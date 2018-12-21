«Вред здоровью»: Кокорину и Мамаеву предъявили новое обвинение

На этой неделе, 18 декабря, состоялось очередное заседание по поводу судьбы Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, Павла Мамаева и общего друга футболистов Александра Протасовицкого. Суд окончательно постановил оставить обвиняемых в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля, отклонив их апелляцию, поскольку 18 следователей еще не закончили изучать все обстоятельства дела.

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Уже спустя пять дней стали видны результаты продолжающейся работы следствия.

Стражи правопорядка после нескольких экспертиз пришли к выводу, что обвиняемые нанесли потерпевшим чиновникам Денису Паку и Сергею Гайсину, а также водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку «легкий вред здоровью».

В свете открывшихся обстоятельств дело было переквалифицировано. Об этом сообщил адвокат младшего брата Александра Кокорина — Кирилла — Вячеслав Барик.

«Медицинская экспертиза установила, что потерпевшим причинен легкий вред здоровью.

Травмы вызвали кратковременное расстройство здоровья, в связи с этим следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи 116 Уголовного кодекса России («Побои») на статью 115 («Легкий вред здоровью»)», — приводит ТАСС слова Барика.

Футболистам уже было предъявлено новое, измененное обвинение. Причем статья о вреде здоровью считается более тяжкой, хотя максимальный срок наказания остается таким же, что и по «Побоям», — два года.

При этом Барик отметил, что обвинение в легком вреде здоровью пока не является окончательным.

«Окончательное обвинение предъявлено еще не было, следственные действия по делу не завершены, к ознакомлению с материалами защита не приступала. К следователю нас вызывают на следующей неделе», — сообщил адвокат.

При этом не стоит забывать, что игроки по-прежнему обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство», которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов уже заявил «РИА Новости», что в ближайший понедельник, 24 декабря, подаст жалобу в прокуратуру «на необоснованность, неконкретность и противоречивость обвинения».

Напомним, рано утром 8 октября футболисты устроили в Москве две потасовки — с чиновниками Минпромторга Паком и Гайсиным в кофейне, а также с водителем Соловчуком на парковке в центре столицы.

Первоначально суд постановил заключить Кокорина и Мамаева в СИЗО до 8 декабря, поскольку они предположительно могли скрыться от правосудия, либо каким-то образом повлиять на следствие, если бы остались на свободе — например, под подпиской о невыезде.

Однако затем было решено продлить срок пребывания в «Бутырке» еще на два месяца. Адвокаты обвиняемых обжаловали данное решение, указав, что все основные следственные действия уже были произведены и удерживать футболистов больше нет смысла. Тем не менее Мосгорсуд оставил в силе свое предыдущее решение, что Мамаев прямо во время заседания назвал «позором».

Адвокат Кокорина-старшего Татьяна Стукалова чуть позже объяснила в своем инстаграме мотивацию суда.

«Неожиданно прояснились истинные мотивы решения Мосгорсуда от 18 декабря 2018 года, которые стали очевидны после публикации на сайте МГС информации о поступлении угроз в адрес судьи в случае оставления под стражей футболистов.

Естественно, после такого рода требований суд не мог принять иного решения. Это означало бы, что он идет на поводу у преступников,

что исключено инструкциями и приказами по противодействию подобного рода давления на судебные и другие государственные органы», — написала юрист.

Также Стукалова высказала предположение, что угрозы судье были организованы вовсе не теми людьми, которые искренне поддерживают ее подзащитного. Адвокат считает, что такой ход был придуман недоброжелателями футболистов, которые таким образом якобы вынудили суд оставить обвиняемых под стражей.

«Публикации в СМИ о том, что футболистов должны отпустить в указанном судебном заседании с учетом доводов о несоразмерности содеянному и длительности срока стражи, вызвали противодействие заинтересованных лиц, которые предприняли контрмеры, понимая, что после такого воздействия на суд другого решения не может быть», — заключила адвокат.

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