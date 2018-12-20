Короткая программа: Медведева против Загитовой. LIVE

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Этери Тутберидзе со своей командой.
Началась в Саранске первая разминка!
Главной потерей турнира является, конечно, отсутствие слегшей с болезнью Елизаветы Туктамышевой, чемпионки мира-2015 и бронзового призера финала Гран-при, где она в упорной борьбе переиграла японку Каори Сакамото и была даже близка к Загитовой!
Давайте теперь поговорим несколько подробнее о фаворитах турнира.
В первой разминке, конечно, нельзя не обратить внимания на начинающую соревнования Марию Сотскову. Еще недавно она была близка к элите, но сейчас вряд ли сможет рассчитывать на медали — обрести бы стабильность.
Здесь же выступит самая опытная российская фигуристка Алена Леонова. 28-летняя спортсменка катает в свое удовольствие, пытаясь противопоставить сложности юных конкуренток женственность и скольжение.
Когда-то зажигала и очень здорово начинала Полина Цурская. Это было не так давно в общечеловеческом смысле, но в для мира ФК прошла прорва времени. Сейчас Полина выступает совсем невзрачно.
Ну а главными действующими лицами в первой группе будут Александра Трусова и Софья Самодурова. Трусова занимается у Тутберидзе, имеет в арсенале три четверных прыжка и является действующей юниорской чемпионкой мира. Год назад она выиграла и финал ЮГП, а в этом году в Ванкувере уступила другой подопечной Этери Георгиевны — Косторной.
Самодурова работает у Алексея Мишина, этот сезон для нее первый во взрослом катании, и она смогла квалифицироваться в финал Гран-при, где заняла пятое место, опередив опытную японку Сатоко Мияхару!
Медведева, кстати, изменила свою короткую программу перед чемпионатом России, отказавшись от не получавшегося у нее тройного лутца. Впрочем, и со старым-новым вариантом (который поставил ей узбекистанский хореограф Миша Ге) есть проблемы:
Сегодня на утренней тренировке Медведева упала при выполнении каскада флип — тулуп на втором прыжке.
Посмотрим, что будет на самом прокате.
Конечно, на новый уровень вывел это противостояние скандальный весенний уход Медведевой от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Тренер-триумфатор, очевидно, обиделась и бросила в телешоу на Первом канале несколько колкостей в адрес своей бывшей подопечной, причем что-то Медведева вообще отказалась комментировать, а с чем-то попросту не согласилась. Как, например, со словами тренера о том, что Женя просила придержать Загитову в юниорах в олимпийский сезон.
Дополнительного ажиотажа, не совсем здорового, этому противостоянию добавляет разделение болельщиков, многие из которых теперь не столько за своих, сколько против «чужой». Это касается именно армий поклонниц Алины и Жени. Сами девочки свое противостояние никак не комментируют, но было дружбы или товарищества между ними нет.
При этом Алина осталась в топе, однако проиграла финал Гран-при Рике Кихире, которая выскочила в нынешнем сезоне из юниоров, как сама Загитова год назад. Японка тоже имеет самую сложную теперь программу. Но это до появления на взрослых международных стартах Александры Трусовой и других российских юниорок.
Ну а Медведева только обретает себя и пока полностью проваливает свой первый сезон у Орсера. Женя не смогла добиться достойных ее результатов на этапах Гран-при и даже не попала в финал — где такое видано?
Вообще, мир женского фигурного катания в последние полтора года стал особенно, как сейчас модно говорить, токсичным. Многие поклонники Евгении Медведевой (в том числе и среди очень заслуженных в мире фигурного катания людей), два года доминировавший, выигрывавшей все подряд, не знавшей поражений и готовившейся примерить олимпийскую корону, не смогли смириться с ее поражением в Пхенчхане. В олимпийский год у двукратной чемпионки мира случился стрессовый перелом ноги, из-за которого само участие в Играх было под большим вопросом, и за время лечения Жени выстрелила другая ученица Этери Тутберидзе — 15-летняя Алина Загитова, только вышедшая из юниорского катания. Программы Загитовой были сложнее технически, а пока Медведева восстанавливалась, у ее коллеги-конкурентки выросли компоненты.
Загитова взяла два этапа и финал Гран-при, победила на чемпионате России, а затем обыграла Медведеву на ее первом старте после травмы (и последнем перед Олимпиадой) — чемпионате Европы. В самом Пхенчхане Загитова завоевала минимальное преимущество после короткой программы, а в произвольной арбитры не решились выделить кого-то из прекрасно и чувственно откатавших россиянок — перевес Алины в техники компенсировался компонентами Жени так, что у них получились абсолютно одинаковые результаты в произвольной программе. Олимпийской чемпионкой стала Загитова.
С тех пор противостояние Медведева vs Загитова — главное в женском фигурном катании, даже когда они не соперничают напрямую, и есть другие сильные спортсменки.
Первая разминка
1. Мария Сотскова 2. Мария Талалайкина 3. Александра Трусова 4. Алена Леонова 5. Полина Цурская 6. Софья Самодурова
Вторая разминка
7. Алина Загитова 8. Анна Тарусина 9. Дарья Паненкова 10. Анна Щербакова 11. Алена Косторная 12. Виктория Васильева
Третья разминка
13. Станислава Константинова 14. Анастасия Губанова 15. Анастасия Гулякова 16. Елизавета Нугуманова 17. Анастасия Тараканова 18. Евгения Медведева
Для начала давайте о порядке выхода спортсменок на лед. Первая разминка стартует в 14.00, и через семь минут начнутся уже сами соревнования. Важный момент — жеребьевка на чемпионате России проходит без учета рейтинга спортсменок, то есть порядок выступающих может быть вообще любым. Так вот в спортивных парах вчера Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в итоге выигравшие короткую программу, начинали первыми! У женщин же истеричные болельщики уже говорят о теории заговора (как всегда), поскольку Евгения Медведева вытащила последний, 18-й номер! Мол, Жене помогает Федерация, которая одновременно «гнобит Алину Загитову», и все в таком духе. Хочется призвать не поддаваться на провокации и просто поддерживать всех наших девчонок. Болеть «за», а не «против». Хотя, кому как нравится, конечно же...
Мы долго ждали чемпионата России и в первую очередь именно из-за женского турнира. Это фантастическое соревнование — точно самое мощное по уровню в нынешнем сезоне в мире. Да, да, здесь не будет японок во главе с Рикой Кихирой, зато можно соревноваться юниоркам, которые били эту самую Кихиру весь прошлый сезон на юниорском уровне. Александра Трусова, Алена Косторная — как минимум эта парочка всерьез претендует на свою первую победу на взрослом чемпионате России, и уж точно на медали. И соревноваться они будут с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
Соревнования начнутся в 14:30 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сегодня пройдет короткая программа среди женщин на чемпионате России. Алина Загитова выйдет на лед во второй группе, а Евгения Медведева представит свой номер последней.