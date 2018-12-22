Битва за Европу: Тарасова и Морозов сражаются за золото. LIVE

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Короткую программу они тоже откатали чисто.
Тонкая работа спортсменов, почти без ошибок. Они показали серьезную скорость в произвольной программе. Татьяна Тарасова сказала, что Илья с Линой совершили ошибку только в одной поддержке.
Cейчас выступает дуэт Илья Спиридонов — Лина Кудрявцева.
124.75 — очень высокие оценки! Выходят на промежуточное первое место с 190.92 баллами.
Красиво, но с ошибками. Прыжки очень слабые у Панфиловой и Рылова. Хотя поддержки и подкрутки — просто фантастика! Без страховки фактически.
Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов появляются на льду!
Во второй разминке выступят: 5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов 6. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов 7. Алиса Ефимова – Александр Коровин 8. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
113.81 получают всего лишь ребята. На последнем промежуточном месте с 172.89 баллами.
Что сказать — радуют сегодня пары, очень радуют! Хотя, опять же, не слишком чисто. Но в целом все в очень даже симпатично. Очень большие оценки они точно не получат.
Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот закрывают первую разминку!
124.90 за произвольный прокат и 189.33 по сумме двух программ! Это очень сильно.
Просто ошеломительные аплодисменты с трибун — очень понравилось такая задорная и опасная программа. Конечно, не чисто ребята исполнили четверные, снимут с ним баллы, но это было круто.
И четверная подкрутка у нас! Вот это да, вот это юниоры!
Полина Костюкович и Дмитрий Ялин на льду!
117.14 балла — это уже больше, чем у первой пары! На втором промежуточном месте они.
Здорово. Красиво и гармонично, здорово прыгают ребята, но, к сожалению, ошиблись на втором каскаде.
Ксения Ахантьева и Валерий Колесов на льду!
111.58 балла — очень хорошо! Не докрутили тройной риттбергер, за это снизили. 174.37 по сумме двух программ.
Очень зажигательно! Где-то с ошибками, не везде получились элементы, не самые синхронные поддержки, но лутц и двойной тулуп получились отлично. Для первых соревнований на таком уровне — весьма достойно.
Появляются на льду Надежда Лабазина и Никита Рахманин!
Завершается разминка спортсменов. Ждем выхода фигуристов!
Приглашаются на лед участники первой разминки!
С минуты на минуту начнутся выступления! Очень важный сегодня прокат у пар.
По итогам чемпионата России будет сформирован состав национальной команды для участие в чемпионате Европы. Тарасова с Морозовыми и Забияко с Энбертом — не подвергаются сомнению. Остальные будут определены сегодня.
Сегодня пары выйдет на лед в следующих разминках:
Первая разминка
1. Надежда Лабазина – Никита Рахманин 2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов 3. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин 4. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот
Вторая разминка
5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов 6. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов 7. Алиса Ефимова – Александр Коровин 8. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
Третья разминка
9. Анастасия Мишина – Александр Галлямов 10. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский 11. Евгения Тарасова – Владимир Морозов 12. Наталья Забияко – Александр Энберт
Напоминаем положение у спортивных пар после короткой программы!
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 80,06 2. Наталья Забияко – Александр Энберт – 78,53 3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 74,98 4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 72,85 5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 71,56 6. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 70,61 7. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов – 67,86 8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 65,96 9. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,43 10. Надежда Лабазина – Никита Рахманин – 62,76 11. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 59,08 12. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 57,90.
Прокаты начнутся в 15:30 мск.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы на турнире спортивных пар на чемпионате России.