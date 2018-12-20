Короткая программа: Медведева против Загитовой. LIVE

Давайте теперь поговорим несколько подробнее о фаворитах турнира.

В первой разминке, конечно, нельзя не обратить внимания на начинающую соревнования Марию Сотскову. Еще недавно она была близка к элите, но сейчас вряд ли сможет рассчитывать на медали — обрести бы стабильность.

Здесь же выступит самая опытная российская фигуристка Алена Леонова. 28-летняя спортсменка катает в свое удовольствие, пытаясь противопоставить сложности юных конкуренток женственность и скольжение.

Когда-то зажигала и очень здорово начинала Полина Цурская. Это было не так давно в общечеловеческом смысле, но в для мира ФК прошла прорва времени. Сейчас Полина выступает совсем невзрачно.

Ну а главными действующими лицами в первой группе будут Александра Трусова и Софья Самодурова. Трусова занимается у Тутберидзе, имеет в арсенале три четверных прыжка и является действующей юниорской чемпионкой мира. Год назад она выиграла и финал ЮГП, а в этом году в Ванкувере уступила другой подопечной Этери Георгиевны — Косторной.

Самодурова работает у Алексея Мишина, этот сезон для нее первый во взрослом катании, и она смогла квалифицироваться в финал Гран-при, где заняла пятое место, опередив опытную японку Сатоко Мияхару!