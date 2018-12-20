Вслед за Логиновым: россиянки борются за медали. LIVE

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Меж тем Старых опустилась на восьмую строчку.
«Очередной огневой рубеж без промахов? Не думаю об этом. Просто делаю свою работу. А вот трасса очень тяжелая. Она кривая. Сплошные волны, каша на подъемах. Едешь будто по гладильной доске. Я упала на одном из подъемов, потеряла во времени. Стремлюсь к победе, показываю свой максимум. Думаю, что у меня получается, я этому рада», — сказала Ирина Старых в эфире «Матч ТВ». Теперь понятно, почему такое отставание у Ирины от норвежской биатлонистки.
Анастасия Кузьмина с двумя промахами на дистанции 6,6 км едет восьмой.
Стартовала немка Лаура Дальмайер. Пропустила она два первых этапа.
Пожаловалась на качество трассы Валерия Васнецова. С такой-то погодой неудивительно. Очень непросто приходится биатлонисткам.
Старых же показала пока что пятое время. Потеряла много в ходе Ирина.
Сумасшедший финиш показала норвежка Марте Олсбу. Обогнала она Фиалкову, опережает на 6,2 секунды.
Француженка Анаис Шевалье уступила по времени Фиалковой, но при этом показала второе время на финише.
И всех их опережает Фиалкова. Невероятно быстрый ход показала чешка. 25 секунд преимущества над Эберг!
Украинка Елена Пидгрушная финишировала выше Семеренко, но Эберг при этом уступила.
Старых идет без штрафа сегодня.
Чешка Паулина Фиалкова чисто отстрелялась и уже собирается финишировать. Претендует на медали Паулина. А может даже и на победу.
Один промах допускает Вирер на «лежке».
Эх, Юрлова дважды мажет на втором огневом рубеже.
А вот Кайса едва не «застрелилась». ЧЕТЫРЕ промаха в «стойке»!
Старых точна на «лежке»!
Финиширует Валя Семеренко. 20.30,6 — лучший результат украинки в текущем сезоне.
Лидер текущего сезона итальянка Доротея Вирер вышла на дистанцию.
Лидирует после первого огневого рубежа Юрлова, имеет 1,5 секунды преимущества над Эберг.
Васнецова дважды мажет в «стойке», а вот Юрлова на первом огневом рубежа точна!
Мякяряйнен один раз мажет на «лежке», а меж тем стартует Ирина Старых.
Классно выступает Семеренко! Пришла на вторую стрельбу и закрыла все мишени в «стойке»!
Шведка Ханна Эберг выходит в лидеры после первого огневого рубежа.
Немка Денизе Херрман пока бежит лучше всех. И первый огневой рубеж преодолела идеально. 21 секунду форы имеет над француженкой Анаис Бескон. Но при этом немного уступает Семеренко.
Екатерина Юрлова-Перхт вышла на дистанцию.
Васнецова показывает не лучший ход, но первую «лежку» отстреляла чисто!
Обладательница «Хрустального глобуса» Кайса Мякяряйнен стартовала.
Семеренко четко на первом огневом рубеже: все мишени на «лежке» закрыты.
Очень неприятная погода сегодня в Нове-Место. Валит снег. Очень сильно валит.
У остальных российских биатлонисток следующие номера: Юрлова-Перхт 21-я, Старых 33-я, Васильева 58-я, и Морозова бежит под 79-м номером. Евгения Павлова накануне пожаловалась на плохое самочувствие и снялась с гонки.
Первой из россиянок бежит Валерия Васнецова. У нее пятый стартовый номер.
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко под третьим номером.
За ней бежит итальянка Николь Гонтье.
Гонка началась! С первым стартовым номером японка Сари Маэда.
Ранее, 20 декабря в Нове-Место прошел спринт среди мужчин. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё. Серебро взял россиянин Александр Легков, отставший от лидера на 21 секунду. Тройку замкнул швед Мартин Понсилуома.
Начало спринта — в 19:30 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей биатлона! Сегодня на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-место пройдет женская спринтерская гонка на 7,5 км. Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова и Анастасия Морозова.