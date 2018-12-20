«Он погиб случайно»: убийца чемпиона мира в шоке от приговора

Стала известна судьба убийцы чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Уроженец Амурской области Анар Аллахверанов, до смерти забивший спортсмена, получил 18 лет в колонии строго режима.

Реклама

Таким образом, Хабаровский краевой суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России — «Убийство».

Кроме того, Аллахверанова обязали возместить семье убитого моральный ущерб и расходы на адвокатов и погребение.

По словам представителя семьи Драчевых Евгения Швецова, общая сумма компенсации составит около 5 млн рублей.

Сторона обвинения осталась полностью удовлетворена решением суда. Прокурор просил для Аллахверанова 19 лет тюрьмы, и срок был назначен почти идентичный.

«Приговором мы довольны. И родственники, и я как адвокат. Суд учел все обстоятельства содеянного, что совершал Аллахверанов и как совершал, как ни пыталась защита исказить факты. Этот срок объективный», — приводит «РИА Новости» слова юриста Швецова.

При этом отец убитого пауэрлифтера Константин Драчев не согласился со словами адвоката и заявил, что хотел бы более сурового наказания для Аллахверанова.

«Конечно, я недоволен, жизнь за жизнь должна быть, пожизненного заключения хотел бы, но я реалист»,

— цитирует мужчину ТАСС.

Защита Аллахверанова намерена обжаловать решение суда. Приговор пока не вступил в силу — у адвокатов есть десять дней для подачи апелляции.

«Мы обжалуем приговор, апелляцию подадим после Нового года. Мы не согласны с наказанием и квалификацией статьи. Стоило квалифицировать по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), а не по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»)», — отметил один из адвокатов Аллахверанова Константин Лысенко.

Напомним, защита просила для осужденного более мягкого наказания — девять лет лишения свободы.

Лысенко сообщил, что его клиент был поражен гораздо более жестким решением суда. «Я уже по ходу судебного заседания понял, что приговор может быть значительно суровее, чем мы рассчитывали.

А мой подзащитный, конечно, в шоке от приговора. Он не считал себя убийцей. Да, драка произошла, случайно погиб человек, и понятно, что мой клиент не ожидал такого приговора.

Мы ходатайствовали о переквалификации на менее тяжкую статью: на часть 4 ст. 111 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Однако суд не нашел оснований для переквалификации», — приводит слова адвоката портал AmurMedia.

Инцидент между Драчевым и Аллахверановым произошел в августе 2017 года. Мужчины вступили в перепалку и решили разобраться, кто прав, в уличной драке.

Аллахверанов с разворота ударил пауэрлифтера ногой в голову. Когда тот оказался на земле и перестал оказывать какое-либо сопротивление, мужчина еще несколько раз ударил его кулаком.

Драчева доставили в реанимацию, где он вскоре скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения торгового центра, и полицейским удалось установить личность убийцы.

Тем не менее Аллахверанов успел скрыться с места происшествия, и правоохранительные органы не могли отыскать его целый месяц. За его информацию об его местонахождении была назначена награда в 500 тысяч рублей.

Изначально подозреваемый проходил по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В этом случае адвокаты Аллахверанова имели все шансы добиться для него более мягкого приговора — девяти лет заключения.

Однако из-за побега с места драки и попыток скрыться от стражей порядка следствие переквалифицировало его действия на более тяжкую статью, посчитав, что это была не «неосторожность», а «хулиганские побуждения».

В сентябре подозреваемый добровольно явился в полицию с повинной, чтобы хоть как-то облегчить свою участь. Однако, судя по приговору, это не помогло.

Помимо Аллахверанова, могут быть наказаны сотрудники Росгвардии, которые по вызову прибыли на место происшествия, но не сумели предотвратить убийство.

«Мер к задержанию участников конфликта и пресечению противоправных действий одного из них сотрудники не приняли, покинув место происшествия, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры Хабаровского края. — Они обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ)».

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».