Вслед за Логиновым: россиянки борются за медали. LIVE

«Очередной огневой рубеж без промахов? Не думаю об этом. Просто делаю свою работу. А вот трасса очень тяжелая. Она кривая. Сплошные волны, каша на подъемах. Едешь будто по гладильной доске. Я упала на одном из подъемов, потеряла во времени. Стремлюсь к победе, показываю свой максимум. Думаю, что у меня получается, я этому рада», — сказала Ирина Старых в эфире «Матч ТВ». Теперь понятно, почему такое отставание у Ирины от норвежской биатлонистки.