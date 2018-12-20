Пары в Саранске: Тарасова и Морозов бьются за победу в ЧР. LIVE

Очень неплохой с точки зрения техники прокат, хотя были помарки, причем у обоих. Владимир не лучшим образом поймал партнершу один раз, Евгения тоже не все выполнила идеально. Тренер пары Максим Траньков не очень доволен, судя по виду. Зато параллельный тройной тулуп шикарно исполнили.