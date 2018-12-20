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Коляда проявил героизм после болезни и идет вторым. LIVE

Онлайн короткой программы мужчин на чемпионате России по фигурному катанию

В Саранске стартует чемпионат России по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы среди мужчин.
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15:51

На льду — Артур Дмитриев! Он выступает под героический саундтрек из кинофильма «Гладиатор».

15:47

К сожалению, не удалось выступление у Самойлова. 60,30 балла.

15:45

Выступление начинается кошмарно... Сначала спортсмен исполнил «бабочку», показав прыжок лишь в один оборот, а со второго элемента Владимир и вовсе упал, болезненно придавив свою руку!

15:41

На льду — Владимир Самойлов из Москвы!

15:35

Разминаются последние шесть фигуристов на сегодня: Владимир Самойлов, Артур Дмитриев (ждем четверного акселя), Егор Мурашов, Владислав Катичев, Антон Шулепов, Константин Милюков.

15:32

Выступление Коляды:

15:27

Пока ждем следующих участников, почитаем немного новостей об уже выступивших.

15:21

Сейчас происходит заливка льда перед выступлением фигуристов из финальной разминки. Так что у нас небольшой перерыв!

15:19

Первая пятерка фигуристов сейчас выглядит так:

15:18

Оценка Зотова — 47,80. Это самые низкие баллы на данный момент. Десятое место. Неудачное выступление, конечно...

15:17

Зотов выступал под лиричную композицию в исполнении Coldplay. Татьяна Тарасова в комментарии критикует выбор музыки: по ее мнению, слишком медленная песня, которая не подходит юному парню.

15:14

Зотов, который попал на соревнования в последний момент вместо травмированного Сергея Воронова, и тут был поставлен в неожиданные условия. В результате спортсмен не справляется с двумя прыжками: с одного упал, с другого — почти, но помог себе руками.

15:13

На льду — Артем Зотов! Хотя сейчас должен был выступать ученик Этери Тутберидзе Егор Рухин. Однако у спортсмена сильно заболела спина прямо перед выступлением. Ему сделали укол, но это не помогло, и тренерский штаб снял фигуриста с соревнований. Здоровья Егору!

15:11

Оценка Самарина — 83,24 балла. Третье место на данный момент.

15:08

С четверного тулупа Самарин очень больно приземлился на «пятую точку», но, к счастью, не занервничал и исполнил тройной аксель.

15:07

Правда, фигурист почему-то не сделал каскад, который планировал исполнить первым. Неудачное приземление помешало Самарину прицепить прыжок к четверному лутцу, но в теории можно было попытаться присоединить к двум другим прыжкам. Но этого не произошло.

15:06

Спортсмен исполняет сложнейший четверной лутц! На приземлении ему пришлось сильно накрениться вперед, чтобы удержать равновесие, но не было ни степ-аута, ни тем более падения!

15:05

Теперь пришла очередь выступать Александру Самарину! В прошлом году, в своем дебютном сезоне на взрослом уровне, он попадал в призы на этапах Гран-при и был на пьедестале почета на чемпионате России.

15:04

Прыжки 15-летнему фигуристу не очень удались. 61,57 балла — восьмое место.

15:01

Первый прыжок вроде бы удается, но на приземлении спортсмена разворачивает, и он экстренно опирается на вторую ногу.

14:59

На льду — юный фигурист Артем Ковалев, который выступает под геройскую музыку из фильма про Бэтмена.

14:55

Тройного акселя тоже нет — вроде как начал делать замах, но в итоге так ничего и не показал... Видимо, это психологические проблемы. Полный провал для Алиева, конечно.

71,74 балла — четвертое место сейчас.

14:52

Какое ужасное падение! Второй прыжок Алиеву (тройной лутц) не удался — спортсмен так неудачно приземлился, что его занесло, он потерял скорость и пришлось подниматься и заново разгоняться.

14:52

Выступает участник Олимпиады-2018 Дмитрий Алиев! Звучит очень лиричная музыка скрипок, и спортсмен в темно-синей рубашке влет исполняет каскад из четверного и тройного прыжков — легко, воздушно... Вчера на тренировке все тоже получалось великолепно.

14:52

Ох, сильно порезали судьи оценку Лазукину. Нашли ошибки в технике, и компоненты были не очень высокими. Оценка — 81,43 балла. Третье место на данный момент.

14:49

Возможно, снизят оценку за один четверной — кажется, что был недокрут. И артистизм Лазукина все же не очень соответствовал харизматичности композиции — он не казался брутальным мужчиной.

14:48

Ух ты! Ни одного падения! Лишь выезд с каскада, который идет последним, получился не очень уверенным, но это первое выступление сегодня без серьезных помарок!

14:46

Фигурист выступает под хрипловатый бас композиции I Put A Spell On в исполнении Джо Кокера, и так же уверенно, как звучит этот голос, исполняет первый четверной прыжок!

14:04

На льду — бойфренд Туктамышевой Андрей Лазукин! Тоже ученик Алексея Мишина.

14:41

А на льду уже спортсмены из второй разминки!

14:40

Вот такие результаты у первых пяти фигуристов:

14:38

Оценка — 94,70! Это второе место после Ковтуна. Разница в полбалла.

14:35

Коляда завершает выступление красивым комбинированным вращением. «Молодец! Молодец!» — скандирует публика. Выступил через боль — и очень здорово, хотя было видно, что буквально вытаскивает некоторые элементы.

14:34

А вот на последний прыжок сил уже не хватило — приземлился на обе ноги и чуть не упал, но, присев, удержался...

14:35

И тут же Коляда показывает уверенный тройной лутц!

14:33

В самом начале программы Михаил задорно исполняет каскад из четверного и тройного тулупов! Зрители заходятся в восторге.

14:33

На льду — нынешний лидер мужской сборной России по фигурному катанию Михаил Коляда! Надеемся, что болезнь не помешает ему выступить удачно.

14:33

Оценка Ковтуна — 95,14! Огромный отрыв от предыдущих участников.

14:29

Великолепная разудалая дорожка шагов в исполнении Максима! Он не утратил артистизма даже после падения.

14:28

Второй прыжок — четверной тулуп — удался на ура, а вот с третьего — тройного акселя — Ковтун неожиданно упал... Ведь казалось, что уже все получается!

14:27

Звучит незатейливая музыка джаза из 40-х годов, и Ковтун показывает отличный каскад из четверного и тройного прыжков! Вот это совсем другой уровень.

14:26

На льду — известный фигурист Максим Ковтун, который трижды подряд выигрывал ЧР с 2013 по 2016 год! Зрители встречают его бурными аплодисментами.

14:24

Оценка Савосина — 70,71. Больше, чем у Петрова и Лежеева, за счет каскада и четверного.

14:23

А ведь на вчерашней тренировке Роман исполнял все элементы безупречно... Вот такое напряжение царит в ледовом дворце!

14:22

Два прыжка Савосину не удались, но, к удивлению публики, в концовке программы он прыгнул каскад из четверного и тройного тулупа! Первый исполненный каскад за сегодня. Двум предыдущим фигуристам этого не удалось.

14:21

Фигурист очень быстро катится, развивает большую скорость и... жестко падает с первого прыжка! Да что ж такое? Неужели из-за неудачного выступления Петрова теперь «посыпались» все последующие спортсмены?

14:20

Выступает Роман Савосин из Москвы. Раздаются первые ноты героический композиции «Гранада» — ревут духовые инструменты.

14:18

Оценка Лежеева — 62,57 балла. Немного обогнал он провалившегося Петрова.

14:16

Только один прыжок удался Лежееву удачно — в начале выступления. Последним у него стоял каскад лутц-тулуп, но спортсмен упал уже с первого элемента и второй, естественно, не прицепил.

14:15

Эх, падение нарушает хрупкую трагичность номера! Лежеев больно валится на лед с тройного акселя...

14:14

Фигурист в темно-алом костюме чувственно разводит руками и вздымает их к небу во вращении... Посыл программы очень четкий.

14:13

Вторым выступает Артем Лежеев — под трагическую музыку клавишных Summer 1945.

14:12

Оценка Петрова — 61,64.

14:10

И третий прыжковый элемент не выходит — Петров страшно завалился почти на спину... Звучит очень эмоциональная и боевитая музыка, прыжки расставлены в нужные моменты, чтобы подчеркнуть акцент в музыке, однако падения портят все впечатление...

14:09

Второй прыжок тоже получился не со всем уверенно — помог себе рукой.

14:08

И сразу падение! Александр не справляется с четверным прыжком.

14:07

Первым выступает Александр Петров — ученик Алексея Мишина!

14:04

Коляда удачно исполняет тройной прыжок, вызывая бурные аплодисменты фанатов. Ковтун показал отличный четверной тулуп. Очень нервно на катке.

14:02

В последние пять лет чемпионат России выигрывали исключительно Ковтун и Коляда. И вот мы увидим их противостояние уже в первой разминке! Огненная жеребьевка.

Ковтун
РИА "Новости"
Максим Ковтун имеет хорошие шансы на медаль
14:00

Первая группа мужчин уже выходит на разминку! Это Александр Петров, Артем Лежеев, Роман Савосин, Максим Ковтун и Михаил Коляда.

13:55

Сегодня стоит обратить особое внимание на таких спортсменов, как Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Андрей Лазукин (бойфренд Елизаветы Туктамышевой, которому не нравится, когда его так называют), Артур Дмитриев (пытается первым в истории исполнить четверной аксель), Максим Ковтун, Егор Рухин (ученик Этери Тутберидзе).

Коляда
РИА Новости
Российский фигурист Михаил Коляда
13:40

Вот в таком порядке сегодня будут выступать мужчины:

13:35

Старт запланирован на 14:00 мск.

13:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы среди мужчин на чемпионате России.

13:50

Напомним, первенство России является отборочным турниром на главные старты сезона — чемпионат Европы и мира. Спортсмены, занявшие первые два места, гарантированно попадают в сборную. Еще одного тренерский совет отберет по своему усмотрению.

13:45

К сожалению, из-за травмы с турнира снялся 31-летний Сергей Воронов — единственный россиянин, который пробился в финал мужского Гран-при в этом сезоне (правда, он занял там последнее место). Под угрозой также было участие серебряного призера Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Михаила Коляды, поскольку он заболел синуситом. Однако фигурист все же принял решение соревноваться, хотя многие фанаты просили его поберечь свое здоровье.