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Мутко покидает российский футбол? LIVE

Онлайн-трансляция заседания исполкома РФС, где решится судьба Мутко

В Доме футбола проходит заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором Виталий Мутко может объявить о своем окончательном уходе с поста президента организации. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
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12:30

Больше всего в первой части сезона президенту РПЛ Прядкину понравился московский ЦСКА.

«Из той части сезона, которая прошла до зимнего перерыва, могу сказать, что в очередной раз восхитил ЦСКА. Клуб реализовал масштабную смену поколений, когда полностью была заменена линия обороны, команду покинули несколько лидеров. В начале сезона мы общались с Романом Бабаевым (генеральный директор ЦСКА) и обсуждали возможные сложности, но, признаюсь честно, не думал, что эти молодые ребята будут играть с такой самоотдачей. При этом хорошую игру показывают и «Арсенал», и «Крылья Советов», и «Ростов», лидирующие клубы оставили приятное впечатление».

ЦСКА-Реал
Sergio Perez/Reuters
Игроки ЦСКА Игорь Акинфеев и Георгий Щенников после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19 между ФК "Реал" (Мадрид, Испания) и ПФК ЦСКА (Москва, Россия)
12:20

Возвращаясь к теме с возможным уходом Прядкина: пока что президент РПЛ чувствует себя вполне спокойно и делится положительными впечатлениями от первой части сезона.

«Конечно, были проблемы, связанные с погодой в двух последних турах, но, как я уже сказал, если судить по первой части турнира — мы получили самые благоприятные и положительные отзывы, — приводит слова функционера ТАСС. — Здорово прошел Суперкубок, который заложил отличный старт нового сезона после чемпионата мира. Признаюсь, были опасения, в том числе и у меня, что случится перенасыщение футболом и произойдет отток болельщиков. Однако сейчас уже можно с уверенностью сказать, что и Суперкубок, и дальнейшие регулярные матчи показали хороший переход с чемпионата мира: футбол в нашей стране по-прежнему любят, наследие мирового первенства оказывает очень положительное влияние на РПЛ».

12:15

Игорь Лебедев сообщает нам новые данные прямиком с исполкома:

12:10

Хотя, учитывая, что Геркус и Дюков отлично знакомы по работе в «Зените» и, по информации СМИ, именно Дюков рекомендовал его в качестве президента «Локомоитва», Прядкину действительно есть о чем беспокоиться.

Геркус
Официальный сайт "Локомотива"
12:05

Кстати, помимо замены Мутко на Дюкова, на сегодняшнем заседании может быть еще одна интрига. Придет ли президент «Локомотива» Илья Геркус на место главы Российской премьер-лиги Сергея Прядкина? О такой возможности сообщали 18 декабря «РИА Новости» со ссылкой на свой источник. Впрочем, сам Прядкин был в шоке, когда ему передали эту информацию.

«На мое место?! Первый раз слышу. Даже не хочу комментировать. Даже не знаю, откуда это появилось», — сказал функционер.

Сергей Прядкин
РИА Новости
Сергей Прядкин
11:55

Пока члены исполкома общаются между собой, порассуждаем немного о том, что произойдет в случае, если Мутко действительно покинет свой пост. Будет ли Дюков сразу же назначен президентом? Нет, это случится только по итогам выборной конференции, где за него должны будут проголосовать представители различных федераций футбола России.

Когда будет организована эта конференция? Скорее всего, в начале следующего года.

11:45

Еще одно решение исполкома! Михаил Галактионов, трудившийся в грозненском «Ахмате», утвержден главным тренером молодежной сборной России. Ранее он являлся исполняющим обязанности старшего тренера — после того, как был уволен Евгений Бушманов, проваливший отбор на чемпионат Европы — 2019.

11:40

Чуть медленнее обсуждения пошли на пункте «соревнований по футболу в сезоне-2018/19». Стоит признать, что здесь действительно произошло много неоднозначных событий, о которых стоит порассуждать, — взять хотя бы смуту в «Спартаке» после ухода Карреры. И любопытно, входит ли ситуация Александра Кокорина и Павла Мамаева в этот пункт?

Кокорин Мамаев
РИА Новости
Александр Кокорин и Павел Мамаев
11:35

Заседание движется с невероятной скоростью. Функционеры уже на втором пункте повестки.

Сделаны очевидные выводы: результаты выступления сборных команд России по футболу в 2018 году признаны положительными. Также объявлена главная цель на следующий год — пробиться в финальную часть чемпионата Европы — 2020.

Артем Дзюба
РИА Новости
Артем Дзюба
11:15

Свой временный уход из РФС в декабре 2017 года Мутко объяснил тем, что желает сосредоточиться на подготовке к ЧМ-2018 и уделить серьезное внимание судебным тяжбам с Международным олимпийским комитетом (МОК). Напомним, МОК пожизненно отстранил Мутко от Олимпиады, посчитав, что тот имеет отношение к сокрытию положительных допинг-проб российских атлетов. Чиновник подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

11:10

Что касается Мутко, то он возглавляет РФС с 2015 года, причем это его второй приход в организацию. Ранее он уже занимал пост президента с 2005 по 2009 год.

В прошлом декабре чиновник неожиданно объявил о том, что временно оставляет РФС, а исполняющим обязанности был назначен гендир Александр Алаев. С тех пор Мутко так и не вернулся к полноценному управлению организацией. Более того, он постепенно покинул посты председателя оргкомитета «Россия-2018» и вице-премьера страны по вопросам спорта.

Мутко
РИА Новости
Виталий Мутко
11:05

По информации ТАСС, вместо Мутко главой российского футбола может стать председатель совета директоров петербургского «Зенита», а также глава «Газпром нефти» Александр Дюков. В период его работы в клубе сине-бело-голубые трижды стали чемпионами России (2010, 2012, 2015), дважды взяли Кубок страны (2010, 2016), а также выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.

Александр Дюков
Александр Дюков
11:00

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции заседания исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Предполагается, что сегодня Виталий Мутко объявит об уходе с поста президента РФС.

11:30

Заседание началось! Обсуждается первый пункт повестки, которую мы выкладывали чуть ниже. И сразу первое решение: стадион «Зенита» будет участвовать в конкурсе на проведение финала Лиги чемпионов — 2020/21.

Об этом сообщил Игорь Лебедев в своем твиттере:

11:25

Потенциальный кандидат на пост главы РФС Александр Дюков уже приехал! Также в здании член исполкома РФС Игорь Лебедев, президент РПЛ Сергей Прядкин, глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин. А Мутко все нет.

Александр Дюков
РИА Новости
Александр Дюков
11:20

В повестку сегодняшнего исполкома входит 11 пунктов: 1. О выдвижении стадионов на территории России в качестве претендентов на проведение финалов европейских клубных соревнований по футболу сезона-2020/21.

2. Об итогах 2018 года для сборных команд России по футболу.

3. О ходе Всероссийских профессиональных соревнований по футболу в спортивном сезоне-2018/19.

4. О делегировании прав на проведение всероссийских соревнований по мини-футболу.

5. Об обращении Минспорта России по вопросу внесения изменений в Приказ Минспорта России от 14 июля 2015 года №732.

6. Об утверждении Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ (ред. 2.0).

7. О внесении изменений в Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.

8. О внесении изменений в Постановление Исполкома № 169/8 от 25.11.2015 в целях обеспечения защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса.

9. О внесении изменений в состав Палаты РФС по разрешению споров.

10. Об изменении состава Совета регионов РФС.

11. О поддержке ветеранов футбола.

РФС
РИА Новости
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