Коляда проявил героизм после болезни и идет вторым. LIVE

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На льду — Артур Дмитриев! Он выступает под героический саундтрек из кинофильма «Гладиатор».
К сожалению, не удалось выступление у Самойлова. 60,30 балла.
Выступление начинается кошмарно... Сначала спортсмен исполнил «бабочку», показав прыжок лишь в один оборот, а со второго элемента Владимир и вовсе упал, болезненно придавив свою руку!
На льду — Владимир Самойлов из Москвы!
Разминаются последние шесть фигуристов на сегодня: Владимир Самойлов, Артур Дмитриев (ждем четверного акселя), Егор Мурашов, Владислав Катичев, Антон Шулепов, Константин Милюков.
Выступление Коляды:
Пока ждем следующих участников, почитаем немного новостей об уже выступивших.
Сейчас происходит заливка льда перед выступлением фигуристов из финальной разминки. Так что у нас небольшой перерыв!
Первая пятерка фигуристов сейчас выглядит так:
Оценка Зотова — 47,80. Это самые низкие баллы на данный момент. Десятое место. Неудачное выступление, конечно...
Зотов выступал под лиричную композицию в исполнении Coldplay. Татьяна Тарасова в комментарии критикует выбор музыки: по ее мнению, слишком медленная песня, которая не подходит юному парню.
Зотов, который попал на соревнования в последний момент вместо травмированного Сергея Воронова, и тут был поставлен в неожиданные условия. В результате спортсмен не справляется с двумя прыжками: с одного упал, с другого — почти, но помог себе руками.
На льду — Артем Зотов! Хотя сейчас должен был выступать ученик Этери Тутберидзе Егор Рухин. Однако у спортсмена сильно заболела спина прямо перед выступлением. Ему сделали укол, но это не помогло, и тренерский штаб снял фигуриста с соревнований. Здоровья Егору!
Оценка Самарина — 83,24 балла. Третье место на данный момент.
С четверного тулупа Самарин очень больно приземлился на «пятую точку», но, к счастью, не занервничал и исполнил тройной аксель.
Правда, фигурист почему-то не сделал каскад, который планировал исполнить первым. Неудачное приземление помешало Самарину прицепить прыжок к четверному лутцу, но в теории можно было попытаться присоединить к двум другим прыжкам. Но этого не произошло.
Спортсмен исполняет сложнейший четверной лутц! На приземлении ему пришлось сильно накрениться вперед, чтобы удержать равновесие, но не было ни степ-аута, ни тем более падения!
Теперь пришла очередь выступать Александру Самарину! В прошлом году, в своем дебютном сезоне на взрослом уровне, он попадал в призы на этапах Гран-при и был на пьедестале почета на чемпионате России.
Прыжки 15-летнему фигуристу не очень удались. 61,57 балла — восьмое место.
Первый прыжок вроде бы удается, но на приземлении спортсмена разворачивает, и он экстренно опирается на вторую ногу.
На льду — юный фигурист Артем Ковалев, который выступает под геройскую музыку из фильма про Бэтмена.
Тройного акселя тоже нет — вроде как начал делать замах, но в итоге так ничего и не показал... Видимо, это психологические проблемы. Полный провал для Алиева, конечно.
71,74 балла — четвертое место сейчас.
Какое ужасное падение! Второй прыжок Алиеву (тройной лутц) не удался — спортсмен так неудачно приземлился, что его занесло, он потерял скорость и пришлось подниматься и заново разгоняться.
Выступает участник Олимпиады-2018 Дмитрий Алиев! Звучит очень лиричная музыка скрипок, и спортсмен в темно-синей рубашке влет исполняет каскад из четверного и тройного прыжков — легко, воздушно... Вчера на тренировке все тоже получалось великолепно.
Ох, сильно порезали судьи оценку Лазукину. Нашли ошибки в технике, и компоненты были не очень высокими. Оценка — 81,43 балла. Третье место на данный момент.
Возможно, снизят оценку за один четверной — кажется, что был недокрут. И артистизм Лазукина все же не очень соответствовал харизматичности композиции — он не казался брутальным мужчиной.
Ух ты! Ни одного падения! Лишь выезд с каскада, который идет последним, получился не очень уверенным, но это первое выступление сегодня без серьезных помарок!
Фигурист выступает под хрипловатый бас композиции I Put A Spell On в исполнении Джо Кокера, и так же уверенно, как звучит этот голос, исполняет первый четверной прыжок!
На льду — бойфренд Туктамышевой Андрей Лазукин! Тоже ученик Алексея Мишина.
А на льду уже спортсмены из второй разминки!
Вот такие результаты у первых пяти фигуристов:
Оценка — 94,70! Это второе место после Ковтуна. Разница в полбалла.
Коляда завершает выступление красивым комбинированным вращением. «Молодец! Молодец!» — скандирует публика. Выступил через боль — и очень здорово, хотя было видно, что буквально вытаскивает некоторые элементы.
А вот на последний прыжок сил уже не хватило — приземлился на обе ноги и чуть не упал, но, присев, удержался...
И тут же Коляда показывает уверенный тройной лутц!
В самом начале программы Михаил задорно исполняет каскад из четверного и тройного тулупов! Зрители заходятся в восторге.
На льду — нынешний лидер мужской сборной России по фигурному катанию Михаил Коляда! Надеемся, что болезнь не помешает ему выступить удачно.
Оценка Ковтуна — 95,14! Огромный отрыв от предыдущих участников.
Великолепная разудалая дорожка шагов в исполнении Максима! Он не утратил артистизма даже после падения.
Второй прыжок — четверной тулуп — удался на ура, а вот с третьего — тройного акселя — Ковтун неожиданно упал... Ведь казалось, что уже все получается!
Звучит незатейливая музыка джаза из 40-х годов, и Ковтун показывает отличный каскад из четверного и тройного прыжков! Вот это совсем другой уровень.
На льду — известный фигурист Максим Ковтун, который трижды подряд выигрывал ЧР с 2013 по 2016 год! Зрители встречают его бурными аплодисментами.
Оценка Савосина — 70,71. Больше, чем у Петрова и Лежеева, за счет каскада и четверного.
А ведь на вчерашней тренировке Роман исполнял все элементы безупречно... Вот такое напряжение царит в ледовом дворце!
Два прыжка Савосину не удались, но, к удивлению публики, в концовке программы он прыгнул каскад из четверного и тройного тулупа! Первый исполненный каскад за сегодня. Двум предыдущим фигуристам этого не удалось.
Фигурист очень быстро катится, развивает большую скорость и... жестко падает с первого прыжка! Да что ж такое? Неужели из-за неудачного выступления Петрова теперь «посыпались» все последующие спортсмены?
Выступает Роман Савосин из Москвы. Раздаются первые ноты героический композиции «Гранада» — ревут духовые инструменты.
Оценка Лежеева — 62,57 балла. Немного обогнал он провалившегося Петрова.
Только один прыжок удался Лежееву удачно — в начале выступления. Последним у него стоял каскад лутц-тулуп, но спортсмен упал уже с первого элемента и второй, естественно, не прицепил.
Эх, падение нарушает хрупкую трагичность номера! Лежеев больно валится на лед с тройного акселя...
Фигурист в темно-алом костюме чувственно разводит руками и вздымает их к небу во вращении... Посыл программы очень четкий.
Вторым выступает Артем Лежеев — под трагическую музыку клавишных Summer 1945.
Оценка Петрова — 61,64.
И третий прыжковый элемент не выходит — Петров страшно завалился почти на спину... Звучит очень эмоциональная и боевитая музыка, прыжки расставлены в нужные моменты, чтобы подчеркнуть акцент в музыке, однако падения портят все впечатление...
Второй прыжок тоже получился не со всем уверенно — помог себе рукой.
И сразу падение! Александр не справляется с четверным прыжком.
Первым выступает Александр Петров — ученик Алексея Мишина!
Коляда удачно исполняет тройной прыжок, вызывая бурные аплодисменты фанатов. Ковтун показал отличный четверной тулуп. Очень нервно на катке.
В последние пять лет чемпионат России выигрывали исключительно Ковтун и Коляда. И вот мы увидим их противостояние уже в первой разминке! Огненная жеребьевка.
Первая группа мужчин уже выходит на разминку! Это Александр Петров, Артем Лежеев, Роман Савосин, Максим Ковтун и Михаил Коляда.
Сегодня стоит обратить особое внимание на таких спортсменов, как Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Андрей Лазукин (бойфренд Елизаветы Туктамышевой, которому не нравится, когда его так называют), Артур Дмитриев (пытается первым в истории исполнить четверной аксель), Максим Ковтун, Егор Рухин (ученик Этери Тутберидзе).
Вот в таком порядке сегодня будут выступать мужчины:
Старт запланирован на 14:00 мск.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы среди мужчин на чемпионате России.
Напомним, первенство России является отборочным турниром на главные старты сезона — чемпионат Европы и мира. Спортсмены, занявшие первые два места, гарантированно попадают в сборную. Еще одного тренерский совет отберет по своему усмотрению.
К сожалению, из-за травмы с турнира снялся 31-летний Сергей Воронов — единственный россиянин, который пробился в финал мужского Гран-при в этом сезоне (правда, он занял там последнее место). Под угрозой также было участие серебряного призера Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Михаила Коляды, поскольку он заболел синуситом. Однако фигурист все же принял решение соревноваться, хотя многие фанаты просили его поберечь свое здоровье.