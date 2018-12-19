Мутко покидает российский футбол? LIVE

Возвращаясь к теме с возможным уходом Прядкина: пока что президент РПЛ чувствует себя вполне спокойно и делится положительными впечатлениями от первой части сезона.

«Конечно, были проблемы, связанные с погодой в двух последних турах, но, как я уже сказал, если судить по первой части турнира — мы получили самые благоприятные и положительные отзывы, — приводит слова функционера ТАСС. — Здорово прошел Суперкубок, который заложил отличный старт нового сезона после чемпионата мира. Признаюсь, были опасения, в том числе и у меня, что случится перенасыщение футболом и произойдет отток болельщиков. Однако сейчас уже можно с уверенностью сказать, что и Суперкубок, и дальнейшие регулярные матчи показали хороший переход с чемпионата мира: футбол в нашей стране по-прежнему любят, наследие мирового первенства оказывает очень положительное влияние на РПЛ».