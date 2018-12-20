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17:00
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17:00
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не начался
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не начался
21:00
Бостон БрюинзНэшвилл Предаторз
не начался
22:00
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
не начался
00:00
Калгари ФлэймзСент-Луис Блюз
не начался
00:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
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00:00
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Оттава СенаторзВашингтон Кэпиталз
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03:00
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Баффало СэйбрзАнахайм Дакс
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04:00
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Вашингтон УизардсФиникс Санз
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Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзДаллас Маверикс
не начался
05:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
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Вслед за Логиновым: россиянки борются за медали. LIVE

Онлайн женского спринта по биатлону на этапе Кубка мира в Нове-Место

В чешском Нове-Место проходит женский спринт по биатлону на дистанции 7,5 км. Россию на соревнованиях представят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова и Анастасия Морозова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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20:18

Меж тем Старых опустилась на восьмую строчку.

20:17

«Очередной огневой рубеж без промахов? Не думаю об этом. Просто делаю свою работу. А вот трасса очень тяжелая. Она кривая. Сплошные волны, каша на подъемах. Едешь будто по гладильной доске. Я упала на одном из подъемов, потеряла во времени. Стремлюсь к победе, показываю свой максимум. Думаю, что у меня получается, я этому рада», — сказала Ирина Старых в эфире «Матч ТВ». Теперь понятно, почему такое отставание у Ирины от норвежской биатлонистки.

20:15

Анастасия Кузьмина с двумя промахами на дистанции 6,6 км едет восьмой.

20:12

Стартовала немка Лаура Дальмайер. Пропустила она два первых этапа.

20:10

Пожаловалась на качество трассы Валерия Васнецова. С такой-то погодой неудивительно. Очень непросто приходится биатлонисткам.

20:08

Старых же показала пока что пятое время. Потеряла много в ходе Ирина.

20:07

Сумасшедший финиш показала норвежка Марте Олсбу. Обогнала она Фиалкову, опережает на 6,2 секунды.

20:05

Француженка Анаис Шевалье уступила по времени Фиалковой, но при этом показала второе время на финише.

20:02

И всех их опережает Фиалкова. Невероятно быстрый ход показала чешка. 25 секунд преимущества над Эберг!

20:02

Украинка Елена Пидгрушная финишировала выше Семеренко, но Эберг при этом уступила.

20:01

Старых идет без штрафа сегодня.

19:57

Чешка Паулина Фиалкова чисто отстрелялась и уже собирается финишировать. Претендует на медали Паулина. А может даже и на победу.

19:56

Один промах допускает Вирер на «лежке».

19:55

Эх, Юрлова дважды мажет на втором огневом рубеже.

19:54

А вот Кайса едва не «застрелилась». ЧЕТЫРЕ промаха в «стойке»!

19:54

Старых точна на «лежке»!

19:52

Финиширует Валя Семеренко. 20.30,6 — лучший результат украинки в текущем сезоне.

19:49

Лидер текущего сезона итальянка Доротея Вирер вышла на дистанцию.

19:48

Лидирует после первого огневого рубежа Юрлова, имеет 1,5 секунды преимущества над Эберг.

19:48

Васнецова дважды мажет в «стойке», а вот Юрлова на первом огневом рубежа точна!

19:47

Мякяряйнен один раз мажет на «лежке», а меж тем стартует Ирина Старых.

19:46

Классно выступает Семеренко! Пришла на вторую стрельбу и закрыла все мишени в «стойке»!

19:45

Шведка Ханна Эберг выходит в лидеры после первого огневого рубежа.

19:41

Немка Денизе Херрман пока бежит лучше всех. И первый огневой рубеж преодолела идеально. 21 секунду форы имеет над француженкой Анаис Бескон. Но при этом немного уступает Семеренко.

19:41

Екатерина Юрлова-Перхт вышла на дистанцию.

19:40

Васнецова показывает не лучший ход, но первую «лежку» отстреляла чисто!

19:39

Обладательница «Хрустального глобуса» Кайса Мякяряйнен стартовала.

19:39

Семеренко четко на первом огневом рубеже: все мишени на «лежке» закрыты.

19:35

Очень неприятная погода сегодня в Нове-Место. Валит снег. Очень сильно валит.

19:34

У остальных российских биатлонисток следующие номера: Юрлова-Перхт 21-я, Старых 33-я, Васильева 58-я, и Морозова бежит под 79-м номером. Евгения Павлова накануне пожаловалась на плохое самочувствие и снялась с гонки.

19:33

Первой из россиянок бежит Валерия Васнецова. У нее пятый стартовый номер.

19:32

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко под третьим номером.

19:31

За ней бежит итальянка Николь Гонтье.

19:30

Гонка началась! С первым стартовым номером японка Сари Маэда.

19:26

Ранее, 20 декабря в Нове-Место прошел спринт среди мужчин. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё. Серебро взял россиянин Александр Легков, отставший от лидера на 21 секунду. Тройку замкнул швед Мартин Понсилуома.

19:25

Начало спринта — в 19:30 по московскому времени.

19:20

Приветствуем всех любителей биатлона! Сегодня на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-место пройдет женская спринтерская гонка на 7,5 км. Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова и Анастасия Морозова.