Пары в Саранске: Тарасова и Морозов бьются за победу в ЧР. LIVE

Курсы валют$ 67.74 (+0.286) 77.55 (+0.935)
Москва: -11°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол /
11:00
Виталий Мутко покинул пост президента РФС
закончен
Клубный чемпионат мира
19:30
Касима Антлерс Реал Мадрид
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
20:30
Шальке-04Байер
1:2
закончен
22:30
БаварияРБ Лейпциг
1:0
закончен
22:30
МайнцАйнтрахт Ф
2:2
закончен
22:30
ФрайбургГанновер-96
1:1
закончен
22:30
ВердерХоффенхайм
1:1
закончен
Англия / Кубок лиги
22:45
АрсеналТоттенхэм Хотспур
0:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:4 (Б)
закончен
19:00
НефтехимикАвтомобилист
1:2
закончен
19:00
ТорпедоТрактор
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
1:2
закончен
04:30
Колорадо ЭвеланшМонреаль Канадиенс
2:1
закончен
Еврокубок
20:00
Галатасарай Црвена Звезда
83:100
закончен
20:00
Ритас Морнар
71:67
закончен
20:30
Фрапорт Скайлайнерс УНИКС
65:72
закончен
22:00
Партизан Тюрк Телеком
87:72
закончен
22:15
Альба Локомотив-Кубань
82:92
закончен
22:30
Брешия Ратиофарм Ульм
80:97
закончен
22:30
Лимож Ассеко
103:87
закончен
22:45
Уникаха Ауксилиум Торино
89:68
закончен
Евролига
20:15
Дарушшафака Жальгирис
71:75
закончен
22:05
Маккаби Т-А Химки
79:63
закончен
22:45
Олимпия Милан Бавария
78:80
закончен
23:00
Реал Мадрид Панатинаикос
89:68
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
131:109
закончен
03:00
Орландо МэджикСан-Антонио Спёрс
90:129
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
110:99
закончен
03:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
99:96
закончен
03:30
Бостон СелтиксФиникс Санз
103:111
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзДетройт Пистонс
123:129
закончен
04:00
Милуоки БаксНью-Орлеан Пеликанс
123:115
закончен
04:00
Хьюстон РокетсВашингтон Уизардс
136:118
закончен
04:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
93:96
закончен
05:00
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
108:103
закончен
06:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
113:132
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
99:92
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарДинамо М
2:3
закончен
15:30
СибирьАмур
4:2
3 период
17:00
БарысЛокомотив
0:1
1 период
19:30
АвангардСеверсталь
не начался
19:30
ВитязьХК Сочи
не начался
19:30
СКАДинамо Р
не начался
19:30
СпартакСалават Юлаев
не начался
19:30
ЙокеритЦСКА
не начался
19:30
Динамо МнСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзНэшвилл Предаторз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Бостон БрюинзАнахайм Дакс
не начался
04:30
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Аризона КойотсМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсНью-Йорк Айлендерс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксСент-Луис Блюз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксВиннипег Джетс
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Анадолу Эфес
не начался
22:00
Будучность Фенербахче
не начался
22:00
Олимпиакос Гран Канария
не начался
23:00
Баскония Барселона
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Майами ХитХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсДаллас Маверикс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат России по фигурному катанию
14:00
Короткая программа, мужчины
1
Максим Ковтун
95,14
закончен
16:50
Короткая программа, спортивные пары
online
Испания / Примера
21:30
ЖиронаХетафе
не начался
23:00
Реал СосьедадАлавес
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия ДБоруссия М
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
ВулверхэмптонЛиверпуль
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсТрактор
не начался
19:00
НефтехимикМеталлург Мг
не начался
19:00
ТорпедоАвтомобилист
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
не начался
Евролига
20:00
Химки Дарушшафака
не начался
21:00
Жальгирис Маккаби Т-А
не начался
22:00
Панатинаикос Олимпия Милан
не начался
22:00
Бавария Реал Мадрид
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДетройт Пистонс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
не начался
04:00
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЮта Джаз
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Пары в Саранске: Тарасова и Морозов бьются за победу в ЧР. LIVE

Онлайн короткой программы спортивных пар на чемпионате России в Саранске

В Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы в состязаниях спортивных пар, а также короткого танца.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
17:35

Отличный тройной параллельный сальхов, и он задал тон всему выступлению. Бойкова и Козловский не попали в финал Гран-при и вышли на саранский лед голодными. Отличный прокат.

17:32

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают первыми во второй части короткой программы.

17:26

Сейчас у нас небольшая пауза — начинается вторая разминка.

17:25

64,43 — это третий пока результат. Недовольны ребята, конечно.

17:22

Серебряные призеры ЮГП выступили небезошибочно. Под взрослые соревнования были добавлены элементы, и вот как раз с тройным сальховом партнер не справился. Но в целом все равно хороший прокат.

17:19

Полина Костюкович и Дмитрий Ялин завершают первую разминку.

17:18

71,56 — лучший результат молодой пары в сезоне и промежуточное второе место.

17:15

Ну что же, очень достойно выступили финалисты юниорского Гран-при нынешнего сезона (шестое место Ванкувера). Действительно очень качественный прокат. Чистый.

17:12

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают.

17:11

59,08 получают вчерашние юниоры Полуянова и Сопот. Сильно отстают от лидеров.

17:10

Упала партнерша сразу с тройного тулупа, что, конечно, оказало влияние на весь прокат ребят. По технике, конечно, сильно уступили серебряным призерам Пхенчхана и действующим чемпионам России.

17:06

Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот выступают.

17:04

Действительно недоволен Траньков: «Куча ошибок нелепых». Это слова тренера в «кисс энд край». А оценку ребята получают вот такую: 80,06. Это лучший их результат в сезоне! Очень долго совещались судьи, видимо, считали уровни.

17:02

Очень неплохой с точки зрения техники прокат, хотя были помарки, причем у обоих. Владимир не лучшим образом поймал партнершу один раз, Евгения тоже не все выполнила идеально. Тренер пары Максим Траньков не очень доволен, судя по виду. Зато параллельный тройной тулуп шикарно исполнили.

16:59

Евгения Тарасова и Владимир Морозов начинают!

16:50

Ну а в Саранске начинается первая разминка.

16:45

Конечно, главные фавориты сегодня — наши ведущие пары: Тарасова / Морозов и Забияко / Энберт. Тем пикантнее, что первые откроют сегодня программу соревнований.

16:40

Вот в какой последовательности сегодня выйдут на лед спортсмены:

Первая разминка

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов 2. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот 3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин 4. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин

Вторая разминка

5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский 6. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов 7. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов 8. Надежда Лабазина – Никита Рахманин

Третья разминка

9. Наталья Забияко – Александр Энберт 10. Алиса Ефимова – Александр Коровин 11. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов 12. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

16:35

Старт запланирован на 16:50 мск.

16:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы спортивных пар, а также короткого танца на чемпионате России.