александр Энберт – 78,53 3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 74,98 4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 72,85 5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 71,56 6. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 70,61 7. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов – 67,86 8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 65,96 9. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,43 10. Надежда Лабазина – Никита Рахманин – 62,76 11. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 59,08 12. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 57,90.

15:05

Прокаты начнутся в 15:30 мск.

15:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы на турнире спортивных пар на чемпионате России.