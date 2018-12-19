На кого ставить в Кубке английской лиги

Ставки: победа «Арсенала» за 2.41, индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1,5 мячей за 2.00 в БК «Лига Ставок» (сделать ставку).

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В первый раз команды вдоволь порадовали нейтральных болельщиков: шесть голов на любой вкус, уйма эмоций и удаление. «Шпоры» вели со счётом 2:1, но в итоге уступили (2:4). И уступили по делу.

Прошедшее с той битвы время получилось насыщенным. 22-матчевая беспроигрышная серия «Арсенала» закончилась в Саутгемптоне в минувшее воскресенье. «Канониры» много владели мячом, но не могли конвертировать преимущество в опасные моменты. А «Саутгемптон» просто воспользовался чудачествами обороны соперника и одержал долгожданную победу (3:2).

«Тоттенхэму» промежуток между двумя дерби удался лучше. Подопечные Маурисио Почеттино всё же пролезли в плей-офф Лиги чемпионов, да и в чемпионате Англии своё положение поправили. Три победы подряд позволили команде закрепиться на третьей строчке.

Какого-то восхитительного футбола «шпоры» не показывают, но с учётом травм и плотного календаря это и не нужно. Главное, что получается стабильно добиваться нужного результата. Не мытьём, так катаньем. Как в игре с «Бёрнли», где лондонцы давили с первой минуты и исправно создавали остроту, а первый и единственный мяч забили лишь на 91-й минуте.

Всё бы ничего, если бы не травмы. Эрик Дайер, Виктор Ваньяма, Винсент Янссен и Муса Дембеле точно пропустят дерби, а Серж Орье, Давинсон Санчес и Хуан Фойт находятся под вопросом. Поскольку скамейка у «Тоттенхэма» традиционно не самая длинная, созревает логичный вопрос: так ли уж нужен клубу Кубок лиги?

Впереди битва за топ-4 АПЛ, плей-офф Лиги чемпионов и Кубок Англии. В прошлом раунде Кубка лиги - с «Вест Хэмом» - «шпоры» играли полурезервным составом. Чего-то подобного следует ожидать и на этот раз. Уже 23-го декабря им придётся бодаться на выезде с крепким «Эвертоном».

На другой чаше весов - «Арсенал» с Унаи Эмери, который традиционно хорош в кубковых турнирах. Степень амбиций «канониров» в АПЛ понятна, зацепиться за зону Лиги чемпионов с такими мощными соперниками едва ли удастся. А вот побороться за какой-нибудь из двух национальных кубков вполне реально (сделать ставку).

Кроме того, матч пройдёт на «Эмирейтс», а это ещё один фактор в пользу хозяев. «Арсенал» выиграл три предыдущих домашних встречи. В родных стенах он вообще не проигрывал с 12 августа, да и то это случилось в поединке с «Манчестер Сити» (0:2). Уступить нынешним «горожанам» абсолютно незазорно. Тем более с новым тренером.

Кроме того, статистика домашних матчей против соседей у «канониров» чудо как хороша. Шесть побед и три ничьих в девяти последних играх с «Тоттенхэмом». Предыдущее поражение на «Эмирейтс» от «шпор» датировано аж ноябрём 2010 года (2:3). У хозяев тогда голевую передачу отдал Андрей Аршавин, вот как давно это было.

В общем, скорее всего «Арсенал» выставит более-менее боевой состав, а гости поберегут силы. Лобовая победа «Арсенала» идёт за 2.41, при желании можно подстраховаться и взять П1 с нулевой форой за 1.81, тогда в случае ничьей произойдёт возврат.

Альтернативный вариант - индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1,5 мячей за 2.00 в букмекерской компании «Лига Ставок». Подопечные Унаи Эмери бодро атакуют, неудача в игре с «Саутгемптоном» должна их встряхнуть. Тем более что оборона «шпор» в этом сезоне ошибается довольно регулярно (сделать ставку).