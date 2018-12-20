Коляда проявил героизм после болезни и идет вторым. LIVE

К сожалению, из-за травмы с турнира снялся 31-летний Сергей Воронов — единственный россиянин, который пробился в финал мужского Гран-при в этом сезоне (правда, он занял там последнее место). Под угрозой также было участие серебряного призера Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Михаила Коляды, поскольку он заболел синуситом. Однако фигурист все же принял решение соревноваться, хотя многие фанаты просили его поберечь свое здоровье.