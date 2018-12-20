«Он кричал на меня»: Овечкин избил соперника и сломал клюшку

Принципиальное противостояние «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» неожиданно завершилось не в пользу действующих обладателей Кубка Стэнли.

Неожиданно — потому что «столичные» побеждали в 12 последних матчах из 14-ти

и уверенно идут на четвертом месте в Восточной конференции, хотя провели на две игры меньше, чем, например, «Тампа» и «Баффало», которые в данный момент их обгоняют.

Неожиданно — потому что «пингвины» относительно недавно поднялись с последнего места в таблице Востока,

по-прежнему чередуют удачные матчи с провальными, легко упуская преимущество в две шайбы, а их русский лидер Евгений Малкин, хоть и набирает очки, но пока не показывает своего лучшего хоккея.

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, напротив, проводит один из лучших сезонов в карьере и накануне встречи с «Питтсбургом» довел свою результативную серию до 14 матчей, а голевую — до шести.

Но в противостоянии с принципиальным соперником у Ови случилось какое-то помутнение разума: даже восемь минут в большинстве не помогли ему набрать очков.

Не повезло и другому россиянину из «Кэпс» Евгению Кузнецову, который тоже попрощался со своей результативной серией — правда, не из 14-ти матчей, а из восьми.

Причем, в отличие от Овечкина, у которого не шла игра в этот вечер, Кузнецов имел все шансы забить: ему удалось прокинуть шайбу под рукой вратаря, но она невероятным образом не попала в пустой створ, ударившись в штангу и отскочив в противоположную сторону.

That close to a tie game. pic.twitter.com/WL1917cgCp — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 20 декабря 2018 г.

Овечкин же запомнился больше разборками на льду. Уже в самом начале встречи он поругался с Сидни Кросби: тот выговаривал арбитру матча за недостаточное суровое, по его мнению, наказание для игрока «Кэпс» Тома Уилсона.

Александр сидел на скамейке запасных и, услышав претензии Кросби, не смог сдержать гнев.

Sidney Crosby and Alex Ovechkin continuing the rivalry with some exchanges from the bench pic.twitter.com/A8n19v5loy — Brady Trettenero (@BradyTrett) 20 декабря 2018 г.

Хотя стоит признать, что слова Кросби были в какой-то мере справедливы: драка Уилсона и защитника «Питтсбурга» Джейми Олексяка получилась настолько жесткой, что последний с трудом добрался до скамейки запасных и в итоге не смог продолжить игру. Уилсон нанес ему несколько мощных ударов, почти не встречая сопротивления, однако оба получили одинаковое наказание — пять минут штрафа.

«Я пытался узнать у арбитра, по какой причине Уилсон не был наказан, как зачинщик драки. Я разговаривал с судьей, а не с Овечкиным. Не понимаю, зачем ему вообще было нужно влезать в этот разговор.

Овечкин начал на меня кричать — понятия не имею, чего он добивался.

Я собирался играть в хоккей, а не ругаться с ним», — цитирует Кросби клубный журналист Джейсон Маккей. Сама же перепалка ограничилась буквально двумя репликами (если убрать из нее нецензурные эпитеты).

«Почему бы тебе с ним самому не подраться?» — спросил Кросби.

«Почему бы тебе не подраться со мной? Хватит болтать», — отрезал Овечкин.

Кстати, Уилсон недавно отбыл 14-матчевую дисквалификацию за удар форварда «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста во время предсезонных матчей.

Возможно, не давая Кросби высказать свои претензии, Овечкин пытался оградить своего одноклубника от второго подряд длительного наказания.

Тем не менее такое нервное начало привело к тому, что россиянин не мог собраться всю игру. Вскоре после перепалки с Кросби его пришлось разнимать с защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом, которому он попал по лицу…

Now Ovechkin is getting into the mix! I don't think these 2 teams like each other.



Stream #CapsPens live: https://t.co/Wn6LWyeTGx pic.twitter.com/N0kbZKU63l — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 20 декабря 2018 г.

...а под конец встречи Александр со злости сломал свою клюшку.

When you have to finish the week before the holiday vacation starts. pic.twitter.com/plXNKZnkN9 — NHL GIFs (@NHLGIFs) 20 декабря 2018 г.

Кросби же отличился в этой встрече голом и результативной передачей, что позволило «пингвинам» одержать победу на льду «Кэпс» со счетом 2:1.

Причем в первой шайбе гостей поучаствовал Малкин — именно после его броска Кросби провел свой гол в большинстве. Это позволило Евгению набрать 967-е очко в 818 матчах в НХЛ и обойти Мориса Ришара (966). Теперь россиянин занимает 93-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.

Тем не менее назвать игру Малкина идеальной в этом матче не получается, поскольку он упустил два стопроцентных момента и в целом выглядел неуверенно.

В итоге он провел на льду лишь 14 минут 29 секунд — низкий показатель для Джино.

У «Вашингтона» шайбу забросил Ларс Эллер, и на этом голевые подвиги «столичных» завершились. Они пять раз не воспользовались большинством.

После этой встречи «Вашингтон» остался на четвертом месте Востока с 43 очками, а «Питтсбург» — на девятом с 38-ю.

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