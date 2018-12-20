Пары в Саранске: Тарасова и Морозов бьются за победу в ЧР. LIVE

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Отличный тройной параллельный сальхов, и он задал тон всему выступлению. Бойкова и Козловский не попали в финал Гран-при и вышли на саранский лед голодными. Отличный прокат.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают первыми во второй части короткой программы.
Сейчас у нас небольшая пауза — начинается вторая разминка.
64,43 — это третий пока результат. Недовольны ребята, конечно.
Серебряные призеры ЮГП выступили небезошибочно. Под взрослые соревнования были добавлены элементы, и вот как раз с тройным сальховом партнер не справился. Но в целом все равно хороший прокат.
Полина Костюкович и Дмитрий Ялин завершают первую разминку.
71,56 — лучший результат молодой пары в сезоне и промежуточное второе место.
Ну что же, очень достойно выступили финалисты юниорского Гран-при нынешнего сезона (шестое место Ванкувера). Действительно очень качественный прокат. Чистый.
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают.
59,08 получают вчерашние юниоры Полуянова и Сопот. Сильно отстают от лидеров.
Упала партнерша сразу с тройного тулупа, что, конечно, оказало влияние на весь прокат ребят. По технике, конечно, сильно уступили серебряным призерам Пхенчхана и действующим чемпионам России.
Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот выступают.
Действительно недоволен Траньков: «Куча ошибок нелепых». Это слова тренера в «кисс энд край». А оценку ребята получают вот такую: 80,06. Это лучший их результат в сезоне! Очень долго совещались судьи, видимо, считали уровни.
Очень неплохой с точки зрения техники прокат, хотя были помарки, причем у обоих. Владимир не лучшим образом поймал партнершу один раз, Евгения тоже не все выполнила идеально. Тренер пары Максим Траньков не очень доволен, судя по виду. Зато параллельный тройной тулуп шикарно исполнили.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов начинают!
Ну а в Саранске начинается первая разминка.
Конечно, главные фавориты сегодня — наши ведущие пары: Тарасова / Морозов и Забияко / Энберт. Тем пикантнее, что первые откроют сегодня программу соревнований.
Вот в какой последовательности сегодня выйдут на лед спортсмены:
Первая разминка
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов 2. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот 3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин 4. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин
Вторая разминка
5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский 6. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов 7. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов 8. Надежда Лабазина – Никита Рахманин
Третья разминка
9. Наталья Забияко – Александр Энберт 10. Алиса Ефимова – Александр Коровин 11. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов 12. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Старт запланирован на 16:50 мск.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы спортивных пар, а также короткого танца на чемпионате России.